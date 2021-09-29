Ползунова считали колдуном, когда он строил свою машину:1766 год в подкасте "Столица мира"

В новом выпуске нашего подкаста "Столица мира" мы отправляемся в 1766 год, чтобы обсудить изобретателя Ивана Ползунова и его паровую машину. Она была циклопических размеров. Высотой с трёхэтажный дом, а масса некоторых деталей превышала 2 тонны. Ползунов стал культовой фигурой для Барнаула: в честь него называли улицы, университеты и рестораны. Хотя самого инженера при жизни считали колдуном.

У микрофона:

Вячеслав Кондаков (гуманитарий и ничего не понимает в паровых двигателях)

Данил Дегтярёв (гуманитарий тоже, но изучил изобретение Ползунова полностью)

И вот что мы обсудили:

00:45 Почему Ползунов стал культовой фигурой для Барнаула, хотя его паровая машина быстро сломалась и её разобрали на детали.

03:25 Как выглядел Барнаул во второй половине XVIII века: из маленького заводского посёлка он вырастал в город. Сереброплавильный завод становился крупнейшим в России. В Барнаул стремились со всей страны.

05:51 О Ползунове, кажется, известно уже всё на свете. Объясняем, почему Барнаулу нужна была паровая машина. Было же много крепостных, которые могли делать всё руками. Но Ползунов хотел облегчить их труд.

07:45 Кто строил паровую машину до Ползунова? Спойлер: таких инженеров было много.

10:05 Ползунов делал машину около двух лет. Она была невероятного размера. Историк объясняет, где её установили. Впрочем, точного места никто не знает.

13:12 Власти ткнули пальцем в место в Барнауле и решили, что там строил Ползунов свою машину.

14:15 Участвовать в работах должны были 70 человек, но строили всего пятеро. Рассказываем, почему инженеру не дали рабочих. В итоге Ползунов подорвал своё здоровье и вскоре умер.

16:17 Слава объясняет, почему спектакль Константина Яковлева "Ползунов" в музыкальном театре – ужасный. Красивая агитка о том, что Запад – дно, а Россия – великая страна.

18:04 Рассказываем о личной жизни Ивана Ползунова: не мог иметь детей и не обвенчался с женой.

19:50 Был ли шанс спасти Ползунова от чахотки? Сам изобретатель не стремился лечиться.

21:00 Ползунов – классический безумный учёный. По Барнаулу ходили легенды, что он колдун или чародей, который мог чёрта приручить.

21:55 Почему неизвестно, как выглядел Ползунов.

22:22 Изобретателя стали превозносить только в советское время.

22:44 Что было с паровой машиной после смерти Ивана Ползунова? Ничего хорошего.

26:26 Зачем сделали точную копию машины.

27:25 Ползунова признали в эпоху холодной войны, когда надо было показать Западу, что мы всегда были передовой страной.

28:45 Рассуждаем, где похоронен Иван Ползунов. Возможно, при перекладке труб коммунальщики его останки уже находили.

32:15 Зачем Ползунов спасал барнаульских девушек от несчастного брака. Их отправляли тогда замуж без согласия, чтобы они рожали новых рабочих для сереброплавильного завода.

Музыка Inside A Ruin · John Carroll Kirby

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