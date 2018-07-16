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2026
Всероссийский
день поля –
Как прошла одна из главных аграрных выставок России
Сибирский агропарк, Алтайский край,
пос. Прутской, ул. Промышленный сектор, 5
16-18 июля


  • 70
    регионов







  • 83 тыс
    посетителей
  • 250
    компаний
  • 300
    единиц техники
Масштабное событие
В Алтайском крае завершился Всероссийский день поля — 2026. С 16 по 18 июля Сибирский агропарк стал главной аграрной площадкой страны.

Сюда приехали представители власти, науки, бизнеса, производители техники, поставщики удобрений, семеноводы, переработчики и фермеры.

Главной темой этого года стал
Большой агротехнологический проект. Он объединил решения, которые помогают повышать эффективность растениеводства: селекцию, питание растений, средства защиты, цифровые сервисы, беспилотники, мелиорацию
и сельхозмашины.

Для отрасли Всероссийский день поля стал не просто смотром достижений, а рабочей площадкой, где участники сверяли технологическую повестку, обсуждали стоимость производства, кадровый дефицит, экспортные перспективы и готовность аграриев к новым климатическим условиям. Такой формат важен для бизнеса: здесь можно увидеть технику в работе, сравнить решения разных производителей, провести переговоры и понять, какие технологии уже готовы
к внедрению в хозяйствах.
  • Участники дня поля: компании со всей страны
    Экспозиция объединила разные направления АПК: технику, семена, удобрения, средства защиты растений, цифровые сервисы, страховые и лизинговые решения, оборудование для животноводства, переработку и продукты питания.
  • Финансовый блок представили «Россельхозбанк», «Росагролизинг» и другие участники.
  • На площадке сельхозмашиностроения работали «Ростсельмаш», Петербургский тракторный завод с техникой «Кировец», «Пегас-Агро», «Агроцентр», «Комплекс Агро», «Алмаз», Алтайский завод сельхозмашиностроения, «АгроУспех», «АСМ-Агро», Завод тяжелых колесных дисков, Алтайский шинный комбинат и многие другие.
  • Селекцию, семена, питание и защиту растений представили «Агротек», «АгроСистема», «Золотой початок», «Росагротрейд», «ИЗАГРИ», «Техноэкспорт Агро», «ГлавАгроСнаб», «Агротрадиции» и другие участники.
  • Лицом пищевой отрасли края стали «Вкусная жизнь», «Рикон», Барнаульский молочный комбинат, «Алтайский бройлер», «Дружба», Куяганский маслосырзавод, «Алтайская чайная компания», «Магия трав», раковая ферма», а также производители сыров, меда, масел, круп и мясной продукции.
  • В каталоге экспонентов Всероссийского дня поля — 2026 представлены компании из разных частей страны: от Алтайского края, Сибири и Урала до Центральной России, Поволжья, Северо-Запада и Дальнего Востока. Среди зарубежных участников была Беларусь.
Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края
«Всероссийский день поля, который в этом году проходит в Алтайском крае, – самое масштабное событие в сфере сельского хозяйства в нашей стране. К нам приехали делегации из более 70 регионов России. Алтайский край – один из лидеров страны в сфере сельского хозяйства и безусловный лидер в Сибири. Наши предприятия вносят свой значительный вклад и в обеспечение продовольственной безопасности России, и в развитие сельхозмашиностроения, и в научной сфере – в том числе в областях селекции и семеноводства. Наш рекордный урожай прошлого года в объеме 10 миллионов тонн тому подтверждение».
Деловая программа: технологии, кадры, экспорт и устойчивость АПК

В рамках насыщенной деловой программы прошло более 30 конференций, стратегических сессий и круглых столов. Центром обсуждения стал Большой агротехнологический проект — комплексный подход к развитию растениеводства и всей аграрной экономики.

Главным событием стало пленарное заседание «Эффективный урожай: современные стратегии успеха», которое провела министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Участники говорили о производстве в условиях меняющегося климата, роста стоимости ресурсов, дефицита кадров и внедрения технологий.
Оксана Лут
министр сельского хозяйства России
«Агропромышленный комплекс является гордостью России. Мы производим много продуктов питания, полностью обеспечиваем себя продовольствием и поставляем нашу продукцию в 160 стран мира, внося вклад в мировую продовольственную безопасность. Нам точно есть, чем гордиться, и Всероссийский день поля – прекрасная возможность узнать больше об агропромышленном комплексе нашей страны».
Технологический трек был связан с тем, как повысить отдачу каждого гектара без избыточного роста затрат. На площадках обсуждали селекцию, генетику, удобрения, средства защиты растений, цифровые сервисы, сельхозтехнику, беспилотные системы и решения для адаптации аграриев к погодным рискам.

Отдельный блок посвятили кадрам и развитию сельских территорий. Для АПК это уже не социальная, а экономическая тема: современному селу нужны механизаторы, агрономы, инженеры, операторы беспилотных систем, специалисты по цифровым платформам и сервису техники. Поэтому участники обсуждали, как выбирать инфраструктурные проекты с учетом потребностей предприятий, развивать агротехнологические классы, обновлять колледжи и вузы, расширять целевое обучение и практику на производстве.
Еще один трек касался плодородия почв, мелиорации и кормовой базы. Для Сибири и Алтайского края эта повестка особенно важна: засуха, резкие перепады температур, весенние заморозки и нехватка влаги напрямую влияют на урожайность и экономику хозяйств. На круглых столах говорили о мониторинге сельхозземель, адаптивно-ландшафтных системах, цифровых инструментах, инвентаризации мелиоративных систем и новых мерах поддержки.

На площадке обсудили и развитие кормопроизводства. По итогам прошлого года в России заготовили 28,8 млн тонн грубых и сочных кормов. Алтайский край входит в число лидеров по этому направлению наряду с Татарстаном и Башкортостаном. Также прошло зональное совещание по развитию животноводства в Сибирском федеральном округе.
«Событие такого масштаба — это не просто демонстрация передовой техники и технологий. Это живой диалог между наукой, бизнесом и властью. Это новые контракты, новые деловые контакты и новые пути развития нашего АПК. Горжусь и считаю закономерным, что мероприятие такого масштаба проводится именно на алтайской земле. Наш край — житница и опора страны».
Иван Лоор
депутат Госдумы
Экспортный трек был связан с продвижением продукции АПК на внешние рынки. Участники говорили о бизнес-миссиях, выставках, региональных каталогах, работе с дружественными странами и необходимости упаковывать российские продукты так, чтобы они были понятны внешнему покупателю.

«Впечатления от выставки и от экспонатов самые лучшие. Сегодня агросектор развивается, в некоторых вопросах опережая даже промышленность, и это здорово. Надо отдать должное Министерству сельского хозяйства России, которое оценило работу алтайских аграриев и выбрало во второй раз за 10 лет нашу площадку для проведения Всероссийского дня поля».
Александр Романенко
председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания
Выставка техники: машины,
сервис и экономика владения

Производители и дилеры представили на Дне поля образцы техники, которая сегодня выходит на российские поля. Но технику можно было не только посмотреть на площадках. Работу тракторов, комбайнов, самоходных опрыскивателей, борон, косилок, тяговой агролаборатории и агротехнологического оборудования показывали в динамике, в реальных полевых условиях.

Для аграриев такой формат имеет прямой экономический смысл. Сельхозтехника требует крупных вложений, поэтому перед покупкой хозяйства оценивают не только цену и характеристики, но и производительность, расход топлива, доступность сервиса, наличие запчастей, сроки ремонта и поведение машины на конкретных почвах.

Для производителей участие в выставке тоже становится проверкой спроса. Здесь они получают обратную связь от механизаторов, инженеров и руководителей хозяйств.
Новинки алтайских предприятий
Отдельный интерес вызвала экспозиция промышленных предприятий Алтайского края. На ней представили посевные комплексы, зерносушилки, запасные части, шины, почвообрабатывающую технику и оборудование для послеуборочной обработки зерна.
На выставке показали 26 новых или серьезно обновленных образцов. Среди них — оборотный плуг «ГРОМ-7+1», ножевой каток «Бритва», культиватор КПО-8, каток-измельчитель КИП-10, дисковая борона-мульчировщик БМ-12 и глубокорыхлитель ГР-4.

В сегменте посевной техники заметными стали комплекс «АлтайДиск» с шириной захвата 15 метров и серия SD-12600. В блоке зерноочистки и сортировки «СиСорт» представил фотосепаратор «Смарт Сорт» 3-й серии со встроенным искусственным интеллектом. Такой набор новинок показал: Алтайский край не только выращивает зерно и масличные, но и сам выпускает технику для аграриев.
«Впервые участвую во Всероссийском дне поля с выставкой. Это полезная площадка: люди ходят, общаются, смотрят технику, обсуждают решения. Для аграрного рынка такой формат важен».
Андрей Фоменко
учредитель инженерно-агрономического центра «Техагросервис»
Дмитрий Беляев, генеральный директор «ТД Комплекс Агро», депутат АКЗС
«Здесь не просто демонстрируют новинки селекции, агрохимии и сельхозмашин, а заключают реальные контракты и обсуждают детали будущего сотрудничества. Мы рассматриваем это событие не как фестиваль, а как максимально эффективный бизнес-инструмент, который позволяет всем сторонам обменяться мнениями и выйти на конкретные соглашения».
Артур Байрамян, исполнительный директор «ТрэйдЛайн»:
«Всероссийский день поля — масштабное событие для аграрного и транспортного рынков. Это серьезная площадка, где можно свободно поговорить и обсудить рабочие вопросы»
Сергей Башков, руководитель алтайского подразделения «Агро-Мастера»:
«Всероссийский день поля для нас — важное событие, к которому мы начали готовиться еще в конце прошлого года. Для нас важно показать не только сами модели, но и сервис, запчасти, готовность сопровождать клиента в сезон. В сельском хозяйстве техника должна работать здесь и сейчас, поэтому такие встречи помогают укреплять доверие и быстрее решать практические задачи».
Андрей Ядыкин, генеральный директор ООО «НАИР»:
«День поля мощно расширяется, и условия для работы выставок каждый год улучшаются. Сейчас площадка стала еще более серьезной: комфортно, удобно, можно посидеть, провести встречу на открытом воздухе, посмотреть технику и спокойно все обсудить».
Александр Денисенко, председатель совета директоров компании «РоСт»:
«Выставки — это одна из основных площадок для продвижения техники. Руководители хозяйств, фермеры получают уникальную возможность в одном месте осмотреть технику от большого количества производителей, сразу же задать все вопросы и получить экспертные рекомендации. Даже я при своем более чем 20-летнем опыте работы всегда нахожу на подобных мероприятиях что-то новое и интересное».
Ришат Ахметгараев, начальник отдела маркетинга РМЗ «Кузембетьево»:
«Мы посещаем День поля уже не первый раз. Очень масштабно, компаний очень много из разных регионов. Такие мероприятия нужны: они дают возможность встретиться, пообщаться и показать технику».
Культурная программа: концерты, мастер-классы, выставки и игры

Всероссийский день поля в Алтайском крае вышел далеко за рамки деловой выставки. Для гостей подготовили большую культурную программу, которая объединила музыку, ремесла, историю районов, семейные активности, спорт и молодежные форматы.

Одной из главных площадок стала выставка районов Алтайского края. В 18 павильонах 21 муниципалитет представил свои визитные карточки: от камнерезного искусства и горнозаводского дела до аграрных традиций, туристических маршрутов, местных продуктов и музейных экспонатов.
Культурно-просветительский кластер связал историю, литературу и кино Алтая. Краеведческий музей представил выставку «Вагончик целинника», библиотека имени Шишкова — книги по сельскому хозяйству и произведения алтайских авторов, а «Дом кино» — проект «Снято на Алтае».

Для детей работала площадка с игровыми точками, мастерской «Рисуют все!», аквагримом, творческими занятиями и спектаклем «Пещерный человек» о Денисовой пещере.
Спортивную часть представили «Фермерские игры»: челночный бег с мешками, переворачивание колеса, перетягивание каната и полоса препятствий. Молодежная программа «Поле возможностей» включала флешмобы, агроквизы, VR-путешествие на производство, встречи с агроблогерами и шоу «Агро-Фристайл». Одним из главных событий концертной программы стало выступление группы «Любэ».
Гастрофестиваль: алтайское гостеприимство и традиции вкуса

Гастрофестиваль стал еще одной точкой притяжения. На кулинарной площадке встретились традиции русской кухни, продукты алтайских производителей и работа шеф-поваров.

В программе были блины, вареники, скоблянка из мраморной говядины, сростинские пироги, «Завтрак Калашникова», раки по-сибирски, блюда из цыпленка и многое другое.

«Важно, что такие мероприятия собирают людей не только для деловых встреч, но и для хороших эмоций — особенно сейчас, когда вокруг много сложных тем. Нам приятно видеть, что посетители приходят семьями, интересуются продукцией, общаются и проводят время с удовольствием. Такие события показывают, насколько сильной и живой остается аграрная отрасль региона».
Елена Трусова
маркетолог компании «Вкусная жизнь»
Уже по многолетней традиции на Дне поля работала экспозиция «Алтайские продукты +100 к здоровью!». В ней участвовали около 50 производителей, которые представили сыры, мед, муку, крупы, макароны, масла, напитки, бальзамы, мясные изделия, пантовую и органическую продукцию.

В «Доме сибирского чаепития» гостей знакомили с морсами, квасами, сбитнем и травяными чаями.

Для Алтайского края гастрономическая площадка особенно важна: регион показывает не только поле и технику, но и готовый продукт — то, что в итоге появляется на столе у покупателей.

Алтайские компании
на Всероссийском дне поля
ТехАгроСервис
Агро-Мастер
ТрэйдЛайн
АШК
Вкусная жизнь
Почему Алтайский край стал площадкой федерального Дня поля

Алтайский край занимает одну из ключевых позиций в аграрной экономике Сибири. Регион ежегодно обеспечивает больше трети зерновых и зернобобовых культур в СФО, а по масличным культурам его доля превышает половину окружного объема.

Кроме того, край остается единственной территорией в округе, где выращивают сахарную свеклу: в 2025 году ее собрали рекордные 1,5 млн тонн. Удачным стал год и для других направлений: урожай зерна достиг исторических 6,3 млн тонн, из них 3,8 млн тонн пришлось на пшеницу. Масличные культуры также показали рекордный результат — 3,2 млн тонн.

Для федеральной выставки это важный контекст. Алтайский край выступает не только как крупный производитель сельхозсырья, но и как регион, где развиваются переработка, семеноводство, сельхозмашиностроение, пищевая промышленность и научные разработки для АПК. Поэтому площадка в Сибирском агропарке стала местом, где можно было показать всю цепочку — от поля и техники до готового продукта.

Значение Всероссийского дня поля

Главным итогом Всероссийского дня поля стали не только рекордные цифры посещаемости и масштаба. На площадке прошли переговоры, появились новые контакты, участники обменялись опытом и увидели, какие решения уже работают в реальном секторе.

Выставка зафиксировала роль региона как одной из ключевых аграрных площадок страны. Здесь встретились производство, технологии, наука, финансы, кадры, логистика, переработка и рынок — все элементы, от которых сегодня зависит устойчивость сельского хозяйства.

Современный АПК давно не сводится только к посевной и уборке. Это сложная экономика, где результат определяют не отдельные решения, а связка земли, техники, людей, данных, инвестиций и сбыта. Именно эту модель показал Всероссийский день поля — 2026.
Концепция — Александра Казанцева
Текст — Александра Казанцева
Фото — Екатерина Смолихина / amic.ru, Татьяна Алдабаева, Дмитрий Толмачев, Анна Жданова и Екатерина Митина / пресс-служба АКЗС, Антон Червяков / altairegion22.ru/, Министерство промышленности и энергетики Алтайского края
Верстка — Екатерина Шелягина

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