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Большая стройка. Какие садики, школы и больницы открыли в Алтайском крае в 2023-м
Спецпроект amic.ru о том, сколько в нашем регионе построили важных социальных объектов за минувший год
Западные санкции, под гнетом которых Россия живет уже почти два года, серьезно повлияли на экономику государства. Но, несмотря на сдержанность региональных бюджетов на фоне геополитической обстановки, в стране продолжается строительство школ, детских садов, больниц, дорог и других жизненно важных социальных объектов. И Алтайский край – не исключение. За прошедшие (почти) 12 месяцев в регионе их возвели десятки, изменив жизни тысяч людей. Что построили и модернизировали в Алтайском крае в 2023 году – рассказываем в большом специальном проекте amic.ru.
Строительство детских садов и школ
2023 год богат на количество построенных образовательных учреждений. Так, в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» завершили возведение школы в рабочем поселке Тальменка. Здание рассчитано на 550 учеников. Стройка началась еще в 2019 году, однако из-за роста цен на строительные и отделочные материалы сроки перенесли.

Значительно подорожал и сам объект, из-за чего контракты пришлось пересматривать. Дополнительные расходы взяли на себя власти Алтайского края. И 1 сентября 2023 года учебное заведение официально открыло свои двери для школьников.
В новой школе у детей есть все, что нужно для развития и обучения: большая библиотека, два спортзала, актовый зал с костюмерными, просторная столовая. В кабинетах – мультимедийная техника и современное оборудование. Для жителей Тальменки этот объект значимый и долгожданный.
"Мой стаж работы – более 40 лет. Но для меня каждый год 1 сентября – это самый волнительный день. Встречи с учениками после лета, с родителями – это праздник. Новое здание со всеми условиями, комфортные, большие классы, все очень здорово", – поделилась учитель начальных классов Тальменской школы № 3 Наталья Харланова.
1 сентября 2023 года также открыла двери новая и долгожданная школа № 138 в барнаульском поселке Спутник, рассчитанная более чем на 500 мест. Это единственное учебное заведение в поселках Спутник и Авиатор и его открытия здесь ждали много лет.

В новой школе установили высокотехнологичное оборудование для лабораторных и класса музыки, интерактивные доски, арт-объекты в виде гигантских шахмат, которые легко превращаются в учебный инвентарь. Обещают открыть и студию, где ребята будут учиться создавать видеоконтент.
На возведение и оснащение учебного заведения ушло 985,5 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 594 млн рублей, краевого – 263,6 млн рублей, городского – 127,9 млн рублей. Работы проводились в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы.

Кроме школ, в Алтайском крае строили и детские сады. Так, в этом году завершили строительство четырех детских садов: в Барнауле на 330 мест (Павловский тракт, 170), Бийске на 200 мест (переулок Владимира Мартьянова, 42а), Белокурихе на 280 мест (Бийская, 29). А в Рубцовске построили детский сад-ясли на 280 мест (улица Федоренко, 5).
Кстати, Алтайский край – тот самый регион, в котором все дети в возрасте от трех лет обеспечены местами в дошкольных учреждениях.
Новые ФАПы и больницы
Активно строили и ремонтировали в 2023 году и медицинские объекты. Впервые свои двери открыли 13 объектов здравоохранения. Это девять акушерских пунктов (с. Россоши в Алтайском районе, поселок Отрада – в Змеиногорском, село Ермачиха – в Мамонтовском, с. Рогозиха – в Павловском, село Октябрьское – в Первомайском, поселок Зеленая Дубрава – в Рубцовском, с. Новоеловка – в Тальменском, с. Новоиушино – в Тогульском, с. Сухая Чемровка – в Целинном).
Также построили четыре врачебные амбулатории: в барнаульском поселке Гоньба и поселке Мирном Зонального района, селе Усть-Кажа Красногорского района, селе Колыванском Павловского района. Всего на возведение этих объектов направили 299,1 млн рублей, в том числе из средств федеральной казны – 154, 5 млн рублей, из краевой – 144, 5 млн рублей.
Еще в двух учреждениях здравоохранения в этом году завершился капитальный ремонт. Это – Волчихинская ЦРБ и ФАП в поселке Стан-Бехтемир Бийского района. Общий объем средств, выделенный на два объекта, составил 49,4 млн рублей (46,97 млн – федеральные средства). Также в рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов отремонтировали третий этаж акушерско-гинекологического корпуса под первичное нейрососудистое отделение Славгородской ЦРБ. Из краевого бюджета на данный объект ушло 26,2 млн рублей.
Аграрные мегапроекты
В рамках исполнения поручений главы государства по обеспечению продовольственной безопасности России в регионе реализуются аграрные мегапроекты. Благодаря им стремительно растет производство мясной и молочной продукции. Только по линии животноводства реализуется 15 крупных инвестпроектов на 33 млрд рублей.

Так, в 2023 году в Заринском районе ООО «Блиновское», входящее в компанию "РумелкоАгро", запустило животноводческий комплекс более чем на 3 тыс. коров. Стоимость проекта, по предварительным подсчетам, – 7 млрд рублей. Благодаря МТК "Яново" Алтайский край будет дополнительно производить до 35 тысяч тонн молока в год, а в Заринском районе появится более 180 рабочих мест.

Животноводческий комплекс – часть масштабного инвестиционного проекта в области молочного животноводства, который реализуется сразу в трех регионах – в Алтайском крае, Тверской и Калужской областях. Все предприятия будут в год производить до 200 тысяч тонн молока для всей России.
В Тальменке продолжается строительство современного животноводческого комплекса, рассчитанного на шесть тысяч голов КРС. В мае здесь завершили возведение второго и третьего коровника с доильно-молочным блоком и бытовыми помещениями. Сегодня предприятие насчитывает 2,5 тыс. голов высокопродуктивных животных, в том числе 1,8 тыс. – коровы. Производство молока ежедневно составляет более 59 тонн, надой на одну корову – 33 кг. Окончательный запуск проекта позволит увеличить производство молока на 56 тысяч тонн и создать 160 новых рабочих мест. Проект планируют завершить в 2024 году. Это будет самый крупный животноводческий комплекс в крае.
Кроме этого, в хозяйстве "Агро-Сибирь" Смоленского района запустили в 2022 году в работу животноводческий комплекс на 1,2 тысячи коров, а в 2023-м предприятие строит родильное отделение. В этом году в Хабарском районе АО "Имени Гастелло" увеличило мощность животноводческого комплекса в полтора раза, или на 600 ското-мест, доведя ее до двух тысяч коров.
Спортивные объекты в городах и селах
Благодаря нацпроекту "Спорт – норма жизни" в Алтайском крае строят новые физкультурно-оздоровительные комплексы открытого и закрытого типа. Главная суть этих объектов – универсальность.

Летом 2023 года физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа заработал в селе Павловск рядом с ремзаводской средней школой, где живет около пяти тысяч человек. В этом районе Павловска в секциях по хоккею, лыжным гонкам, футболу и легкой атлетике занимаются около 215 человек. Теперь дети могут тренироваться в более комфортных условиях. Летом – на стадионе, где на футбольном поле уложен искусственный газон, имеется комплекс тренажеров, трибуна на 100 посадочных мест, современное освещение, беговые дорожки. Зимой вместо футбольного поля заливают огромный каток для занятий хоккеем. Стоимость объекта составила более 25 млн рублей.
Два ФОКа достраивают в Барнауле. Первый расположен на улице Юрина рядом с парком "Лабиринт". Сдать объект планируют уже скоро: к концу 2023 года. Цена контракта составляет 179,8 млн рублей. Строителям осталось запустить газовую котельную и системы водоснабжения, смонтировать стеновые противоударные панели и провести благоустройство. Площадку отдадут под игровые виды спорта, в частности – под волейбол.

Второй ФОК по проекту "Спорт – норма жизни" возводился в Барнауле на улице Сиреневой, 42, в рамках концессионного соглашения. В настоящее время проводится государственная экспертиза сметной стоимости. После прохождения экспертизы будут известны сроки сдачи объекта. Осталось выполнить 4% необходимого объема работ: сделать вентиляцию, покрыть полы в залах паркетом и линолеумом, а также покрасить стены в коридоре.

А вот ледовая арена "Прогресс" в Бийске уже действует. Ее торжественно открыли в июне 2023 года. Дворец стал вторым проектом в истории края, возведенным в рамках государственно-частного партнерства. Общая стоимость объекта составила около 500 млн рублей. В ледовой арене тренируются не только местные хоккеисты, но и воспитанники двух школ по фигурному катанию. Также в арене "Прогресс" работают залы для занятий фитнесом и хореографией.
ФОКОТ в Павловске / Фото: Министерство спорта Алтайского края
Кстати, в Алтайском крае действует государственная программа "Развитие физической культуры и спорта". В 2023 году благодаря ей закупили оборудование для двух кортов и двух хоккейных коробок. Корты оборудованы травмобезопасным резиновым покрытием, волейбольными стойками, футбольными воротами и баскетбольными щитами. Такие универсальные площадки стоимостью около 6,5 млн рублей появились в селе Шипуново и городе Новоалтайске. Хоккейные коробки установили в Немецком и Мамонтовском районах. На создание каждой площадки из краевого бюджета потратили 2,6 млн рублей. Также в 2023 году по программе "Развитие физической культуры и спорта" в Алтайском крае закупили 11 новых электронных тиров для сдачи норм ГТО, 14 снегоходов и 14 трассоукладчиков, направив на эти цели более 9 млн рублей.
Новые места досуга для молодежи
В конце ноября 2023 года в Бийске у планетария открыли новое современное креативное пространство "Место для молодежи". Площадка появилась благодаря победе Алтайского края во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых" Федерального агентства по делам молодежи. Проект реализован при поддержке президента и в рамках нацпроекта "Образование".

Молодежный центр "Родина" – многопрофильное учреждение. Это единый муниципальный комплекс, состоящий из двух рядом стоящих зданий в лесопарковой зоне Бийска. Он является единственным в России молодежным центром с планетарием и обсерваторией.
Общий размер субсидий, направленных на реализацию проекта, составил 51,4 млн рублей.

На эти средства благоустроили территорию, сделали парковку, ливневую канализацию, зону отдыха, создали условия для маломобильных групп населения, установили современное звуковое и световое оборудование, светодиодный экран. Отельным украшением стали новые мобильные арт-объекты. Появление инфраструктуры позволит организовывать проекты на территории всего муниципалитета, а не отдельно стоящего здания, а также проводить молодежные мероприятия на современном качественном уровне.

Также благодаря краевой адресной инвестиционной программе (КАИП) капитально отремонтировали детскую школу искусств в селе Баево, краеведческий музей в с. Солтон и культурный центр в селе Усть-Калманка, который в августе распахнул свои двери не только для молодежи, но и для всех жителей села.
В культурном центре в Усть-Калманке провели капитальный ремонт кровли, фасада, внутренних инженерных систем, заменили окна и двери, выполнили внутреннюю отделку кабинетов и подсобных помещений. Комнаты для репетиций отделали звукоизолирующими панелями, появились пандус и перила для маломобильных групп населения.

Кроме того, здесь установили новые стеновые звукоизолирующие панели с подсветкой, организовали стационарное рабочее место режиссера по звуку с пультами управления световой и звукоусиливающей аппаратурой. Смонтировали новые кресла и одежду сцены. Кроме этого, провели перепланировку помещений. Теперь в учреждении появился просторный холл для приема зрителей и организации выставочных проектов. Всего на капремонт направили более 82 млн рублей.
"Здание ДК преобразилось до неузнаваемости. Поменялся архитектурный облик, дизайн получился очень ярким как внутри, так и снаружи. Сравнить до и после – и не подумаешь, что речь идет об одном и том же здании. ДК вышел современным и заметно отличается от досуговых центров в других муниципалитетах. Получилась городская история в центре села", – рассказал amic.ru замминистра культуры региона Дмитрий Аристов.
Благодаря КАИП также был проведен выборочный ремонт еще шести домов культуры, а также трех библиотек. На проведение всех этих работ по КАИП было выделено из краевого бюджета более 262,7 млн руб. Еще 18,2 млн руб. – доля муниципальных бюджетов. Несколько учреждений получили вторую жизнь благодаря национальному проекту "Культура".
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Какие объекты в Алтайском крае отремонтировали по нацпроекту "Культура"?
Благодаря национальному проекту "Культура" в 2023 году в Алтайском крае капитально отремонтировали три объекта, два из которых расположены в Заринске. Общая стоимость работ превысила 100 миллионов рублей.
Какие объекты культуры отремонтировали в Заринске?
  • Детская музыкальная школа № 2
    В рамках нацпроекта "Культура" в Заринске капитально отремонтировали Детскую музыкальную школу № 2, в которой обучаются более 500 человек. Здание построили в 1984 году и его износ был слишком серьезный: кровлю, фундамент, отмостку, пол и даже стены пришлось менять, рассказывала во время открытия учебного заведения 9 ноября директор Галина Голубовская. В музыкальной школе сделали новые кабинеты, душевую кабину для хореографов, установили новые двери и санузлы для инвалидов.
  • Музей «Мемориал Славы»
    Кроме того, благодаря нацпроекту в Заринске сдали еще один объект – музей «Мемориал Славы». Именно с этой площади жители Заринского района уходили на фронт. В память о них в 1985 году здесь построили мемориальный комплекс. В музее отремонтировали стены, полы, потолки, фасад здания, обновили электрику, установили новое противопожарное оборудование, систему видеонаблюдения и современную вентиляцию. На площадке возле культурного учреждения провели благоустройство.

    Кстати, это уже второе участие музея в нацпроекте. В прошлом году в рамках проекта здесь обновили материальную базу и получили электронную книгу памяти, современный интерактивный стол, голографическую 3D-пирамиду.
"Мемориал имеет важное значение не только для города, но и для всего края. Это сегодня как никогда актуально, потому что комплекс несет историческую правду, историческую память, патриотическое воспитание, благодарность нашим предкам, которые отстаивали Родину, ее независимость", – отметил заместитель губернатора Алтайского края Денис Губин.
  • Дом культуры в селе Хлеборобном Быстроистокского района
    Также в рамках нацпроекта в августе 2023 года в селе Хлеборобном Быстроистокского района после ремонта распахнул свои двери обновленный Дом культуры. Здание построили в 1976 году, за 50 лет помещение сильно обветшало, стало практически непригодным.

    У двухэтажного ДК обновили фасад, заменили внутренние системы отопления и электроснабжения. Для маломобильных граждан установили пандус. Сделали просторные кабинеты, светлые коридоры, библиотеку.
"У нас теперь прекрасное светлое здание, теплое, красивое, появилась новая хорошая аппаратура, и мы очень рады здесь работать. Все сделано с любовью и на высоком уровне. Также в здание вернулась сельская библиотека, которая будет принимать читателей на втором этаже. У нас много талантливых детей и взрослых. В Доме культуры работают 11 коллективов, в которых занимаются более 160 человек. Теперь еще больше будем удивлять и радовать наше население", – рассказала заведующая Галина Гурьева.
Сколько всего было потрачено средств по нацпроекту "Культура"?
В 2023 году общий объем финансирования превысил 100 млн руб. Из них 75,9 млн поступило из федерального центра. Еще 23,5 млн – доля краевого бюджета, 1,2 млн – местный бюджет.
Сколько всего было потрачено средств по нацпроекту "Культура"?
В 2023 году общий объем финансирования превысил 100 млн руб. Из них 75,9 млн поступило из федерального центра. Еще 23,5 млн – доля краевого бюджета, 1,2 млн – местный бюджет.
Объектам культурного наследия – новую жизнь
Особое внимание в регионе уделяется реставрации объектов культурного наследия. За последние годы новую жизнь дали более 20 памятникам культуры, продолжаются работы еще на десятках зданий.
Одним из долгожданных исторических событий 2023 года стало восстановление в Барнауле дома купца Шадрина на проспекте Красноармейском, 8, где расположен ресторан «Русский чай». Реставрация объекта началась в 2021 году. В здании заменили инженерные сети, ветхие конструкции, окна, восстановили резьбу и отремонтировали пристройку. Фасаду вернули насыщенный цвет, напоминающий сладкий шоколадный терем с глазурью.

Дизайнеры сделали интерьер в стиле сибирского леса, чтобы у гостей ни на минуту не было сомнения, что они находятся в России, на Алтае. На территории высадили деревья, уложили плитку, отреставрировали арку с уникальной деревянной резьбой.
"Как человек, который родился и всю жизнь прожил в городе Барнауле, я точно могу сказать, что, наверное, два самых главных и узнаваемых архитектурных объекта, символа города Барнаула – Дом под шпилем и особняк, дом купца Шадрина или здание ресторана «Русский чай». Это здание было запечатлено на открытках, на многих буклетах, в альбомах. Люди, которые ценят старину и красоту, мечтали о восстановлении этого объекта", – отметила на открытии министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.
Что известно о доме купца Шадрина?
Дом по адресу пр. Красноармейский, 8, – один из немногих оставшихся образцов деревянного зодчества в городе. Здание построили в 1913 году. После революции в нем располагалось ведомство городского коммунального хозяйства. Затем – детский сад. В 1940-х здесь открыли школу. В 1976 году дом сильно пострадал при пожаре. Реконструкция здания длилась почти два года. Большую часть исторического облика удалось сохранить, а помещения приспособили под ресторан. В советское время в здании в стиле модерн находился "Русский чай", затем – ресторан "Император". Долгие годы объект переходил из рук в руки и увядал на глазах. В 2021-м его приобрела барнаульская компания.
В 2023 году завершили и реставрацию памятника "Мемориал Славы воинам, погибшим в ВОВ" в Заринске, а также плотины, построенной И.И. Ползуновым в 1753 году, в Змеиногорске.

По программе "Развитие культуры Алтайского края" в регионе восстанавливают памятники военной истории. Так, в 2023 году завершены или проводятся работы на 39 памятниках в 11 районах региона. Также в этом году отремонтировали крышу здания Алтайской филармонии (Ползунова, 35).

При этом на ряде крупных культурных объектов работы еще продолжаются. В 2023 году идет реставрация здания краевого музея изобразительных искусств в Барнауле (проспект Ленина, 88), "Магазина Трубицина" (улица Пушкина, 48), Алтайского краеведческого музея (проспект Комсомольский, 73), аптеки Крюгера (ул. Пушкина) и универмага Сухова (Мало-Тобольская), дома Морозова (Толстого, 33). В Бийске полным ходом идет реконструкция здания памятника архитектуры пассажа Клевцова, больше известного горожанам как госпиталь. Также разработана научно-проектная документация для будущей реставрации пассажа крупного купца Фирсова и пассажа Второва. Оба здания построены в 1907 года и нуждаются в реконструкции.
Малым селам – связь с внешним миром
В 2023 году продолжилась работа по подключению малых сел региона к сотовой связи. Блaгa цивилизaции для 79 населенных пунктов региона стали дocтyпны блaгoдapя ycтaнoвке бaзoвых cтaнций в paмкax фeдepaльнoгo пpoeктa "Уcтpaнeниe цифpoвoгo нepaвeнcтвa". Для исполнения проекта по заказу Минцифры России оператор дополнительно построил 629 км оптических линий. В 2024 году сотовая связь появится еще в 28 малочисленных поселках и деревнях Алтайского края.
"В этом году мы установили в регионе 80 сотовых станций. Для стопроцентного охвата сигналом в селе Соловьиха разместили две вышки. Это самый большой объем по проекту, начиная с 2021 года. Строительство велось совместно с оператором "Теле2" при участии подрядных организаций в 34 районах края. Высокий темп работ позволил выполнить все установки в срок", – сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.
В первом полугодии мобильной связью обеспечили 44 алтайских села, среди которых – Колбаны, Макарьевка, Большой Калтай, Речкуново. Для решения задачи было построено 300 км оптики. Осенью компания активизировала стройку и за три месяца смонтировала сотовые вышки еще в 35 населенных пунктах края. Протяженность новых линий составила 329 км. Мобильная связь "Ростелекома" и "Теле2" появилась в Тюмени, Бураново, Кузьминке, Тайне и других селах.



" В селе Тайна Красногорского района мобильная связь была, но неустойчивая и слабая. Ходили с телефоном по всему двору, чтобы поймать сигнал. В конце ноября привезли первую партию сим-карт, и жители начали массово подключаться", – рассказала глава Новозыковского сельсовета Анастасия Деркина.
Доступной в малых селах становится не только сотовая, но и почтовая связь. В 2022 году президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить модернизацию сети почтовых отделений по всей стране до 2025 года.

После этого в регионе стартовали работы по приведению отделений "Почты России" в порядок. В нормативное состояние привели объекты в поселках Комсомольский, Зимино, Горновое, Леньки, Семеновка, Барановка, Устьянка и других. Там отремонтировали фасады, входные группы, заменили окна, восстановили крыши и инженерные сети. В отделениях изменился и интерьер – там обновили мебель и технику. Кроме того, появились "Уголки здоровья", где клиенты могут бесплатно проверить основные показатели здоровья. До конца года планируется отремонтировать 38 отделений почтовой связи в 21 районе.
наши контакты:
    Россия, Алтайский край, 656049, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
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    над проектом работали:
    Анастасия Чебакова — текст
    Ирина Киселёва — инфографика
    Елена Лепезина — редактор
    Антон Дегтярёв — верстка

    В проекте использовались фото с сайтов akzs.ru, minzdrav.gov.ru, barnaul.org, zdravalt.ru, akzs.ru, www.altairegion22.ru, Минспорта Алтайского края, culture22.ru, culture22.ru,direct2025.ru, "Ростелекома", "РумелкоАгро", mfkc.ucoz.site, а также фотографии vestnikceliny.ru и Виктора Щигрева