Аграрные мегапроекты В рамках исполнения поручений главы государства по обеспечению продовольственной безопасности России в регионе реализуются аграрные мегапроекты. Благодаря им стремительно растет производство мясной и молочной продукции. Только по линии животноводства реализуется 15 крупных инвестпроектов на 33 млрд рублей.



Так, в 2023 году в Заринском районе ООО «Блиновское», входящее в компанию "РумелкоАгро", запустило животноводческий комплекс более чем на 3 тыс. коров. Стоимость проекта, по предварительным подсчетам, – 7 млрд рублей. Благодаря МТК "Яново" Алтайский край будет дополнительно производить до 35 тысяч тонн молока в год, а в Заринском районе появится более 180 рабочих мест.



Животноводческий комплекс – часть масштабного инвестиционного проекта в области молочного животноводства, который реализуется сразу в трех регионах – в Алтайском крае, Тверской и Калужской областях. Все предприятия будут в год производить до 200 тысяч тонн молока для всей России.

