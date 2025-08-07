«Мероприятие давно переросло статус регионального. Сегодня это крупная международная площадка, на которую очень охотно едут официальные делегации, производители сельскохозяйственной техники, производители средств защиты растений, семеноводческие компании. «День сибирского поля» – это очень важное событие в аграрном календаре нашей страны».
Роман Некрасов,
директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России:
Мнение первых лиц страны и региона
о «Дне поля» и сельском хозяйстве Алтайского края
Виктор Томенко,
губернатор, председатель правительства Алтайского края:
«Агрофорум уже стал международной площадкой для укрепления деловых связей, для проведения переговоров. Рад видеть каждого, кто вносит свой вклад в наши урожаи, работая над совершенствованием техники, занимаясь селекцией, обрабатывая поля, занимаясь многими другими важными направлениями, включая производство продуктов питания: например, каш и сыра, хлеба и масла. И на «Дне поля» мы некоторым аграриям вручили заслуженные государственные награды. Ваши заботы имеют большое значение для комфортной жизни и в Алтайском крае, и во всей России, ведь речь идет и о большом количестве рабочих мест, и о продовольственной безопасности всей страны».
«Нам всегда очень приятно приезжать на форум в Алтайский край – здесь действительно отличная организация, хорошая инфраструктура. Очень важно, что «День сибирского поля» – не мероприятие ради галочки, это хороший деловой форум, который действительно дает практический результат. Эта масштабная выставка стала общероссийской, можно сказать, международной – каждый год мы встречаем международных гостей, и нам это очень приятно. Эта деловая площадка дает хорошую пищу для дальнейшей производственной деятельности».
Андрей Разин,
заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации:
Александр Романенко,
спикер АКЗС:
«В 90-е годы, когда я работал руководителем сельхозпредприятия, была модная традиция посещать международные выставки, например, в Ганновере. Тогда даже в голову не приходило, что в России, а тем более в нашем регионе, появится нечто подобное. Сегодня мы не просто достигли рубежей, которыми когда-то восхищались, мы их превзошли».