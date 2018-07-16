Почему Алтайский край стал площадкой федерального Дня поля



Алтайский край занимает одну из ключевых позиций в аграрной экономике Сибири. Регион ежегодно обеспечивает больше трети зерновых и зернобобовых культур в СФО, а по масличным культурам его доля превышает половину окружного объема.



Кроме того, край остается единственной территорией в округе, где выращивают сахарную свеклу: в 2025 году ее собрали рекордные 1,5 млн тонн. Удачным стал год и для других направлений: урожай зерна достиг исторических 6,3 млн тонн, из них 3,8 млн тонн пришлось на пшеницу. Масличные культуры также показали рекордный результат — 3,2 млн тонн.



Для федеральной выставки это важный контекст. Алтайский край выступает не только как крупный производитель сельхозсырья, но и как регион, где развиваются переработка, семеноводство, сельхозмашиностроение, пищевая промышленность и научные разработки для АПК. Поэтому площадка в Сибирском агропарке стала местом, где можно было показать всю цепочку — от поля и техники до готового продукта.



Значение Всероссийского дня поля



Главным итогом Всероссийского дня поля стали не только рекордные цифры посещаемости и масштаба. На площадке прошли переговоры, появились новые контакты, участники обменялись опытом и увидели, какие решения уже работают в реальном секторе.



Выставка зафиксировала роль региона как одной из ключевых аграрных площадок страны. Здесь встретились производство, технологии, наука, финансы, кадры, логистика, переработка и рынок — все элементы, от которых сегодня зависит устойчивость сельского хозяйства.



Современный АПК давно не сводится только к посевной и уборке. Это сложная экономика, где результат определяют не отдельные решения, а связка земли, техники, людей, данных, инвестиций и сбыта. Именно эту модель показал Всероссийский день поля — 2026.