Какие важные вопросы обсудили на «Дне поля»

Заседание аграрного комитета Государственной Думы

Участие в заседании комитета приняли министр сельского хозяйства Оксана Лут, депутаты аграрного комитета Госдумы, представители региональных властей и эксперты.



Они обсудили вопрос возвращения в оборот брошенных земель сельхозназначения. А это более 40 млн га по всей стране. Но чтобы заново освоить «целину», нужно развивать село.



«Мы сегодня убеждаем власть, что на деревню надо обратить внимание. Нужно доказать, что мы достойные потомки, чтобы брошенных земель у нас не осталось, чтобы народ приезжал на село, чтобы там была зарплата, детские сады, можно было получить медицинские услуги», – сказал председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.



По словам Оксаны Лут, в последние годы в России ввели в сельскохозяйственный оборот около 2 млн га земли. И в этой связи аграрный министр обозначила важную задачу Минсельхоза – увеличить производство зерновых до 170 млн тонн. В 2023-м в России собрали 150 млн тонн.



В Алтайском крае последние три года собирают около 6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Засевают каждый год 6,5 млн гектаров пашни, это самая большая площадь посевов в России. А еще Алтай – лидер по сбору гречихи. И один из лидеров по производству овса, муки, круп и сухих завтраков, сыра, масла, меда и других позиций сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки. Об этом рассказал Виктор Томенко.





Также на форуме обсудили развитие молочной отрасли в регионах России, как привлечь молодежь в село и сохранить там кадры, что нужно для поддержки пчеловодов, как облегчить подачу документов для фермеров на работу по госпрограмме и многое другое.

Анатолий Серышев и Виктор Томенко обсудили реализацию указов и поручений главы государства, национальных проектов. Чиновники проговорили, как идет социально-экономическое развитие Алтайского края, что требуется для развития оборонно-промышленного комплекса и какими мерами поддерживают участников специальной военной операции.



Виктор Томенко поблагодарил Анатолия Серышева за поддержку значимых инициатив по развитию Алтайского края. А также за высокую заинтересованность и личное участие

в «Дне сибирского поля».





Встреча губернатора Виктора Томенко и полпреда в СФО Анатолия Серышева

В форуме приняли участие более 100 руководителей и специалистов предприятий и организаций различных сфер деятельности.

Выставка техники

Выставка аграрной техники – главное событие форума. Свои товары и услуги продемонстрировали более 300 предприятий на площади 16 тысяч квадратных метров. На форуме было представлено свыше 150 экспонатов, в том числе не менее 20 новинок.



Это тракторы, десятки сельскохозяйственных машин, плуги, культиваторы, бороны, посевные комплексы, зерносушилки,

машины для послеуборочной обработки зерна и перевозки.



А также навесные погрузочные орудия, колесные диски, шины

к сельхозтехнике и спецшины и другое оборудование.



Самой впечатляющей, как и всегда, была демонстрация работы техники в полевых условиях. Это тест-драйв почвообрабатывающей техники, гусеничного трактора ТЛС-5 «Барнаулец» и другие.





Специалисты АПК приняли участие в дискуссии «Аграрная стратегия Алтайского края: вызовы и возможности». А еще посетили ряд семинаров и круглых столов: «Секреты высокого урожая: почвообработка, посев и защита растений», «Эффективные IT-решения и система мониторинга для современного промышленного производства» и другие.

Глава региона обсудил вопросы сотрудничества с представителями компаний федерального уровня, которые работают с алтайскими заводами и аграриями.



Так, с руководителем Петербургского тракторного завода Сергеем Серебряковым Томенко поговорил о поставках форсунок Алтайского завода прецизионных изделий.



«Год назад мы подписали соглашение, в котором шла речь и об увеличении объема закупок комплектующих для тракторов на заводах Алтайского края, и о выгодных условиях для наших сельхозпроизводителей по закупке техники петербургского предприятия. Эти планы реализуются, наши предприятия постоянно на связи с ПТЗ. Увеличивается количество шин, которые поставляет на ПТЗ наш «Нортек», – сказал Виктор Томенко.





Встреча губернатора Виктора Томенко с руководством крупных российских предприятий

Масштабной была и культурная программа: концерт, передвижная выставка художественного музея «Портрет целинной эпохи», экспозиция краеведческого музея к 70-летию освоения целинных и залежных земель.

Выставка «Алтайские продукты

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Все три дня на форуме работала выставка алтайских продуктов. Вкусные и полезные товары представили более 70 предприятий региона.



Гостям предлагали сыры, мед, мясные деликатесы, кондитерские изделия. Также здесь можно было купить полуфабрикаты, растительные масла, травяные чаи, крупяные и макаронные изделия, пантовую и фитопродукцию, безалкогольные напитки.



Среди тех, кто попробовал и оценил, были Оксана Лут, Анатолий Серышев и Виктор Томенко. Кроме того, они пообщались с руководителями предприятий.



Стенды алтайских компаний посетили делегации из разных регионов России, а также Казахстана и Белоруссии. Бизнесмены провели деловые переговоры, в том числе по экспорту алтайской продукции на рынки Китая и Северной Кореи. И установили контакты с новыми поставщиками сырья и комплектующих для производств.



Также на выставке прошли мастер-классы, дегустации, викторины, бармен-шоу, розыгрыши вкусных и полезных продуктов.





Гости форума выпили почти 5 тысяч литров безалкогольных напитков, съели свыше 50 килограммов сыра, 30 килограммов меда.

Агропромышленный форум стал еще и площадкой для вручения государственных и региональных наград. Работников агропромышленного комплекса регионов Сибири лично поздравляли Анатолий Серышев, Оксана Лут и Виктор Томенко.



«Труженики села всегда были и остаются надежной опорой государства», – сказал полномочный представитель президента.



