Никто не предполагал, что война затянется так надолго. Люди верили – пара месяцев и все закончится. Естественно, нашей победой. И все же с самых первых дней войны в Барнауле предпринимали меры, чтобы максимально поддержать страну в этот период. На предприятиях ввели обязательные сверхурочные работы до трех часов в день. Отменили отпуска.
Уже в июле, спустя пару недель с начала войны, в сельхозтехникуме организовали курсы комбайнеров для женщин, чтобы заменить мужчин, ушедших на фронт.
В Барнаульском отделении железной дороги организовали для женщин курсы токарей, товарных кассиров, телеграфистов, весовщиков.
Осенью 1941 года стало ясно, что легко победить не получится. На всех предприятиях края и в старших классах школ началось всеобщее военное обучение.
Все, что выращивали и производили в Алтайском крае, в первую очередь направляли на фронт. И в Барнауле ввели карточки на хлеб.