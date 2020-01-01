Старшеклассники старались совмещать работу на заводах с учебой: днем бежали на занятия, а ночью вставали к станку. Учителя вспоминали: дети тех лет были самыми жадными до знаний и самыми сильными, по сравнению с последующими выпусками. Они понимали: поднимать разрушенную страну придется им.



В период войны в Барнаул были эвакуированы и институты. В будущем именно на их основе возникли крупнейшие вузы края.



В 1943 году в Павловск эвакуировали Пушкинский сельскохозяйственный институт из Ленинградской области. В первые годы там было всего два факультета – агрономический и зоотехнический. Позднее созданный Алтайский сельскохозяйственный институт переехал в Барнаул. В 1946 здесь выпустили 35 первых специалистов.



А основой для Алтайского технического университета стал эвакуированный в Барнаул Запорожский машиностроительный институт им. Чубаря. С Украины вуз эвакуировали уже во время бомбежек. В Барнаул прибыло несколько десятков студентов, 12 преподавателей и два вагона с оборудованием и учебниками.



У молодых рабочих барнаульских заводов появилась возможность получать новые знания и навыки. Так Барнаул готовил кадры, которым предстояло восстанавливать страну.