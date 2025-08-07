Рейтинг@Mail.ru
2025
День сибирского
поля
30 июля -1 августа 2025 года
более 350 компаний-участников
74 тысячи посетителей
свыше 700 образцов техники
увеличенная площадь выставки до 44 га
Как прошло главное аграрное событие Алтайского края
"День сибирского поля"
Что такое
«День сибирского поля» – ежегодный межрегиональный агропромышленный форум, который демонстрирует последние достижения
и разработки в сфере сельского хозяйства.
А также служит авторитетной площадкой для обмена опытом и укрепления международного сотрудничества.

В 2025 году участие в нем приняли ведущие агрохолдинги, фермеры, ученые, стартаперы, представители власти и аграрии из Алтайского края и других регионов и стран – они презентовали свою продукцию и инновации, договаривались
о сотрудничестве, заключали контракты.

«День поля» – масштабная выставка:

  • спецтехника;
  • семена;
  • средства защиты растений, удобрения, биопрепараты;
  • решения для цифровизации сельхозпроизводства.


алтайские предприятия
на “Дне сибирского поля"
Что ПОКАЗАЛИ
Как и в предыдущие годы, работал демонстрационный участок, на котором можно было увидеть в действии почвообрабатывающую, посевную, кормозаготовительную технику и машины для защиты растений. Организовали и площадку, посвященную достижениям в области племенного животноводства региона. В этом же районе разместили экспозицию с оборудованием, кормами, добавками и ветеринарными препаратами.

Из новинок этого года – агрополигон.
Это демонстрационные участки с полевыми культурами.
Их посеяли еще весной и весь сезон согласно технологии вели
за ними уход. Всего на полигоне представили более 60 образцов, значительную часть из которых заняли сорта местной алтайской селекции.


Посетителей развлекали выступлениями музыкальных коллективов и диджеев, конкурсами, квестами и мастер-классами для детей и взрослых.

История агровыставки

Алтая

«День сибирского поля» в Алтайском крае проводят с 2011 года.
С каждым годом интерес к мероприятию только растет:
увеличивается количество участников и посетителей, расширяется программа.



В 2023-м на агровыставке представили 650 единиц техники,
а побывали на ней 45 тысяч человек.
Посетителей развлекали выступлениями музыкальных коллективов и диджеев, конкурсами, квестами и мастер-классами для детей
и взрослых.


В 2016 году регион проводил «Всероссийский день поля»,
в 2026-м он также пройдет на Алтае.



В 2024 году агрофорум собрал
более 340 компаний,
количество техники и оборудования превысило
670 единиц.

Посетили событие свыше
70 тысяч человек.

Россия
+ Казахстан
+ Китай
Алтайский край
Амурская область
Воронежская область
Иркутская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область


Липецкая область
Москва и Московская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Омская область
Пермский край
Ростовская область
Самарская область
Санкт-Петербург и область
Саратовская область

Свердловская область
Ставропольский край
Татарстан
Томская область
Тульская область
Тюменская область и Ханты-Мансийский АО
Челябинская область
+ Беларусь
«Мероприятие давно переросло статус регионального. Сегодня это крупная международная площадка, на которую очень охотно едут официальные делегации, производители сельскохозяйственной техники, производители средств защиты растений, семеноводческие компании. «День сибирского поля» – это очень важное событие в аграрном календаре нашей страны».
Роман Некрасов,
директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России:

Мнение первых лиц страны и региона
о «Дне поля» и сельском хозяйстве Алтайского края
Виктор Томенко,
губернатор, председатель правительства Алтайского края:

«Агрофорум уже стал международной площадкой для укрепления деловых связей, для проведения переговоров. Рад видеть каждого, кто вносит свой вклад в наши урожаи, работая над совершенствованием техники, занимаясь селекцией, обрабатывая поля, занимаясь многими другими важными направлениями, включая производство продуктов питания: например, каш и сыра, хлеба и масла. И на «Дне поля» мы некоторым аграриям вручили заслуженные государственные награды. Ваши заботы имеют большое значение для комфортной жизни и в Алтайском крае, и во всей России, ведь речь идет и о большом количестве рабочих мест, и о продовольственной безопасности всей страны».
«Нам всегда очень приятно приезжать на форум в Алтайский край – здесь действительно отличная организация, хорошая инфраструктура. Очень важно, что «День сибирского поля» – не мероприятие ради галочки, это хороший деловой форум, который действительно дает практический результат. Эта масштабная выставка стала общероссийской, можно сказать, международной – каждый год мы встречаем международных гостей, и нам это очень приятно. Эта деловая площадка дает хорошую пищу для дальнейшей производственной деятельности».
Андрей Разин,
заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации:

ПЕРВЫЕ ЛИЦ А СТРАНЫ И РЕГИОНА
Александр Романенко,
спикер АКЗС:

«В 90-е годы, когда я работал руководителем сельхозпредприятия, была модная традиция посещать международные выставки, например, в Ганновере. Тогда даже в голову не приходило, что в России, а тем более в нашем регионе, появится нечто подобное. Сегодня мы не просто достигли рубежей, которыми когда-то восхищались, мы их превзошли».
Какие важные вопросы обсудили
на «Дне поля»
Представители Алтайского края и Амурской области обсудили перспективы межрегионального сотрудничества. Регионы связывают давние всесторонние отношения. Замминистра сельского хозяйства Амурской области Владимир Гутник, возглавляющий делегацию, подчеркнул, что регион готов продолжать делиться опытом. Стороны наметили план дальнейшей работы.

Деловая программа агрофорума включала более 20 мероприятий.
В честь 75-летия Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий (бывший АНИИСХ) на форуме в течение трех дней работала коворкинг-зона, где аграрии могли получить консультации по разным вопросам.

Основными темами для обсуждения стали подготовка сибирских регионов к уборочной кампании, развитие племенного животноводства, перспективные сорта масличных культур, восстановление плодородия почв
и эффективное использование минеральных удобрений.

На площадке Сибирского агропарка также прошел XVII Слет сельской молодежи Сибирского федерального округа. Около ста представителей регионов СФО рассказали
о развитии агроклассов в образовательных организациях
и поговорили о реализации федпроекта «Земля добра»
по поддержке и помощи ветеранам специальной военной операции. Участники обсудили предложения по улучшению ситуации в селах, созданию новых рабочих мест и стимулов для возвращения молодых специалистов в сельскую местность.


В рамках форума Виктор Томенко встретился с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Юрием Шулейко и обсудил вопросы развития делового взаимодействия. Обе стороны отметили, что важны не только торгово-экономические связи и серьезный товарооборот между Алтайским краем и Белоруссией, но и гуманитарное сотрудничество – в культуре, образовании и науке, спорте, молодежной политике.

Большим спросом на «Дне поля» пользовалась экспозиция «Алтайские продукты + 100 к здоровью!». Компании региона презентовали сыры, мед, мясные деликатесы, полуфабрикаты, растительные масла, травяные чаи, крупы и макароны, кондитерские изделия, пантовую и фитопродукцию и безалкогольные напитки. Около 30 организаций и фермерских хозяйств края приготовили десятки новых продуктов

В Сибирском агропарке работала большая делегация Киргизской Республики во главе с губернатором Ошской области Эльчибеком Джантаевым. Особый интерес киргизских коллег вызвали инновационные решения в сфере скотоводства, кормопроизводства и переработки сельхозпродукции, которые могут быть применены в условиях Ошской области для повышения эффективности агропромышленного комплекса.


Станислав Марсеев,
генеральный директор компании «Бочка 138»:

Евгения Миронова,
региональный менеджер завода «Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова»:
«Раньше мы ездили на выставки только в Новосибирск и Москву, а уже второй год посещаем и алтайский «День поля». Агрофорум на очень достойном уровне.
Много гостей, все с улыбкой – людям нравится».

«Я ежегодно посещаю эту выставку, здесь всегда много локальных брендов с достойными стендами, прям молодцы. Оно и понятно, Алтайский край – житница Сибири».

«Мы, как официальный представитель техники завода МАЗ, принимаем участие в одной из главных выставок Алтайского края. Для нас это очень важно, ведь именно этот регион – ключевой рынок компании».

Андрей Широбоков,
директор компании «АлтайМАЗ»:
«Я считаю, это классная выставка. В первую очередь это полезно для края, потому что сюда приезжают участники из других регионов и можно увидеть какие-то новинки, узнать, что нового появляется на рынке сельхозпродукции, сельхозтехники, ведь у нас аграрный край. Во-вторых, найти новых клиентов и стимул к развитию. Выставка позволяет общаться с интересными людьми. Можно увидеть, какие сейчас новые технологии применяются».
Владимир Шатохин,
генеральный директор компании «Е-шкаф»:
*Pottinger ("Петтингер")
Сергей Панчук,
директор по развитию компании Pottinger* в России и Казахстане:
«Выставка очень масштабная. Я была на аналогичной в Челябинске, она, конечно, меньше. На алтайский «День поля» приезжаем не первый год, здесь всегда хорошие продажи».

Что говорят о «Дне поля» участники агровыставки

«Гея»
«Бочка 138»
«Алтайкузов»
Что продемонстрировали
алтайские компании на Дне поля
«Е-шкаф»
Trade Line
«ТехАгроСервис»
Концепция - Александра Казанцева
Текст - Александра Казанцева и Евгения Мельник
Фото - Екатерина Смолихина/ amic.ru, Андрей Каспришин, Дмитрий Лямзин, Антон Червяков, Дмитрий Ишутинов/ altairegion22.ru, Министерство сельского хозяйства Алтайского края, Пресс-служба АКЗС, Артур Байрамян
Верстка - Екатерина Шелягина

Made on
Tilda