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Пенсионеры, валенки и горящие глаза. Как центр "Мой бизнес" поддерживает предпринимателей

, ИА "Амител"
Тысячи бизнесменов региона приняли участие в мероприятиях центра "Мой бизнес" в Алтайском крае

Малый и средний бизнес – важнейшее направление предпринимательства в Алтайском крае. И главный объект государственной поддержки. Какой именно, слушайте в подкасте с эфира радио "Эхо Москвы в Барнауле", гостем которого стал руководитель центра "Мой бизнес" Антон Слободчиков.

01:02 Центр – активный организатор всевозможных мероприятий для малого и среднего бизнеса, а также тех, кто только хочет заняться предпринимательством. Глава центра "Мой бизнес" рассказывает об образовательных и финансовых возможностях, которые предоставляет корпорация. "Ярмарка детства", Школа экспорта РЭЦ и даже новый курс практически в формате мини-MBA – что это за проекты и кто в них участвует.

03:43 У Центра появилась новая рабочая площадка для предпринимателей – коворкинг-центр.

04:18 Итоги 2021 года в цифрах: семь тысяч участников образовательных мероприятий, четыре тысячи услуг, 100 предпринимателей, получивших финансовую поддержку, более 70 новых контрактов на 60 млн долларов.

05:33 "Самозанятых становится все больше. Люди выходят из тени". Антон Слободчиков рассказывает, какими мерами поддержки может воспользоваться эта категория мини-бизнеса.

07:20 А в целом самые популярные услуги центре – образовательные. Почему? А вот послушайте.

08:46 Одно из главных событий года – Губернаторская программа. Кому она интересна и что получают ее участники?

12:10 А как насчет следующего года? За какой поддержкой можно обратиться в фонд?

14:09 "Сначала надо понять, что ты хочешь. Потом попробовать поучиться. А с остальным мы поможем". Антон Слободчиков дал совет, как начать свое дело.

16:05 В Алтайском крае уже второй год проходит реалии-шоу "Фабрика идей". Участвуют в нем совсем молодые и начинающие жители региона. Даже школьники. Что они предлагают? Идей много: от сибирских валенок до пенсионерского центра.

20:56 Но могут ли школьники придумать реальный проект, да еще и реализовать его? Могут, говорит Слободчиков. Причем интересны им не только деньги: "Меня покорил проект досугового центра для пожилых людей, который разработали школьники".

22:10 "Они не боятся ошибиться, попробовали – не получилось, попробуем другие". Это снова о молодом поколении.

23:50 Гость эфира рассказывает о работе на маркетплейсах.

Центр "Мой бизнес"
Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +73852594466

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