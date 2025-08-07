«Мероприятие давно переросло статус регионального. Сегодня это крупная международная площадка, на которую очень охотно едут официальные делегации, производители сельскохозяйственной техники, производители средств защиты растений, семеноводческие компании. «День сибирского поля» – это очень важное событие в аграрном календаре нашей страны».

Роман Некрасов,

директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России:





Мнение первых лиц страны и региона

о «Дне поля» и сельском хозяйстве Алтайского края

Виктор Томенко,

губернатор, председатель правительства Алтайского края:





«Агрофорум уже стал международной площадкой для укрепления деловых связей, для проведения переговоров. Рад видеть каждого, кто вносит свой вклад в наши урожаи, работая над совершенствованием техники, занимаясь селекцией, обрабатывая поля, занимаясь многими другими важными направлениями, включая производство продуктов питания: например, каш и сыра, хлеба и масла. И на «Дне поля» мы некоторым аграриям вручили заслуженные государственные награды. Ваши заботы имеют большое значение для комфортной жизни и в Алтайском крае, и во всей России, ведь речь идет и о большом количестве рабочих мест, и о продовольственной безопасности всей страны».

«Нам всегда очень приятно приезжать на форум в Алтайский край – здесь действительно отличная организация, хорошая инфраструктура. Очень важно, что «День сибирского поля» – не мероприятие ради галочки, это хороший деловой форум, который действительно дает практический результат. Эта масштабная выставка стала общероссийской, можно сказать, международной – каждый год мы встречаем международных гостей, и нам это очень приятно. Эта деловая площадка дает хорошую пищу для дальнейшей производственной деятельности».

Андрей Разин,

заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации:





Александр Романенко,

спикер АКЗС:



