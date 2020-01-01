Подвиг Барнаула и его жителей в Великую Отечественную
Мы помним имена барнаульцев, ставших героями СССР в Великой Отечественной. Мы знаем, какие города освобождали от фашистов дивизии, созданные в Барнауле. Мы приносим цветы к Мемориалу памяти 9 мая, чтобы почтить память воинов-земляков. Но мы очень редко говорим о тех, кому в эти страшные годы было порой сложнее, чем на передовой. Кто приближал Победу, отдавая фронту все, что имел, падал в обморок у станков от голода и жесточайшей усталости. Мы почти не говорим о том, как жили люди в тылу, когда шла война, и какие немыслимые подвиги они совершали. Об этом сегодня наш проект.
22 июня, ровно в 4 утра
О начале Великой Отечественной войны Барнаул узнал днем 22 июня из радиообращения народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова в 12 часов 15 минут по московскому времени. «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну», – эту фразу и сегодня, кажется, знает каждый, кто родился в республиках, входивших в СССР.

Сразу же в этот день и на следующий, 23 июня, по Барнаулу прокатилась волна демонстраций и митингов. «Ответим врагу жестоким ударом!» – писали митингующие в резолюциях. В военкомат города выстроились очереди из желающих попасть на передовую. В первый же день на фронт были записаны 800 добровольцев. «Враг будет разбит. Победа будет за нами», - цитировали жители города оптимистичную фразу из выступления Молотова.
Впереди – четыре тяжелейших года в истории нашей страны.
Даже вода – по талонам
Никто не предполагал, что война затянется так надолго. Люди верили – пара месяцев и все закончится. Естественно, нашей победой. И все же с самых первых дней войны в Барнауле предпринимали меры, чтобы максимально поддержать страну в этот период. На предприятиях ввели обязательные сверхурочные работы до трех часов в день. Отменили отпуска.

Уже в июле, спустя пару недель с начала войны, в сельхозтехникуме организовали курсы комбайнеров для женщин, чтобы заменить мужчин, ушедших на фронт.

В Барнаульском отделении железной дороги организовали для женщин курсы токарей, товарных кассиров, телеграфистов, весовщиков.

Осенью 1941 года стало ясно, что легко победить не получится. На всех предприятиях края и в старших классах школ началось всеобщее военное обучение.

Все, что выращивали и производили в Алтайском крае, в первую очередь направляли на фронт. И в Барнауле ввели карточки на хлеб.
Норма хлеба на день в Барнауле в годы войны: для рабочих предприятий – 500-600 г, для служащих и иждивенцев – 400 г, для детей – 300 г.
Транспортное сообщение по городу прекратилось. Люди добирались до работы пешком.

В военные годы свет в квартирах барнаульцев появлялся только в определенное время: с 06:00 до 09:00 и с 18:30 до 00:00 часов. Власти города ограничили лимиты подачи электроэнергии предприятиям, учреждениям, домоуправлениям. Но зато за счет максимальной разгрузки линии удалось обеспечить круглосуточную подачу электроэнергии в больницы, госпитали и на хлебозаводы.

Водопровод и канализация были в рабочем состоянии только в самых важных местах города, в первую очередь в госпиталях. И даже питьевую воду в Барнауле получали по талонам:
«Зимой за водой очередь занимали в три часа ночи. Была колонка в поселке ВРЗ, при ней сторож. Воду начинали выдавать в пять утра. Один талон – ведро воды».
Из воспоминаний жительницы Барнаула Галины Сафоновой
14 новых заводов
в рекордные сроки
К 3 июля 1941 года фашистские войска прошли половину расстояния от границы до Москвы. Сталин принял решение эвакуировать 1500 промышленных предприятий за Урал и в Западную Сибирь. И уже там – в глубине страны – строить самолеты, танки, артиллерийские и зенитные орудия, изготавливать боеприпасы, патроны и прочее вооружение для Советской армии.

Благодаря своему расположению и развитой транспортной системе Барнаул был удобным местом для размещения эвакуированных предприятий. Первые эшелоны с демонтированным оборудованием стали поступать в город уже в июле-августе 1941 года, основная часть пришла осенью и зимой 1941-1942 годов.
Всего в годы войны Алтайский край принял более 100 предприятий. Их них 14 эвакуировали в Барнаул.
Оборудование предприятий поступало неравномерно, разрозненным, некомплектным. Не было подъездных путей, не хватало производственных площадей, электроэнергии, рабочих. Заводы строились по законам военного времени. Станки монтировали под открытым небом – в дожди, морозы и метели. Работы велись круглые сутки, днем и ночью, при свете костров.

В этих тяжелейших условиях рабочие сумели в кратчайшие сроки не просто восстановить, а практически заново построить предприятия и начать выпуск военной продукции.


Станкостроительный завод Барнаула дал фронту за годы войны свыше
1 миллиарда 800 миллионов патронов.
Это больше, чем все патронные заводы царской России в первую мировую войну.
Барнаульский станкостроительный завод
Перестроились на выпуск товаров для фронта и местные производства. На Барнаульском меланжевом комбинате стали изготавливать ткань для пошива красноармейского обмундирования. За четыре годы войны БМК произвел 137 млн метров ткани: этим количеством можно было одеть 50 дивизий.

Война кардинально изменила экономику Алтайского края. Фактически именно в годы Великой Отечественной в Барнауле стало развиваться машиностроение и металлообработка. Эвакуированные производства стали основой для будущих огромных барнаульских заводов: Трансмаш, Станкостроительный, Котельный, Аппаратурно-механический, Завод механических прессов и др. Барнаул становится крупным индустриальным центром.

Движение тысячников
и обмороки от усталости
На перебазированных в Барнаул предприятиях не хватало рабочих рук. Мужчины ушли на фронт. И в 1942 г. в городе для работы на заводах были мобилизованы 3608 человек. В основном – женщины и подростки с 14 лет. Уходили целыми классами. Приходилось работать по 12 часов в сутки и даже больше. Иногда прямо у станка падали в обморок от голода и усталости.
«Приходилось работать как минимум с 8 утра до 8 вечера, а то и вовсе по 18–20 часов в сутки,писала в своих воспоминаниях наша землячка Мария Зубова (в 1941 году в 16 лет она пошла работать на оборонный завод, который позже стал «Алтайсельмашем»). – Всякое, конечно, бывало. Поломается штамп, например, погрузят его 4-5 человек на сани, и я, хрупкая девочка, везу его в мастерские и потом обратно. А на улице мороз, снег по колено…»
Смены взрослых, особенно мужчин, на заводах длились по несколько недель. Они здесь же питались и спали.
«… В Барнаул прибыл в ноябре 1942 г. Позднее приехала жена с грудным ребенком. Поселились в полуземлянке на Сибирском проспекте. Постоянно находился на заводе, который был переведен на казарменное положение. Пересменка происходила один раз в полмесяца. Все годы войны был мастером модельного участка завода № 77 (после войны – Барнаульский завод транспортного машиностроения). К 1945 г. завод произвел 10 тысяч дизельных моторов для танков Т-34…»
Александр Колосов, 1916 г.р., уроженец Краснодарского края, эвакуирован со Сталинградским тракторным заводом в г. Барнаул в 1942 г. (в 1960-1975 гг. – директор Барнаульского завода транспортного машиностроения):
И в этот же период молодежь проявляет огромный трудовой патриотизм. Между бригадами объявляют соревнования: за овладение смежными профессиями, за получение фронтовых и гвардейских званий, за то, кто больше перевыполнит норму. Токарь-комсомолец Барнаульского станкостроительного завода Иван Фомичев довел норму выработки до 1560% и своим примером увлек сотни рабочих. Так появилось движение тысячников – тех, кто выполнял производственные задания на 1 000 и более процентов. А в августе 1943 года инструментальщик станкостроительного завода Тужилкин выполнил норму на 2336%.
Каждый пятый танк Т-34
на фронтах Великой Отечественной был оснащен двигателем, изготовленным на заводе «Трансмаш»
Каждый второй патрон
был изготовлен на станкостроительном заводе № 17 (Барнаульском станкостроительном) для фронта
50
дивизий
получили обмундирование из ткани Барнаульского меланжевого комбината
2,5 млн фронтовиков
получили полушубки и обмундирование от овчинно-шубной и швейной фабрик Барнаула
Барнаултрансмаш
А еще они учились
Старшеклассники старались совмещать работу на заводах с учебой: днем бежали на занятия, а ночью вставали к станку. Учителя вспоминали: дети тех лет были самыми жадными до знаний и самыми сильными, по сравнению с последующими выпусками. Они понимали: поднимать разрушенную страну придется им.

В период войны в Барнаул были эвакуированы и институты. В будущем именно на их основе возникли крупнейшие вузы края.

В 1943 году в Павловск эвакуировали Пушкинский сельскохозяйственный институт из Ленинградской области. В первые годы там было всего два факультета – агрономический и зоотехнический. Позднее созданный Алтайский сельскохозяйственный институт переехал в Барнаул. В 1946 здесь выпустили 35 первых специалистов.

А основой для Алтайского технического университета стал эвакуированный в Барнаул Запорожский машиностроительный институт им. Чубаря. С Украины вуз эвакуировали уже во время бомбежек. В Барнаул прибыло несколько десятков студентов, 12 преподавателей и два вагона с оборудованием и учебниками.

У молодых рабочих барнаульских заводов появилась возможность получать новые знания и навыки. Так Барнаул готовил кадры, которым предстояло восстанавливать страну.
Строили бараки и кинотеатр
Уже в 1941 году в город начали прибывать эшелоны с эвакуированными с прифронтовых территорий. В основном – пожилые люди и дети. Переезжали в Барнаул семьи рабочих эвакуированных предприятий.

В результате в столице края остро встал жилищный вопрос. В 1942 году 20 тысяч барнаульцев, не занятых в промышленности и транспорте, переселили в районы края. Освободившиеся жилплощади отдали рабочим, эвакуированным в Барнаул. Но и этого не хватало.
До войны в Барнауле проживало около 150 тысяч человек. После войны – свыше двухсот.
Приезжих подселяли в квартиры барнаульцам, под жилье приспосабливали амбары, склады, подвалы и другие помещения. Для горожан ввели обязательную трудовую повинность на строительство жилья. Возводили временные общежития, бараки, копали землянки.

Чаще всего строительство вели рядом с эвакуированными предприятиями, на северных окраинах города. Именно так возникли поселки Западный, Восточный, Технический и др.

Власти Барнаула понимали, что в результате такой внеплановой застройки городская структура утратила единство, заложенное генеральным планом 1938 г. Поэтому уже в 1943 г. – в самый разгар войны – были начаты работы по составлению нового генерального плана развития города.
Во время Великой Отечественной в Барнауле построили кинотеатр «Родина». Стройка была начата незадолго до начала войны. И продолжена осенью 1941 года. В День Победы 9 мая 1945 года в кинотеатре «Родина» впервые на большом экране был показан фильм Александра Роу «Кощей Бессмертный», снятый в годы Великой Отечественной войны в Алтайском крае.
Все для Победы
Тысячи барнаульцев, работая круглосуточно, на износ, производили танковые двигатели, пули, патроны, боеприпасы, поезда, военное обмундирование, горючие смеси и многое другое.

Помогали фронту как могли – и деньгами, и вещами. Работники предприятия ежемесячно до конца войны отчисляли в фонд обороны свой однодневный заработок, а кто и недельный. Перечисляли личные сбережения, для бойцов собирали теплую одежду и вещи.
Более 10 млн рублей
в виде военных займов внесли барнаульцы в фонд обороны.
В освобожденные от фашистов районы (Московской, Тульской, Курской областей, Ленинграда, Сталинграда, Харькова, Донбасса и др.) из Барнаула шло продовольствие, скот, семена и техника, направляли специалистов, чтобы восстанавливать производства.

Как помогал город фронту, смотрите в инфографике:
В годы войны в Барнауле работало 16 госпиталей на 5050 коек, для которых в основном использовались здания школ. Всего в госпиталях Барнаула прошли лечение более 100 тысяч раненых.
Барнаульцы на фронте
В Барнауле были сформированы 298-я, 315-я и 372-я стрелковые дивизии, 87-я кавалерийская дивизия, 42-я и 74-я отдельные стрелковые бригады. Барнаульцы принимали участие в обороне Москвы, прорыве блокады Ленинграда, в Сталинградской, Курской битвах, в форсировании Днепра и освобождении левобережья Украины, в наступательных операциях в Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии, в штурме Берлина. За проявленное мужество и героизм четыре дивизии стали гвардейскими.
Более 15000
барнаульцев погибли на фронтах Великой Отечественной войны
27
барнаульцев получили звание Героя Советского Союза.
А летчик штурмовой авиации П.А. Плотников удостоен этого звания дважды
4
жителя Барнаула стали полными кавалерами ордена Славы
5692
наших земляка награждены боевыми орденами и медалями СССР
Барнаул –
город трудовой доблести
Барнаул в числе других городов России претендует на почетное звание «Город трудовой доблести». Этот статус с 2020 года присваивается городам, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны. Барнаул этого звания достоин.
Поддержите родной город,
проголосуйте за него.
Сделать это можно будет с 25 июня по 1 июля 2020 года.
Голосование пройдет на счетных участках, одновременно с голосованием за поправки
в Конституцию РФ.

Важно: время голосования четко определено: с 25 по 30 июня горожане на счетных участках смогут проголосовать с 16:00 до 20:00, а 1 июля – с 8:00 до 20:00.

Отдать свой голос за Барнаул могут и подростки в возрасте от 14 лет.
Главное – чтобы был паспорт и барнаульская прописка.
Барнаульский завод механических прессов

Валерий Скубневский
доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Института истории и международных отношений АлтГУ:
Военные подвиги у нас уже увековечены: есть красивый мемориал, монумент танка Т-34, на всех исторических зданиях расположены памятные таблички. Но вот о трудовой славе нашего города известно мало. А ведь работа тружеников тыла была поистине героической. Работать на предприятиях приходилось женщинам и подросткам. Иногда у станка стояли дети 13-14 лет. Вклад Барнаула в Победу очень велик. И звание города трудовой доблести для Барнаула стало бы в первую очередь сохранением исторической памяти.