Умный кроссовер GEELY ATLAS - безопасен, с функциональной электроникой и высококачественной отделкой.



Дизайн Geely Atlas отражает его динамичность и уверенное управление. Хромированные молдинги подчёркивают рельефные изгибы, а радиаторная решётка в фирменном стиле Geely с логотипом марки украшает кузов.



Водитель может выбрать материал обивки сидений салона своего нового Geely Atlas – от практичной тканевой до роскошной кожаной. Эргономика пространства позволяет получать максимальный комфорт,

как за рулём, так и на пассажирских сиденьях.



Кузов Geely Atlas изготовлен из высокопрочной стали, что обеспечивает высокую безопасность пассажиров, кроссовер получил 5 звёзд по версии независимого рейтинга безопасности C-NCAP.