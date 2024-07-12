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2024
День Сибирского
поля
10-12 июля 2024 года
300 компаний-участников
77 тысяч посетителей
3 дня
Как прошло главное аграрное событие Алтайского края
«День сибирского поля»:
  • одна из крупнейших агропромышленных выставок за Уралом;
  • площадка для демонстрации новинок и достижений в сфере АПК;
  • место для обсуждения успехов и проблем в сельском хозяйстве;
  • событие, привлекающее внимание к потенциалу региона.
"День сибирского поля"
Что такое
Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля» в Алтайском крае проводится ежегодно с 2011 года.

В 2024 году компании-участники представили масштабный спектр техники, запчастей, расходных материалов, кормов, семян, удобрений и сельскохозяйственных животных. А также услуг дилерских центров. Продемонстрировали как уже известные и давно используемые технологии, так и новейшие и пока не знакомые широкому кругу компаний АПК.

Традиционно работал демонстрационный участок, где показали в деле почвообрабатывающую, посевную, кормозаготовительную технику и машины для защиты растений.

Особое внимание, как и всегда, привлекла выставка высокопородных племживотных от ведущих племенных заводов.
Агроснабженческие организации
Заводы сельхозмашиностроения
Фермеры
Профильные чиновники
и депутаты Алтая, Сибири и России
Участники:
Россия
+ Казахстан
Сибирский Федеральный округ:
Алтайский край
Республика Алтай
Хакасия
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Южный федеральный округ:
Краснодарский край
Ростовская область
Северо-Западный федеральный округ:
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Новгородская область
Уральский федеральный округ:
Тюменская область
и Ханты-Мансийский АО
Свердловская область
Дальневосточный федеральный округ:
Хабаровский край
Амурская область
Хабаровский край

Центральный федеральный округ:
Москва
и Московская область
Белгородская область
Воронежская область
Калужская область
Ярославская область
Приволжский федеральный округ:
Татарстан
Саратовская область
+ Беларусь
Что говорят о «Дне поля»
и сельском хозяйстве Алтайского края
ПЕРВЫЕ ЛИЦА СТРАНЫ И РЕГИОНА
Оксана Лут,
министр сельского хозяйства России:

«В Алтайский край я ездила много раз, но именно на «Дне сибирского поля» я впервые. И хочу сказать, что эмоции у меня колоссальные. «День сибирского поля» – настоящий праздник сельского хозяйства. Здесь представлены не только лучшие технологии по сельскому машиностроению, растениеводству и животноводству, но и одни из самых вкусных алтайских продуктов питания, о которых знают не только в Сибири, но и по всей стране и даже за ее пределами. Когда мы с губернатором Томенко смотрели наши сельские территории, эмоции переполняли».
Анатолий Серышев,
полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе:

«Алтайский край – это житница Сибири. В регионе успешно развивается перерабатывающая промышленность, реализуются инвестиционные проекты в этой сфере, используются действенные меры поддержки сельхозтоваропроизводителей. <…> Уверен, что форум позволит нам с вами многому научиться, чтобы дальше в едином строю двигаться на пути развития и укрепления могущества нашей Родины».
Виктор Томенко,
губернатор, председатель правительства Алтайского края:

«Алтайский край – первый в России по площади пашни. Среди лидеров страны по производству муки и круп, сыра и масла. Половина всей российской гречихи в год, а то и две трети – из Алтайского края. Остаемся продовольственным донором страны – кормим себя, Сибирь, всю Россию. Кроме того, около трех десятков предприятий выпускают сельхозмашины для аграриев – спрос с учетом курса на импортозамещение растет».
Владимир Кашин,
председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам:

«Наша задача – создать такие условия жизни, чтобы народ приезжал на село, чтобы там была зарплата, детские сады, медицинские условия и просветительская работа на должном уровне. Я убежден, что это время впереди, потому что держать Россию, ее пространственные связи без русской деревни, русского села невозможно».

Александр Лукьянов, заместитель председателя правительства Алтайского края:
«Техническое оснащение наших сельхозпредприятий, фермеров улучшилось. Они сегодня ясно на этой площадке видят работу техники, агрегатов, инвентаря, контактируют друг с другом при выборе техники. Также четко работают дилерские центры по поставке техники, обслуживанию, ремонту. Все это сказывается на результатах. И в том числе благодаря работе «Дня сибирского поля».

Какие важные вопросы обсудили на «Дне поля»
Заседание аграрного комитета Государственной Думы
Участие в заседании комитета приняли министр сельского хозяйства Оксана Лут, депутаты аграрного комитета Госдумы, представители региональных властей и эксперты.

Они обсудили вопрос возвращения в оборот брошенных земель сельхозназначения. А это более 40 млн га по всей стране. Но чтобы заново освоить «целину», нужно развивать село.

«Мы сегодня убеждаем власть, что на деревню надо обратить внимание. Нужно доказать, что мы достойные потомки, чтобы брошенных земель у нас не осталось, чтобы народ приезжал на село, чтобы там была зарплата, детские сады, можно было получить медицинские услуги», – сказал председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

По словам Оксаны Лут, в последние годы в России ввели в сельскохозяйственный оборот около 2 млн га земли. И в этой связи аграрный министр обозначила важную задачу Минсельхоза – увеличить производство зерновых до 170 млн тонн. В 2023-м в России собрали 150 млн тонн.

В Алтайском крае последние три года собирают около 6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Засевают каждый год 6,5 млн гектаров пашни, это самая большая площадь посевов в России. А еще Алтай – лидер по сбору гречихи. И один из лидеров по производству овса, муки, круп и сухих завтраков, сыра, масла, меда и других позиций сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки. Об этом рассказал Виктор Томенко.

Также на форуме обсудили развитие молочной отрасли в регионах России, как привлечь молодежь в село и сохранить там кадры, что нужно для поддержки пчеловодов, как облегчить подачу документов для фермеров на работу по госпрограмме и многое другое.
Анатолий Серышев и Виктор Томенко обсудили реализацию указов и поручений главы государства, национальных проектов. Чиновники проговорили, как идет социально-экономическое развитие Алтайского края, что требуется для развития оборонно-промышленного комплекса и какими мерами поддерживают участников специальной военной операции.

Виктор Томенко поблагодарил Анатолия Серышева за поддержку значимых инициатив по развитию Алтайского края. А также за высокую заинтересованность и личное участие
в «Дне сибирского поля».

Встреча губернатора Виктора Томенко и полпреда в СФО Анатолия Серышева
В форуме приняли участие более 100 руководителей и специалистов предприятий и организаций различных сфер деятельности.
Выставка техники
Выставка аграрной техники – главное событие форума. Свои товары и услуги продемонстрировали более 300 предприятий на площади 16 тысяч квадратных метров. На форуме было представлено свыше 150 экспонатов, в том числе не менее 20 новинок.

Это тракторы, десятки сельскохозяйственных машин, плуги, культиваторы, бороны, посевные комплексы, зерносушилки,
машины для послеуборочной обработки зерна и перевозки.

А также навесные погрузочные орудия, колесные диски, шины
к сельхозтехнике и спецшины и другое оборудование.

Самой впечатляющей, как и всегда, была демонстрация работы техники в полевых условиях. Это тест-драйв почвообрабатывающей техники, гусеничного трактора ТЛС-5 «Барнаулец» и другие.

Специалисты АПК приняли участие в дискуссии «Аграрная стратегия Алтайского края: вызовы и возможности». А еще посетили ряд семинаров и круглых столов: «Секреты высокого урожая: почвообработка, посев и защита растений», «Эффективные IT-решения и система мониторинга для современного промышленного производства» и другие.
Глава региона обсудил вопросы сотрудничества с представителями компаний федерального уровня, которые работают с алтайскими заводами и аграриями.

Так, с руководителем Петербургского тракторного завода Сергеем Серебряковым Томенко поговорил о поставках форсунок Алтайского завода прецизионных изделий.

«Год назад мы подписали соглашение, в котором шла речь и об увеличении объема закупок комплектующих для тракторов на заводах Алтайского края, и о выгодных условиях для наших сельхозпроизводителей по закупке техники петербургского предприятия. Эти планы реализуются, наши предприятия постоянно на связи с ПТЗ. Увеличивается количество шин, которые поставляет на ПТЗ наш «Нортек», – сказал Виктор Томенко.

Встреча губернатора Виктора Томенко с руководством крупных российских предприятий
Масштабной была и культурная программа: концерт, передвижная выставка художественного музея «Портрет целинной эпохи», экспозиция краеведческого музея к 70-летию освоения целинных и залежных земель.
Выставка «Алтайские продукты
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Все три дня на форуме работала выставка алтайских продуктов. Вкусные и полезные товары представили более 70 предприятий региона.

Гостям предлагали сыры, мед, мясные деликатесы, кондитерские изделия. Также здесь можно было купить полуфабрикаты, растительные масла, травяные чаи, крупяные и макаронные изделия, пантовую и фитопродукцию, безалкогольные напитки.

Среди тех, кто попробовал и оценил, были Оксана Лут, Анатолий Серышев и Виктор Томенко. Кроме того, они пообщались с руководителями предприятий.

Стенды алтайских компаний посетили делегации из разных регионов России, а также Казахстана и Белоруссии. Бизнесмены провели деловые переговоры, в том числе по экспорту алтайской продукции на рынки Китая и Северной Кореи. И установили контакты с новыми поставщиками сырья и комплектующих для производств.

Также на выставке прошли мастер-классы, дегустации, викторины, бармен-шоу, розыгрыши вкусных и полезных продуктов.

Гости форума выпили почти 5 тысяч литров безалкогольных напитков, съели свыше 50 килограммов сыра, 30 килограммов меда.
Агропромышленный форум стал еще и площадкой для вручения государственных и региональных наград. Работников агропромышленного комплекса регионов Сибири лично поздравляли Анатолий Серышев, Оксана Лут и Виктор Томенко.

«Труженики села всегда были и остаются надежной опорой государства», – сказал полномочный представитель президента.

Вручение наград работникам АПК

Алтайский мукомол
KAMMS
Россельхозцентр
Алтайский шинный комбинат
Что показали алтайские компании на Дне поля
Алтайкузов
ТК Европа, Ростсельмаш
Текст: amic.ru
Верстка: amic.ru, Zavod
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru, Антон Федотов / altairegion22.ru
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