Аграрные мегапроекты
В рамках исполнения поручений главы государства по обеспечению продовольственной безопасности России в регионе реализуются аграрные мегапроекты. Благодаря им стремительно растет производство мясной и молочной продукции. Только по линии животноводства реализуется 15 крупных инвестпроектов на 33 млрд рублей.
Так, в 2023 году в Заринском районе ООО «Блиновское», входящее в компанию "РумелкоАгро", запустило животноводческий комплекс более чем на 3 тыс. коров. Стоимость проекта, по предварительным подсчетам, – 7 млрд рублей. Благодаря МТК "Яново" Алтайский край будет дополнительно производить до 35 тысяч тонн молока в год, а в Заринском районе появится более 180 рабочих мест.
Животноводческий комплекс – часть масштабного инвестиционного проекта в области молочного животноводства, который реализуется сразу в трех регионах – в Алтайском крае, Тверской и Калужской областях. Все предприятия будут в год производить до 200 тысяч тонн молока для всей России.
Одним из долгожданных исторических событий 2023 года стало восстановление в Барнауле дома купца Шадрина на проспекте Красноармейском, 8, где расположен ресторан «Русский чай». Реставрация объекта началась в 2021 году. В здании заменили инженерные сети, ветхие конструкции, окна, восстановили резьбу и отремонтировали пристройку. Фасаду вернули насыщенный цвет, напоминающий сладкий шоколадный терем с глазурью.
Дизайнеры сделали интерьер в стиле сибирского леса, чтобы у гостей ни на минуту не было сомнения, что они находятся в России, на Алтае. На территории высадили деревья, уложили плитку, отреставрировали арку с уникальной деревянной резьбой.