Гражданская война, эпидемия сифилиса и бунт крестьян: 1917 год в подкасте "Столица мира"

В новом выпуске нашего подкаста "Столица мира" мы отправляемся в 1917 год и обсуждаем, как проходила революция в Барнауле. Это единственный период в истории, когда на улицах города шла война и гибли люди. Барнаул переходил из рук в руки: то к белым, то к красным.
У микрофона:
Вячеслав Кондаков (больше знает о красном и белом вине)
Данила Дегтярёв (всегда симпатизировал коммунистам)
И вот о чём мы поговорили:
00:05 Эпизод о Гражданской войне на Алтае из другого подкаста "Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая".
06:53 Как в Барнауле отнеслись к тому, что император Николай II отрёкся от престола. Спойлер: люди радовались и не думали, что через полгода начнётся война.
09:00 Почему в 1917 году в Барнауле, в отличие от Москвы и Петербурга, не проливалась кровь и было всё мирно.
09:55 Сторонников советской власти пытались отвлечь с помощью спирта, который разливали на льду заводского пруда, чтобы рабочие, учуяв запах, побежали за бесплатной выпивкой и забыли о революции. В ответ комендант Барнаула приказал вывозить на пруд навоз, чтобы перебить запах спирта.
11:30 Слава рассказывает о духовной связи с журналистом газеты "Жизнь Алтая" Порфирием Казанским.
12:30 После ухода царя в Барнауле установилось двоевластие.
13:40 Как в мае 1918-го в городе вспыхнуло восстание белочехов. Барнаул большевики сдали практически без боя. К пленным относились более-менее гуманно.
15:10 Как во время безвластия Барнаул восстанавливали после грандиозного пожара. Тогда же хотели возвести "Город-сад". Это оказалось утопией.
17:28 Белые сдали Барнаул красным. Большевики взяли числом: их поддержали рабочие и обычные граждане. Буржуазия воспринимала смену власти очень негативно.
20:15 Дегтярёв рассказывает, как Барнаул переходил из рук в руки, а в городе шла подпольная война. По ночам белочехи охотились на большевиков и наоборот. История об Авенире Ракине и его трагической судьбе.
23:52 Обычные жители не знали, кого поддерживать: белых или красных.
25:08 Кто такая Эмилия Алексеева, именем которой названа одна из известных улиц города, и зачем она создала подпольную организацию в Барнауле.
27:12 Лидеры движения белых и красных на Алтае. Кстати, много известных в крае фамилий.
28:30 В интернете есть ролик шествия сторонников Колчака по площади Свободы. Впечатляющее видео, которое недавно отреставрировали. Среди марширующих были англичане, турки и венгры.
31:25 Большевики – ребята жёсткие, пощады не знали. Рассуждаем о Мамонтове и Рогове, которые (как про них говорят) казнили людей без суда и следствия.
33:05 Рассказываем, почему белых особенно не любят на Алтае. Спойлер: у людей отбирали всё.
37:45 Как с помощью партизанского восстания сторонники Ленина захватили власть на Алтае. Местные крестьяне и этим не особо обрадовались. Рассказываем о знаменитом Солоновском бое – сражении между силами Западно-Сибирской крестьянской Красной армии и войсками адмирала Колчака, произошедшем 14-17 ноября 1919 года у села Солоновка. Крупнейшее и решающее сражение периода Гражданской войны на территории Алтайской губернии.
41:00 Захватить Барнаул большевикам помогли железнодорожники: они не стали взрывать мост через Обь.
42:00 Как жил город после очередной смены власти. В Барнаул пришли серьёзные перемены. Например, губернатора Строльмана расстреляли почти сразу. Впрочем, как и многих других.
44:30 После революции в Барнауле вспыхнули эпидемии малярии и сифилиса. Вряд ли бы вы захотели оказаться в городе в начале 20-х.
46:10 Зато к концу 20-х в Барнауле уже строили предприятия и восстанавливали город. "При коммунистах всё стало хорошо". Спойлер: сифилис победили просто – закрыли публичные дома. При большевиках секса в Барнауле не было.
47:52 Слава и Данила рассуждают о том, нужна ли была России революция. Дегтярёв считает, что она была неизбежна, а социалистическое общество – более прогрессивное. Но ошибок советской власти не удалось избежать.
50:58 Слава рассказывает о фильме "Джокер" и объясняет, почему это кино о революции.
52:55 Понравился подкаст? Объясняем, куда сходить в Барнауле, чтобы посмотреть "следы" Гражданской войны.
Музыка: Maryé · Akalé Wubé
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Предыдущие выпуски подкаста "Столица мира" можно послушать по ссылке.
Комментарии
Гражданская война, эпидемия сифилиса и бунт крестьян: 1917 год
Намек, что если бы не революция, этого бы не было? Или виноваты не только большевики, которые сделали революцию, но и те, кто довел страну до того, что большевики смогли сделать революцию?
Зато город Барнаул сейчас в 21 веке банкрот.
беседы дилетантов продолжаются
6.10.2021 10:45
Гость
Зато город Барнаул сейчас в 21 веке банкрот.
Так большевиков скинули, опять вернулись к жесткой эксплуатации и нищите. Есть книжечка : Угрюм река, недавно перечитывал про сибирь. Почитайте как с народом обращались до большевиков, а потом выводы делайте.
Есть книжечка : Архипелаг ГУЛАГ, недавно перечитывал про сибирь. Почитайте как с народом обращались большевики, а потом выводы делайте
Пролетарская революция и защита ее достижений - самые лучшие события, что когда либо случались с этой страной.
Классно. Ничего не знал до этого.
Спасибо, очень интересно!
6.10.2021 13:28
- гость -
Есть книжечка : Архипелаг ГУЛАГ,
паны дерутся, у холопов чубы трещат, вот и весь ваш гулаг.
на америко посмотрите в борьбе за власть сколько народа страдает, просто не там и не в то время оказались, так и ваш гулаг.
Однако навести порядок в стране, построить промышленность, выиграть войну, отстроить страну, накормить людей , полететь в космос смогли при том строе.
Что сейчас??? только спекулянтам зеленый свет???
и никогда не знаешь когда именно гегемону захочется нагнуть твою страну.