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В Барнауле открылся новый автодилер Geely
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Модельный ряд Geely в Барнауле
В ТИСС-АВТО самый крупный склад автомобилей Geely в Алтайском крае
GEELY ATLAS
Geely Atlas - кроссовер, который всем своим видом говорит о прогрессе.
С первого взгляда вы отмечаете, насколько изысканны формы его кузова. Салон и приборы Geely Atlas сделаны с особенной заботой о водителе и пассажирах. Место водителя по эргономичности, насыщенности пространства и удобству управления приборами напоминает центр управления полетами.
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GEELY COOLRAY
Coolray – воплощение атлетической красоты и дерзкого характера.
Он отличается выдающейся мощностью, повышенным комфортом и исключительной безопасностью, а новый турбированный двигатель объёмом 1,5 литра с непосредственным впрыском позволяет раскрыть спортивный характер Coolray на все 100 процентов.

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Geely holding group
Подробно о компании Geely
Geely Holding Group – компания, основанная в 1986 году, сегодня один из десяти крупнейших автопроизводителей Китая.
Geely Holding Group является единственной частной китайской компанией, входящей в список крупнейших мировых компаний по версии авторитетного американского издания Fortune Global 500 с оборотом более 23 млрд. долл.
А также признана самой инновационной компанией в Китае.
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Geely atlas
Цена от 1 254 990 рублей
Умный кроссовер GEELY ATLAS - безопасен, с функциональной электроникой и высококачественной отделкой.

Дизайн Geely Atlas отражает его динамичность и уверенное управление. Хромированные молдинги подчёркивают рельефные изгибы, а радиаторная решётка в фирменном стиле Geely с логотипом марки украшает кузов.

Водитель может выбрать материал обивки сидений салона своего нового Geely Atlas – от практичной тканевой до роскошной кожаной. Эргономика пространства позволяет получать максимальный комфорт,
как за рулём, так и на пассажирских сиденьях.

Кузов Geely Atlas изготовлен из высокопрочной стали, что обеспечивает высокую безопасность пассажиров, кроссовер получил 5 звёзд по версии независимого рейтинга безопасности C-NCAP.
Интерьер Geely Atlas
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Geely Coolray
Цена от: 1 134 990 рублей
Новый стандарт для внедорожников Global Compact

Coolray задает новые стандарты комфорта в своем классе. Конструкция кузова Coolray на базе модульной платформы BMA отличается повышенной вместительностью. Все оценят, как много места в салоне вашего нового автомобиля. А три цвета атмосферной подсветки салона создадут особое настроение для каждой поездки.

Инновационные технологии разработки двигателей и трансмиссии позволили нам добиться прекрасного показателя экономичности топлива – 6,4 л на 100 км.
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Наш телефон:
8 (3852) 40-40-60
г. Барнаул, ул. Попова, 212
Автоцентр "ТИСС АВТО"

Пн-Вс: 09:00–19:00