Из химиков в бизнес-леди. Как две студентки АлтГУ разработали препарат для лечения пчёл

Наука и бизнес – понятия несовместимые. Так ещё несколько месяцев назад считали студентки АлтГУ Анна Гофман и Екатерина Жеребцова, которым удалось разработать препарат для лечения болезней пчёл на основе грибов. Сейчас химики уже рассуждают об опытных испытаниях, проблемах лицензирования, конкурентоспособности на рынке и знают всё о том, как найти своего инвестора. Все эти знания – результат их участия в проекте "Фабрика бизнес-идей", благодаря которому молодые учёные планируют заявить о своём открытии на всю Россию.

03:31 "Пчёлы реально гибнут из-за химикатов, из-за пестицидов. Также есть инфекционные болезни, паразиты, клещи. Кроме того, после зимовки иммунитет пчёл сильно ослабляется. Всё это становится причиной гибели пчёл. Наше решение – это препарат на основе сукцинат хитозана, который повысит иммунитет пчёл, и, как следствие, их гибель сократится. Наш препарат имеет широкий спектр лечебного применения, поэтому поможет решить все проблемы".

04:23 "Есть исследования, что именно сукцинат хитозана помогает пчёлам, но сейчас он не применяется, потому что его сложно синтезировать. Сложно получить даже просто хитозан. Но нам проще, потому что наш хитин для хитозана мы добываем из грибов".

08:11 "Проблема (гибели пчёл, – прим. ред.) реально волнует людей. Единственное, что нас может притормозить, – это то, что пасечники не доверяют чему-то новому".

09:08 "Наш препарат применяется один. А сейчас используют целый комплекс препаратов, поэтому наш будет относительно недорогой. Мы планируем, что его стоимость будет порядка 3 тысяч рублей. Препарата должно хватить на 50 ульев".

10:26 "Участие в "Фабрике бизнес-идей" стало абсолютно новым, потому что ни я, ни Анна до этого бизнеса не касались. Тут нам всё рассказали, помогли посчитать, понять наш проект изнутри".

12:54 "Очень запомнился экспертный конвейер. Это когда ты разговариваешь на протяжении 10 минут с экспертом, абсолютно незнакомым человеком. И ты рассказываешь о своём проекте так, чтобы каждый из них понял. А человек, например, вообще не знает химию. Ему сложно, но ты ему рассказываешь доступным языком. Он высказывает свои соображения на этот счёт. Время истекло. И вот ты уже рассказываешь это новому эксперту. Потом собираешь полученные от них знания воедино, и выходит действительно что-то стоящее. Эти люди настоящие профессионалы, их опыт просто бесценен".

14:09 "Например, у тех же химиков много идей, они все на научном уровне. Но их можно продвигать как бизнес, потому что на науке заработаешь меньше, чем на бизнесе. А ведь люди умные, реально умные что-то могут сделать. Могут продавать свои знания, свои продукты. Конкурс учит не бояться своих слов, не бояться думать и говорить об этом".

16:43 "Нашей главной целью было услышать отзывы и получить обратную связь. И мы её получили, а ещё узнали о проблемах, с которыми можем столкнуться. Мы позиционируем свой препарат как лекарственное средство, поэтому нам нужно пройти сертификацию. С лицензией могут быть проблемы. Плюс на рынке уже есть серьёзная конкуренция, и маленькой компании с чем-то новым будет сложно".

19:40 "Больше спасибо организаторам конкурса, потому что этот проект помогает людям, которые хотят построить бизнес на начальном этапе, когда опыта у тебя ноль. Здесь появляется багаж знаний, ты общаешься с людьми, которые подскажут, помогут в дальнейшем. Мы очень счастливы, что посетили данный проект".

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