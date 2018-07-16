Производители и дилеры представили на Дне поля образцы техники, которая сегодня выходит на российские поля. Но технику можно было не только посмотреть на площадках. Работу тракторов, комбайнов, самоходных опрыскивателей, борон, косилок, тяговой агролаборатории и агротехнологического оборудования показывали в динамике, в реальных полевых условиях.
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Почему Алтайский край стал площадкой федерального Дня поля
Алтайский край занимает одну из ключевых позиций в аграрной экономике Сибири. Регион ежегодно обеспечивает больше трети зерновых и зернобобовых культур в СФО, а по масличным культурам его доля превышает половину окружного объема.
Кроме того, край остается единственной территорией в округе, где выращивают сахарную свеклу: в 2025 году ее собрали рекордные 1,5 млн тонн. Удачным стал год и для других направлений: урожай зерна достиг исторических 6,3 млн тонн, из них 3,8 млн тонн пришлось на пшеницу. Масличные культуры также показали рекордный результат — 3,2 млн тонн.
Для федеральной выставки это важный контекст. Алтайский край выступает не только как крупный производитель сельхозсырья, но и как регион, где развиваются переработка, семеноводство, сельхозмашиностроение, пищевая промышленность и научные разработки для АПК. Поэтому площадка в Сибирском агропарке стала местом, где можно было показать всю цепочку — от поля и техники до готового продукта.
Значение Всероссийского дня поля
Главным итогом Всероссийского дня поля стали не только рекордные цифры посещаемости и масштаба. На площадке прошли переговоры, появились новые контакты, участники обменялись опытом и увидели, какие решения уже работают в реальном секторе.
Выставка зафиксировала роль региона как одной из ключевых аграрных площадок страны. Здесь встретились производство, технологии, наука, финансы, кадры, логистика, переработка и рынок — все элементы, от которых сегодня зависит устойчивость сельского хозяйства.
Современный АПК давно не сводится только к посевной и уборке. Это сложная экономика, где результат определяют не отдельные решения, а связка земли, техники, людей, данных, инвестиций и сбыта. Именно эту модель показал Всероссийский день поля — 2026.