Валенки с Ozon. Как выйти на маркетплейс и кто может этому научить

Уже второй год алтайский Фонд МСП проводит программу обучения по работе на маркетплейсах (Яндекс Покупки, Ozon, Wildberries, Ярмарка мастеров, Сбер Мегамаркет и другие). В качестве коучера с предпринимателями будет работать эксперт федерального уровня Алина Гончаренко.

Она и руководитель Центра поддержки предпринимательства фонда Ирина Черепанова рассказали на радио "Эхо Москвы в Барнауле", что и как можно продавать через интернет-площадки. И как перестать бояться выходить на новые рынки. Ведь продать там можно вообще все, главное – понять принцип.

01:29 И что это за программа такая? Принимают только тех, кто разбирается в теме, или можно совсем "чайникам"?

03:00 Обучение бесплатное? А еще можно записаться?

03:40 Желающих принять участие очень много. Основной массив – алтайские производители.

04:28 Так-так, а производители чего именно? В основном приходят изготовители сувениров, фитопродукции и БАДов, одежды и игрушек. Но площадку для успешных продаж можно подобрать под любой товар. Даже под черепа.

08:12 "Чтобы достичь успеха на маркетплейсе, надо разобраться, как это работает, понять, чем ты отличаешься от конкурентов. Это не просто про размещение товара, это про выстраивание стратегии и ответ на вопрос "почему товар должны купить именно у тебя?". Вот как раз этому мы и учим в рамках программы", – говорит Алина Гончаренко.

09:30 Кстати, сама она тоже продает через такие площадки. И успешно, хотя когда только начинала – провалилась. Ноль продаж за первый месяц. А потом поняла свои ошибки и раскрутилась.

16:28 "У маркетплейсов колоссальный потенциал. Популярность онлайна будет только нарастать, на нашу жизнь точно хватит. Нельзя не быть там", – призывает Гончаренко.

20:20 Так и что надо сделать, чтобы выйти на маркетплейс?

25:25 Что, вот можно прям взять и начать продавать, скажем, валенки на Ozon? Да, так и есть.

26:00 Сколько алтайских предпринимателей уже используют этот канал? Десятки, сотни, тысячи?

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