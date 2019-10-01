Взбегая по ступенькам в подъезд дома, на ходу впрыгивая в общественный транспорт, уныло отсиживая уроки, мы редко задумываемся о тех, для кого эти три-четыре ступеньки становятся преградой. Преградой от всего мира.

В СМИ и в обществе их сегодня толерантно называют людьми с ограниченными возможностями. В официальных документах название жестче – инвалиды.

Еще 10 лет назад понятие «инвалид» практически было равно «отшельник». Немногие могли позволить себе выйти на улицу, прогуляться по городу, зайти в торговый центр или кинотеатр.

Но несколько лет назад власти региона запустили программу «Доступная среда в Алтайском крае», заявив, что ее цель — сделать равными условия для всех категорий населения. Чтобы ничьи возможности не были ограничены. Каковые реальные результаты этой программы в нашем крае и изменилось ли хоть что-нибудь для людей с инвалидностью, рассказывают герои проекта amic.ru. Это жители Алтайского края - те, кто непосредственно столкнулся с этой проблемой. Это родители, воспитывающие «особых» детей, или люди, которые сами получили инвалидность. Нам кажется, их мнение — самая честная оценка работы власти.

Знакомьтесь: Ваня Михайлов, 7 лет. Очень любит мультики и маму с папой. Нас встречает недоверчиво, но мама Света после знакомства включает его любимые «Утиные истории». И Ваня радостно кричит, призывая нас восторгаться веселыми приключениями вместе с ним.
Самый близкий человек для Вани, конечно, мама. Пока папа на работе, мама с Ваней каждый день вместе – с утра до вечера. С ее помощью мальчик передвигается, с ее помощью общается с миром и познает его.

У Вани сразу два серьезных диагноза, по которым он получил инвалидность: ДЦП и аутизм. И поэтому кроме мамы Ване очень нужна помощь врачей. Вовремя начатая реабилитация часто приносит хорошие результаты, и дети с ДЦП ведут активный образ жизни, ходят в обычную школу, поступают в университет. Но, рассказывает Светлана, двойной диагноз сильно осложняют реабилитацию ребенка.

Светлана Михайлова,
мама Вани:

«Плохо, что у нас совпали два заболевания. Это сильно осложняет реабилитацию. Неврологи говорят, что у Вани хорошие физические данные, и он может ходить, передвигаться. Обычно ДЦП – это атрофия мышц, худенькие и щупленькие детки. У нас все по-другому, и вся наша проблема кроется в голове».



67 млн людей
с аутизмом сегодня живет во всем мире
31 тыс. детей
с диагнозом аутизм проживает в России
Эксперты говорят, что в реальности их намного больше, просто у нас в стране пока не научились с точностью распознавать у детей это заболевание.
«Дети с аутизмом смотрят на мир несколько иначе. Например, если я буду кормить Ваню только зелеными яблоками, он к этому быстро привыкнет. В его представлении яблоки будут только этого цвета. И если я предложу ему красное или желтое яблоко, он не поймет, что это яблоко. У таких детей даже взгляд другой. Это сложно объяснить».
Когда в семье появляется такой непростой ребенок, то первые годы трудности, как и у всех семей, говорит Светлана. Малыш не может сказать, что ему нужно, что болит, что его тревожит. Но потом, когда ребенок подрастает, возникают специфические сложности.

Светлана Михайлова:
«Мы думаем, как нам научиться ходить, когда другие дети уже бегают. Стараемся научиться плавать, чтобы полушария мозга заработали синхронно, а не по отдельности».

Ване необходима ежедневная помощь специалистов – психологов, логопедов, массажистов. Необходимы занятия на тренажерах. Маме самой просто не справиться. И, как рассказывает Светлана, один на один с бедой семья не осталась — необходимую помощь им оказывают.
«За последние годы помощь семьям с детьми-инвалидами в Алтайском крае действительно выросла. Я это на примере своей семьи ощущаю. Нам положена лечебная физическая культура (ЛФК). Это один из главных средств реабилитации. Сегодня такие услуги бесплатно предлагают многие местные больницы и поликлиники. Появились специальные тренажеры и оборудование, которыми мы можем пользоваться. И это здорово. Еще несколько лет назад такого просто не было», рассказывает Светлана.

У Вани дома сейчас есть даже свой специальный тренажер, который ему передали в благотворительной организации.

Впрочем, говорить о том, что все безоблачно, будет неправдой.

«Единственное, в чем я вижу проблему, это нехватка кадров. Я не могу самостоятельно заниматься с Ваней даже на тренажере дома, который нам передали в благотворительном фонде. Поэтому хочется, чтобы в центрах появилось больше специалистов», говорит Светлана.
Министерство социальной защиты населения Алтайского края:
В Алтайском крае проходит реализация всех направлений для проведения комплексной реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида), предоставляется широкий спектр реабилитационных услуг, имеется кадровый потенциал для реализации реабилитационных мероприятий.

Но для комплексного и системного подхода к реабилитационному процессу необходимо сформировать более тесное межведомственное взаимодействие организаций, а также нормативную правовую базу. Необходимо оснастить учреждения новым качественным оборудованием, а также компьютерной техникой, оргтехникой и программным обеспечением, обучить и повысить квалификацию специалистов, оказывающих реабилитационные услуги.

Для решения этих вопросов Минсоцзащиты подготовило проект постановления об утверждении государственной программы Алтайского края в новой редакции, которая включает две подпрограммы:

1. «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (срок реализации подпрограммы до 2024 года).

2. «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Алтайском крае» (срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы).
Какую помощь получает Ваня

В Алтайском крае детям с «особенностями» бесплатно выдают разные средства реабилитации. Это специальная коляска для детей с ДЦП, специальная обувь, средства реабилитации: вертикализаторы, туторы. Все это бесплатно предоставляет Фонд социального страхования.

Светлана Михайлова: «Да, они иногда ломаются. Но то, что эти средства выдают, здорово. Самим покупать очень сложно, это очень дорого. Обувь у нас тоже особенная. На год выдают две пары: на лето и зиму».

Помощь логопеда, психолога и массажиста для Вани – бесплатна. Занятия проходят рядом с домом: в здании соцзащиты на улице Шукшина, 32а.

Светлана Михайлова: «Мы постоянно обращаемся в соцзащиту. Нам повезло, она находится недалеко от нашего дома, и нам не нужно ездить через весь город. Если ребенку необходима ЛФК, то все эти занятия бесплатные, и мы регулярно ими пользуемся».
Школа

В этом году Ване исполнилось семь лет. И как все дети он должен обучаться по школьной, пусть и специальной программе. Но школу мальчик не посещает, педагог ежедневно приходит домой.

Светлана Михайлова: «Руководство школы относится к нашей ситуации с пониманием и старается подстроиться. Нам выделили педагога, она к нам ходит, проводит занятия. Нас приглашают на праздники – на Новый год и на другие мероприятия. Я смотрю, как учитель занимается с Ваней, и вижу, что ей самой очень интересно. Это обычный педагог, который обучает детей без отклонений. А тут для нее новый опыт, новая практика».
Вообще в Барнауле дети с ДЦП ходят в краевую специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат VI вида (для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата). Но Ваню туда не взяли, так как он не может самостоятельно передвигаться или ездить на коляске. В школу-интернат для детей с умственными отклонениями Ваню тоже не взяли, так как туда не берут детей с ДЦП. Вот и получилось, что занимается с мальчиком педагог из обычной школы. Кстати, школьные учебники Ване выдали тоже бесплатно.

«Наш педагог раньше не работала с такими детьми. И она отучилась на специальных курсах. Программа обучения у Вани специальная, которую назначила педагогическая комиссия. Этих учебников в школе не было, но в учебном заведении их приобрели специально для Вани, мы ничего не покупали. Этому я очень рада. Я, честно сказать, очень переживала по этому поводу, учебники стоят дорого», рассказывает Светлана.

Она вспоминает, что первый месяц для Ивана был очень трудным. Он тяжело воспринимал чужого человека, кричал, игнорировал. Но постепенно привык и сейчас уже спокойно относится к процессу обучения.
Министерство социальной защиты населения Алтайского края:
Для всех учеников с инвалидностью в образовательных организациях края на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии создаются специальные условия обучения, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения, учебников, технических средств обучения, обеспечение доступа в здание организации.
Незаменимые мелочи

Вместе Ваней и его мамой мы выходим на прогулку. Спуститься с 8-го этажа с семилетним ребенком, который самостоятельно не ходит – настоящее испытание. Нужно провезти коляску с Ваней по узкому коридору тамбура, затащить в тесный лифт, преодолеть шесть ступеней до подъездной двери. Чтобы хоть как-то облегчить этот путь, в ближайшее время в подъезде установят пандус. Тогда Светлане будет проще спускать и поднимать коляску на первый этаж.

С ветлана Михайлова: «Вообще вопрос с пандусами в старых домах сложный. Его ставят за счет взносов жильцов, а для этого нужно их согласие. Знаю, что иногда люди не дают своего согласия, но в нашем доме соседи решили нам помочь. Конечно, нам будет намного проще, когда пандус появится».

Несмотря на трудности Светлана и Ваня стараются не сидеть в четырех стенах квартиры. Ваня очень любит гулять – в парке, по улицам, дворам. Им, в отличие от здоровых людей, даже маленькие изменения в городской среде особенно заметны:

Светлана Михайлова: «Социальная среда для детей-инвалидов в Алтайском крае меняется в положительную сторону. Недочетов много, но работа ведется, и это заметно. Делают пандусы у магазинов, поликлиник, асфальтируют дворы, ведь на колясках по кочкам не проехать. Во многих торговых центрах сегодня есть лифты, пандусы, удобные двери без порогов».
О проблемах

Нам погулять с Ваней долго не удалось: по снегу катить коляску оказалось очень тяжело. Она для этого не приспособлена, и небольшие колеса сразу утопают в снегу. В прошлом году Светлана катала Ваню на санках. Но за полгода мальчик подрос, и сейчас в санки не входит.

Светлана Михайлова: «Купить санки большего размера невозможно, их просто не существует. Поэтому спуститься из дома мы можем только на коляске, но будем стоять только около подъезда. Год назад я обращалась в компанию, которая производит санки, писала им на сайт. Они могут сделать санки, которые больше обычных. К сожалению, мне сообщили, что программа приостановлена и Фонд социального страхования сейчас не предоставляет такую необходимую для нас вещь».
Что делают в Алтайском крае по программе «Доступная среда»
Один из важных элементов реализации программы «Доступная среда в Алтайском крае» — это адаптация зданий и учреждений, чтобы они стали более удобны и доступны для людей с ограниченными возможностями.
ПАНДУСЫ И ПОДЪЕМНИКИ
Для доступа в любые здания и организации
Подробнее
ОБРАЗОВАНИЕ
Обеспечение оборудованием для обучения, спецлитературой и транспортом
Подробнее
СВЕТОФОРЫ И ПАРКОВКИ
Для безопасного передвижения по городу
Подробнее
РЕАБИЛИТАЦИЯ
Обеспечение протезами и средствами восстановления
Подробнее
//
Здания оборудуют пандусами и устанавливают поручни, чтобы удобно было проехать на инвалидной коляске, расширяют дверные проемы. На первых этажах, а иногда и перед входом в здание оборудуют кнопки вызова персонала, приобретают подъемники. Во многих учреждениях края появились специальные санитарные комнаты для инвалидов, приобретают специальные подъемники и информационное оборудование, а также кресла-коляски для передвижения инвалидов внутри помещений.

В первую очередь такие работы ведутся в зданиях, где находятся учреждения социальной сферы. Это комплексные центры социального обслуживания населения и центры занятости, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, больницы и поликлиники, школы и детские сады и т.п. В 2019 году планируется адаптировать для инвалидов 25 объектов, из них 6 – в сфере здравоохранения, 14 – в сфере образования, 4 – в сфере социальной защиты, 1 – в сфере культуры.

В КАУ «Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина» планируют приобрести мобильный лестничный подъемник.

Всего за пять последних лет в рамках программы «Доступная среда в Алтайском крае» уже оборудовано для нужд инвалидов 385 объектов. Из них 268 учреждений профессионального, дошкольного, общего и дополнительного образования, 64 объекта социальной защиты и занятости, 42 учреждения здравоохранения, 11 объектов в сфере культуры и спорта.

А к концу 2019 года показатель по доле доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в Алтайском крае составит 60%.
//
В организации системы образования Алтайского края приобретают специальное коррекционное, реабилитационное и компьютерное оборудование, чтобы обеспечить качественные образовательные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья.

Также приобретают специализированный транспорт для перевозки детей-инвалидов.

Организовано обучение русскому жестовому языку сурдопереводчиков (с 2016 по 2018 год 90 специалистов социальной сферы прошли обучение на таких курсах).

Для библиотек Алтайского края ежегодно приобретают специальную литературу для незрячих и слабовидящих граждан («говорящие книги» на различных электронных носителях; книги, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля).
//
На средства, выделяемые в рамках программы в городах Алтайского края, на пешеходных переходах устанавливают светофоры со звуковой сигнализацией. На парковках оборудуют специальные места для инвалидов.

Для обеспечения удобной и безопасной посадки на борт самолета людей с ограниченными физическими возможностями авиапредприятие «Алтай» приобрело амбулифт.
//
На средства Фонда социального страхования Российской Федерации инвалиды обеспечиваются техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями.
С 14-летним Данилом мы встречаемся в Алтайском училище олимпийского резерва на ул. Тимуровской, 15. Здесь Данил и еще около 20 детей занимаются боччей. Это спортивная игра с мячом на точность, близкая к боулингу, петанку и боулзу. И, между прочим, паралимпийский вид спорта. В России бочча начала развиваться с 2009 года, а в Барнауле – всего полтора года назад. Кроме этого Данил с удовольствием посещает театральную студию.
А его мама, Олеся Судакова, гордо улыбаясь, рассказывает, что еще несколько лет назад не могла об этом даже мечтать – у мальчика сложная форма ДЦП, и то, что доступно ее сыну сейчас, раньше было на грани фантастики.

Олеся Судакова: «Еще семь лет назад для семей с детьми-инвалидами не было ничего, и я даже мечтать не могла, что мой ребенок будет заниматься спортом. А сейчас — вот, пожалуйста. А по воскресеньям мы ходим и в театральную студию. Да, это уже за счет благотворительного фонда «Крылья ангела». Но раньше этого не было. А ведь семьи с детьми-инвалидами тоже хотят выходить, хотят, чтобы ребенок был активным и пользовался всеми возможностями».
Данил начал заниматься боччей полтора года назад при поддержке Министерства спорта Алтайского края и организации «Дети-ангелы Барнаула». Во время этой игры ребята вырабатывают тактику, точность, внимание, развивают мелкую моторику, что при ДЦП очень важно. Игра настолько интересна и увлекательна, что даже родители после тренировок задерживаются и тоже играют.

Здание училища олимпийского резерва, по словам Олеси, идеально подходит для занятий детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Здесь есть удобные пандусы, просторные коридоры, входные группы без порогов.
Бесплатная помощь

Олеся вспоминает, что когда ее сын был маленьким, практически все занятия с логопедами и психологами были платными. Для семей, где работает только один родитель, это очень сложная финансовая нагрузка, и поэтому многие семьи просто не могли получить квалифицированную помощь. Сейчас ситуация изменилась.
Какие пособия в Алтайском крае получают семьи, воспитывающие детей-инвалидов?
Олеся Судакова: «Сейчас за счет президентских грантов есть бесплатные занятия. И психологи, и логопеды работают, и даже занятия физкультурой бесплатны. Когда дети с ДЦП регулярно занимаются ЛФК, процесс реабилитации идет намного быстрее. Данил подавал хорошие результаты до 2016 года, потом по семейным обстоятельствам мы не могли полгода заниматься и заметили регресс. Недавно мы сделали операции на тазобедренных суставах, и в ходунках он уже ходит. Для нас это большая победа».
В 2019 году в Алтайском крае семьям с детьми-инвалидами предоставляется 26 видов пособий и компенсаций. При этом 12 из них установлены нормами законодательства РФ, а 14 – законодательством Алтайского края.

В 2019 году на выплаты семьям с детьми из федерального и краевого бюджетов предусмотрено 6,7 млрд рублей.

Полную информацию о предоставлении мер социальной поддержки граждане могут получить в управлении социальной защиты населения, а также в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и его филиалах.

Кроме того, информация о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки размещена на официальном сайте Министерства социальной защиты Алтайского края www.aksp.ru (раздел «Документы», вкладка «Административные регламенты»), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru).
Образование

Данил посещает Краевую специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат VI вида (для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата).

Олеся Судакова: «Я довольна этой школой. Ходим мы туда три раза в неделю, дома сидеть не любим. Когда Данилу было 7 лет, я пыталась устроить его в школу, но мне везде отказывали. Говорили, что раз он не ходит, какая ему школа. Тогда устроиться удалось только через прокуратуру. А сегодня все дети, даже необучаемые, с тяжелыми отклонениями, могут рассчитывать на школьное образование. Это большой плюс».
Министерство социальной защиты населения Алтайского края:
Для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в образовательных организациях края на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии создаются специальные условия обучения, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения, учебников, технических средств обучения, обеспечение доступа в здание организации.
В соответствии с постановлением администрации Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об утверждении положения об организации психолого-педагогического сопровождения образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях Алтайского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» обучающиеся с инвалидностью по личному заявлению родителей (законных представителей) обеспечиваются психолого-педагогическим сопровождением.
Такое сопровождение осуществляется комплексно с участием классных руководителей, педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов.
Олеся Судакова: «За последние год-полтора ситуация по доступности социальной среды для детей-инвалидов в Алтайском крае значительно изменилась в лучшую сторону. Я ведь много общаюсь с другими родителями и особенными детьми. И я вижу, что особенные дети сейчас стали выходить из дома. И это радует».

Олесе есть с чем сравнивать. Она не просто мама, воспитывающая «особенного ребенка», она — председатель общественной организации «Дети-ангелы Барнаула», в которую входят семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Городская общественная организация помощи детям-инвалидам «Дети-ангелы Барнаула» появилась полтора года назад. Ее участники – мамы особенных детей, в основном с нарушением опорно-двигательного аппарата. Олеся Судакова как ее руководитель не только организует различные акции и мероприятия, но и решает проблемы. Говорит, что сегодня власти оказывают большую поддержку семьям с детьми-инвалидами.
Олеся Судакова: «Сейчас мы работаем над созданием адаптивного зала для детей с ДЦП. Я обратилась в краевое Министерство спорта и молодежной политики с одной просьбой — предоставить нам помещение на безвозмездной основе. Ведомство уже сделало запрос в администрацию города Барнаула, и помещение нам ищут. Оборудование для зала мы найдем сами, попросим помощи у благотворительных организаций, предпринимателей. Один тренажер к нам уже едет из Москвы».

В оборудованном зале, по словам Олеси, будут проходить групповые тренировки со специалистами. Зарплату им также будут выплачивать силами и средствами фонда.
Лечение в санаториях

Данилу, как и другим детям-инвалидам, положена лечебная физическая культура, которая чаще всего проходит на базе санатория или медучреждения. Лечение в санатории мальчик получает бесплатно.

Олеся Судакова: «В 2018 году мы были в санатории-профилактории «Станкостроитель». Но есть семьи, которые летают по путевкам, выдаваемым крайздравом, в Москву, Евпаторию, Санкт-Петербург. Точно могу сказать, что раньше такого не было, и только последние года два семьи с детьми-инвалидами бесплатно летают на отдых и лечение».
Министерство социальной защиты населения Алтайского края:
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» инвалиды имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. В него входят обеспечение по рецептам врача необходимыми лекарственными средствами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Стоимость набора социальных услуг составляет 1121,42 рубля в месяц и производится из ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).
Какую ежемесячную денежную выплату получают инвалиды в Алтайском крае
С 1 февраля 2019 года размер ЕДВ составляет:
3783 рубля
для инвалидов I группы
2702 рубля
для инвалидов II группы
2163 рубля
для инвалидов III группы
2702 рубля
для детей-инвалидов

Квартира и льготы

Семья Олеси Судаковой стала одной из первых в Алтайском крае, получивших от государства квартиру как семья, воспитывающая ребенка-инвалида. Произошло это в 2013 году и это была огромная радость.

Кроме того, семья пользуется положенными льготами на коммунальные услуги. «Мы пользуемся льготами на коммунальные услуги, раз в год оформляем материальную поддержку в краевой соцзащите», рассказывает Олеся.

Сейчас, когда Данил подрос, семья задумалась о переезде в новостройку: новые дома в крае строят уже более адаптированными к людям с «особенностями». «Мы живем на седьмом этаже. Когда мы переезжали туда, Данил был маленький, и тогда все было хорошо. Сейчас он подрос и передвигаться сложно. Поэтому у меня есть мысли переехать на первый этаж в новостройку, они больше адаптированы к таким людям».
Какие льготы есть у инвалидов в Алтайском крае при оплате ЖКХ?
Узнать подробнее
Компенсации: Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%:

– На оплату за наем и содержание жилого помещения (услуги по управлению многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома);

– На оплату холодной и горячей воды, электрической энергии;

– Если дом не имеет центрального отопления, то инвалиды и семьи с детьми-инвалидами получают компенсацию при оплате топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива.

– Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества дома. Размер компенсации не должен превышать более 50% от суммы взноса.

Что нужно для того, чтобы получить компенсацию?

Нужно собрать необходимые документы, подтверждающие ваше право на получение компенсации, написать заявление и подать его в органы соцзащиты.

Обратите внимание: компенсация предоставляется в отношении одного жилого помещения либо по месту жительства, либо по месту пребывания.

Субсидии: Кроме этого, семьям с невысокими доходами, в том числе инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, может предоставляться субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Субсидии предоставляются, когда коммунальные платежи занимают значительную часть общего дохода семьи (18% для семей со среднедушевым доходом до двух (включительно) величин установленного в крае прожиточного минимума).

Для получения выплаты необходимо предоставить справку о доходах и квитанции об оплате услуг ЖКХ, а также заявление на назначение.

За субсидией может обратиться собственник или наниматель жилого помещения. При назначении субсидии учитываются все члены семьи, зарегистрированные в квартире. Субсидия начисляется сроком на шесть месяцев. После этого можно вновь обратиться за ее назначением. Но для этого придется еще раз собрать необходимый пакет документов.

Важно: компенсация и субсидия предоставляются только при отсутствии задолженностей по ЖКХ. Если же задолженность есть, то сначала нужно заключить соглашение с поставщиками ЖКУ по ее погашению и (или) выполнению данного соглашения.

О мечтах на Новый год

В Барнауле есть сложности с бассейном для детей-инвалидов. Есть бассейн «Олимпийский» при Алтайском государственном техническом университете. Там занимаются несколько детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Но, по словам Судаковой, загруженность бассейна очень велика, и он просто не может вместить всех желающих, кому необходима такая физическая нагрузка.

«В «Олимпийском» занимаются и студенты, и маленькие дети, и инвалиды. Это единственный в крае бассейн, где есть все условия для занятий людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Большие надежды мы возлагали на бассейн «Обь». Это здание построено в 80-е годы. Подъемник для инвалидов там поставили, но глубина в бассейне 3 метра, и заниматься в нем мы не можем. Как тренер должен работать с ребенком с ДЦП на такой глубине? Это невозможно. Оборудование есть, но условий нет».
Семилетний Алеша Майер любит слушать музыку, заниматься творчеством и ходить в детский сад. Его мама, Юлия, рассказывает, что сыну поставили диагноз аутизм. При нашем знакомстве малыш с любопытством тянется к бороде нашего фотографа и изучает его аппаратуру. Тем временем Юлия вспоминает, как в Алтайском крае за последнее время изменилось и отношение общества к детям-аутистам и социальная среда.
«Сейчас для детей-инвалидов стало больше возможностей, средств, приспособлений. Вот, например, мы ходим на занятия в соцзащиту. Здесь с нашими ребятами занимаются и музыкой, и творчеством. Нам очень нравится. И здесь же, в соцзащите, можно позаниматься с логопедом, психологом, даже можно сходить на массаж. Нам всегда идут навстречу, дарят хорошие подарки на праздники».

Детский сад № 22 в Барнауле специализируется на образовательной и коррекционной деятельности с детьми с нарушением интеллекта. В группе, куда ходит Алексей, занимаются 12 человек. По словам Юлии, сюда ходят как обычные дети, так и малыши с задержкой в развитии. Ходят с удовольствием каждый день. «Кстати, в нашем садике тоже сделали пандусы, но детей на колясках нет. Возможно, что родители еще стесняются выходить из дома с такими детьми», – вздыхает женщина.
По словам Юлии, в последние годы люди стали просвещеннее, и теперь больше знают про аутизм. Еще несколько лет назад таких детей считали просто невоспитанными, и родителям приходилось выслушивать много неприятного:

«Мы по городу ездим на общественном транспорте. Иногда Алексей спокойно переносит поездку, иногда начинает кричать. Ситуация усугубляется, если попадаются недоброжелательные люди. Они не знают об аутизме, поэтому считают, что если семилетний ребенок кричит в автобусе, значит, он просто не воспитан. Но таких все равно меньше».
Общественным транспортом маме с сыном приходится пользоваться часто. Чтобы сэкономить, Юлия приобрела персональную карту «Льготная». Говорит, что это та мелочь, которая приятна: заплатил 330 рублей в месяц, и можно сколько угодно ездить на автобусе, трамвае и троллейбусе. «Это очень удобно, мы много куда ездим и для нас это большая помощь. Раньше было сложнее», – говорит Юлия.

Юлия Майер: «Благодаря программе «Доступная среда» меняется отношение общества. Сейчас если даже бабушкам скажешь, что у нас аутизм, они сразу понимающе кивают. Раньше было намного сложнее. Нам поставили такой диагноз пять лет назад, и я точно могу сказать, что в то время к таким детям относились по-другому. Сейчас таких деток становится больше и о проблеме чаще говорят».
Министерство социальной защиты населения Алтайского края:
В Алтайском крае инвалиды имеют право на льготный проезд на общественном пассажирском транспорте (кроме такси). В настоящее время в регионе действует постановление правительства «О порядке предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан», согласно которому граждане, учтенные в федеральном и краевом регистрах лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки, могут приобретать проездной билет по месту жительства или по месту пребывания в Алтайском крае. Стоимость проездного билета для таких граждан с 1 июля 2019 года составляет 330 рублей.
Учиться в обычной школе

В следующем году Алексей станет первоклассником и мама намерена его отдать в обычную школу. Правда, заниматься мальчик будет по специальной программе.

Юлия Майер: «Психиатр нам сказал, что в лучшем случае мы будем посещать школу три раза в неделю по часу. Есть и другой вариант – надомное обучение. Но тогда ребенок не будет видеть детей, сверстников. Это явно не улучшит нашу ситуацию».
Где и как дети-инвалиды могут получить образование в Алтайском крае?
Узнать подробнее
В школах и детских садах Алтайского края создают необходимые условия для получения качественного образования и социализации детей с инвалидностью. При этом дети с ограниченными возможностями здоровья могут учиться вместе с условно здоровыми сверстниками. И это помогает их социализации, а также воспитывает чувство толерантности в детях.

При этом в крае разработаны несколько направлений по учебной работе с детьми-инвалидами.
Во-первых, есть специальные образовательные организации, где обучение ведется по адаптированным общеобразовательным программам.

Во-вторых, ребенок с особенностями здоровья может обучаться на дому, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Кстати, такие технологии и электронное обучение обеспечивают доступность качественного образования для детей, обучающихся не только в городских, но и сельских школах. Например, на базе КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат» уже около 10 лет работает центр дистанционного образования детей-инвалидов, где ежегодно получают образование не менее 180 ребятишек со всего региона. При этом всем учащимся предоставляется адаптированный комплект компьютерного оборудования, а также специализированное программное обеспечение и доступ к сети Интернет.

В-третьих, в школах края внедряют инклюзивное обучение и воспитание. Это тот случай, когда условно здоровые дети и дети с ограниченными возможностями учатся вместе.

В соответствии с постановлением администрации Алтайского края, обучающиеся с инвалидностью по личному заявлению родителей (законных представителей) обеспечиваются психолого-педагогическим сопровождением. Такое сопровождение осуществляется комплексно с участием классных руководителей, педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов.

Чтобы увеличить доступность и повышение качества психолого-педагогического сопровождения, в крае действуют 89 базовых психологических кабинетов и пять центров, оказывающих психолого-педагогическую помощь обучающимся и их родителям:

КГБУ «Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи»;

МБУ ЦППМСП «Центр диагностики и консультирования»;

МБУ ДО ДОО(П)Ц «Валеологический центр»;

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»;

МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Гармония».

С 2018 года Алтайский край принимает участие в отборе субъектов России на предоставление субсидии из федерального бюджета на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В 2019 году 10 подведомственных учреждений Алтайского края для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья были включены в реализацию этого проекта. На каждое учреждение было выделено более 4 млн рублей, чтобы совершенствовать материально-техническую базу.
Шаг навстречу

В управлении Соцзащиты на проспекте Красноармейский, 46, занимается группа кратковременного пребывания для детей 6-8 лет с ментальными нарушениями, в том числе синдромом Дауна. Кто-то из малышей посещают детский сад или коррекционную школу, а кто-то сидит дома. Но все они на полтора-два часа приходят и на такие занятия.

«Эта группа создана по гранту и проекту «Шаг навстречу». Группа ежедневная. В пятницу мы выезжаем куда-нибудь на досуговые мероприятия, договариваемся с разными организациями. С детьми занимаются творчеством, музыкой, психолог, логопед. Дети сложные, в основном с аутистическим направлением. Полный состав группы – это пять человек».

Такие группы – хорошая помощь мамам, которым часто не с кем оставить ребенка, чтобы сходить в магазин или сбегать в парикмахерскую.

Скоро в регионе появится мобильное приложение для родителей детей-инвалидов «Шаг навстречу». В нем семья сможет подробнее узнать о льготах, которые им положены по закону.

В Алтайском крае в 2019 году дан старт реализации пилотного проекта «#шагнавстречу», который направлен на формирование единой региональной системы взаимодействия между органами исполнительной власти, организациями и семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна.

Главный координатор проекта в регионе – Министерство социальной защиты Алтайского края, в июле 2019 года подписавшее соглашение с Фондом о выделении гранта на выполнение комплекса мероприятий пилотного проекта «#шагнавстречу».

Общий объем гранта – около 7 млн рублей.

В Алтайский край уже поступило около 5 млн рублей, оставшаяся часть средств поступит в следующем году.

Денежные средства буду потрачены:

– на разработку сайта, мобильного приложения для родителей, где в числе прочего будут указаны все льготы, которые положены детям-инвалидам;

– оснащение учреждений социального обслуживания для организации групп кратковременного пребывания детей;

- обучение специалистов с целью расширения возможностей взаимопомощи среди родителей, воспитывающих особенных детей.

Проект будет реализовываться в пяти городах и пяти районах края (города: Барнаул, Новоалтайск, Бийск, Славгород, Камень-на-Оби; районы: Баевский, Бурлинский, Быстроистокский, Косихинский и Красногорский).
Важно!
В «Инстаграме» уже начал действовать официальный аккаунт: shagnavstrechu22 , в котором размещается информация о реализации проекта. На странице можно задать вопрос и внести свои предложения. Информацию размещают специалисты комплексных центров, участвующих в пилотном проекте, а также родители, воспитывающие особенных детей.
Когда раскрываются возможности
В Алтайском крае созданы условия, чтобы вовремя поддержать талант и позволить раскрыться в том числе и детям с ограниченными возможностями. Ежегодно в краевых массовых мероприятиях и спортивных соревнованиях участвует более 1700 детей-инвалидов.

На протяжении ряда лет дети с ограниченными возможностями здоровья занимают призовые места в финале краевого конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь», краевой программе для одаренных школьников и молодежи «Будущее Алтая», радиотехническом многоборье. Участвуют в художественных и технических выставках работ «Техностарт», «Чудо-дерево», «Время творить и удивляться», технического творчества «Техника вокруг нас», «Деревянные кружева».

В 2018 году воспитанница КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-интернат» победила в номинации «Соло» на I Всероссийском фестивале жестовой песни «Как взмах крыла», организованном Министерством просвещения Российской Федерации.

Есть возможность и для полноценного загородного отдыха. В программу летних краевых профильных лагерей ежегодно включаются специализированные заезды для слабослышащих и слабовидящих детей, детей с заболеванием «целиакия» и другими, которые проводятся за счет средств краевого бюджета на базе загородных оздоровительных организаций, подготовленных для приема таких детей.
Где подросток-инвалид может получить профессию в Алтайском крае?
Если интеллект ребенка не затронут, то нет никаких ограничений для обучения в вузах и ссузах

В регионе есть условия, при которых профессии получают и выпускники, имеющие ментальные нарушения.

В Алтайском крае 54 образовательные организации среднего профессионального образования. В 42 могут обучаться дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В них создана архитектурная и информационная доступная среда.

Например, Бийский промышленно-технологический колледж – одно из учреждений в системе среднего специального образования, который предлагает условия для обучения людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
«В колледже есть два вида групп, в которых занимаются студенты. Если абитуриент имеет ограничения по здоровью, но окончил школу с аттестатом, он может выбрать профессию и обучаться в группе со здоровыми детьми. Если абитуриент окончил школу-интернат и у него не аттестат, а свидетельство – он будет обучаться в коррекционной группе по специальной адаптированной программе. В такие группы набирают от 6 до 14 человек. По специальности «пекарь» группа глухих и слабослышащих детей. Здесь 6 человек. По направлению «повар», «столяры» – от 12 до 14 человек».
Юлия Шалыгина
заведующая отделением инклюзивного образования Бийского промышленно-технологического колледжа
В профессиональных образовательных организациях Алтайского края для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ежегодно выделяются бюджетные места для обучения по программам профессиональной подготовки.
учебный процесс В 2018–2019 учебном году
642
человека
14
профессий
10
профессиональных образовательных организаций
«каменщик», «каменщик, печник», «кондитер», «монтажник санитарно-технических систем и оборудования», «пекарь», «повар», «пчеловод», «садовник», «слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» «столяр», «столяр строительный», «швея», «штукатур», «штукатур, облицовщик-плиточник».
В Минсоцзащиты подчеркивают, что в крае ежегодно совершенствуют условия для предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов к возможной для них трудовой деятельности и их профессионального самоопределения.

На базе краевых школ создают учебные мастерские по таким направлениям, как «Медицинское дело: массаж», «Программирование», «Робототехника».

В настоящее время в шести общеобразовательных школах края для обучающихся воспитанников с умственной отсталостью организована предпрофессиональная подготовка учащихся по направлению «Мебельное дело».

В эти школы на средства гранта приобрели специальные станки, которые позволяют ученикам осваивать технологию и навыки по изготовлению корпусной мебели, обработке различных материалов. И это значительно расширяет их компетенции по профессии «Столяр», делает более конкурентоспособными при поступлении в профессиональные образовательные организации.
Куда пойти работать

Сейчас людям с инвалидностью стало гораздо проще устроиться и на работу. Например, большую помощь в этом оказывает «Ресурсный центр Алтайского краевого союза общественных организаций инвалидов» и Алтайский краевой союз общественных организаций инвалидов.

Руководитель организации Ольга Терентьева рассказывает, что центр был создан в 1999 году по инициативе администрации края. Сейчас он объединяет 32 общественные организации в регионе. Терентьева подчеркивает, что сейчас союз – это единая организация, которая работает по различным направлениям: дети-инвалиды, взрослые инвалиды, спортсмены.

Но самое главное — они стали первыми в стране, которые заключила договоры по аренде рабочих мест с организациями. «52 человека в Алтайском крае сейчас работают в различных организациях благодаря ресурсному центру», – сообщила Терентьева.

Сейчас организация сотрудничает сразу с несколькими предприятиями по вопросу трудоустройства инвалидов. При этом человек официально устроен в ресурсном центре и получает зарплату оттуда, но на работу ходит в другую компанию.

«Есть, например, швейная фабрика, которая взяла к себе инвалида. Зарплату ему платит наша организация, но он находится в коллективе, что для адаптации и реабилитации очень важно. Предприятия ведь боятся людей с ограниченными возможностями. А если посмотрят на его работу, трудолюбие, старания, то понимают, что такой человек действительно может работать у них на постоянной основе. Есть предприятие в Алтайском крае, которое взяло на работу человека с синдромом Дауна. Он получает удовольствие, что находится в большом коллективе».

Вообще в России и Алтайском крае уделяют много внимания доступной среде, уверена Ольга Терентьева.
«У нас появился транспорт, дороги, по которым можно сегодня проехать. Да, может, и трудно, но все решается. Конечно, еще не хватает переходов со светофорами, по которым могли бы передвигаться люди с нарушением зрения и слуха, мало тактильных дорожек. Пока это проблемные вопросы, но я уверена, что и они будут решены».
Общество без границ
Программа «Доступная среда в Алтайском крае» действует не только для детей-инвалидов. Она для всех. Но одна из основных задач — максимальное включение людей с ограниченной мобильностью в активную социальную жизнь общества.
Цифра
По данным на 01.10.2019 в Алтайском крае проживает 182 624 инвалида,
в том числе детей-инвалидов – 10 632
В начале декабря 2019 года в Барнауле прошла конференция «Общество без границ», где этот вопрос всесторонне рассматривали специалисты разного профиля - представители исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, а также эксперты, непосредственно реализующие в крае социально значимые проекты для людей с инвалидностью.

Сейчас люди с особенностями здоровья не до конца ощущают себя частью этого общества. Эту проблему необходимо обязательно устранить, подчеркивает заместитель министра социальной защиты Алтайского края, начальник управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации Александр Репин.
«Сегодня перед нами стоит задача устранить барьеры, которые еще остаются, непонимание, которое существует и мешает людям с особыми потребностями полноценно быть членами гражданского общества».
Александр Репин
заместитель министра социальной защиты Алтайского края, начальник управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации
Кино для слепых

И примеров для вдохновения в крае очень много. Так, лишившийся зрения бийчанин Андрей Фефелов внедрил в Бийске волейбол и настольный теннис для слабовидящих и слепых «Шоудаун», разработал собственное методическое пособие и реализовал проект «Кино без границ».

Андрей потерял зрение в 2002 году на производстве. Но мужчина не отчаялся. В 2011 году он окончил педагогический университет по специальности «Психология», участвовал во многих научно-практических конференциях при университете и создал авторское пособие «Психологическая помощь лицам с нарушением зрения по преодолению состояния одиночества посредством социально-психологического тренинга».

«После потери зрения я устроился на предприятие, но потом занялся общественной работой. Стал членом молодежного парламента Бийска. И с коллегами из других вузов, учреждений, предприятий мы генерировали новые идеи. В 2014 году я предложил создать первый муниципальный проект «Кино без границ». Мы показывали фильмы с тифлокомментариями в обычном кинотеатре. В большом зале слепые впервые могли посмотреть фильм «Легенда № 17». После просмотра все были счастливы, кто-то вообще первый раз был в кинотеатре. Людям это очень понравилось. Сегодня это уже обычное дело: человек со смартфоном может прийти в кинотеатр, скачав аудиодорожку в приложении "Тифломедиа", и послушать-посмотреть фильм», рассказывает мужчина.

Андрей Фефелов внедрил настольный теннис для слабовидящих и слепых «Шоудаун». Этому спорту хоть и непросто, но можно обучиться, говорит мужчина. В секцию набирают даже школьников от 15 лет, и некоторые из них по уровню мастерства превосходят взрослых спортсменов.

«В 2015 и 2018 году мы получили два гранта губернатора Алтайского края. На эти деньги сначала мы один стол приобрели для тенниса, потом еще два. И это направление у нас очень активно пошло, сейчас настольный теннис мегапопулярный спорт в обществе слепых. Почти все регионы охвачены этим видом спорта, большая конкуренция в стране. В этом году на чемпионате России было 70 мужчин, и Алтайский край попал топ-16 лучших команд», отмечает Андрей Фефелов.

В 2015 году в рамках молодежного парламента Бийска родилась идея провести первый молодежный форум Алтайского края среди инвалидов по зрению. Форум проходил три дня, в нем приняли участие 40 человек. И тогда впервые показали мастер-класс по настольному теннису для слепых, фильмы с тифлокомментариями, новую тифлотехнику и провели интеллектуальные игры.

Мы все равны

Татьяна Ильюченко – многократная чемпионка мира и Европы, неоднократный обладатель Кубка мира среди слабовидящих спортсменов, участница пяти Паралимпиад. Но путь к спортивным достижениям был непростым, призналась Татьяна Викторовна, и на первые крупные соревнования в конце 80-х годов ее просто не пустили.
«Хочу вспомнить давнюю историю из 1987 года. Я училась в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, и моя кандидатура была основной на всесоюзный слет пионеров в «Артеке». Но мне сказали: «Татьяна, ты молодец, но ты не поедешь, потому что плохо видишь». Я проплакала всю ночь. А теперь давайте представим эту ситуацию сегодня. Сейчас все СМИ встали бы на дыбы и сказали, что это дискриминация. Поэтому хочу сказать, что мы действительно стираем барьеры. То, что было практически невозможно в доперестроечный период, сегодня возможно. Сегодня у особенных людей есть много вариантов для самореализации».
Татьяна Ильюченко
председатель комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по социальной политике, заслуженный мастер спорта России
Основатель фитнес-студии My BodyTec Ирина Яковенко и многодетная мама, после ДТП получила серьезную травму и с тех пор передвигается на коляске. Несмотря на это Ирина ведет активную жизнь. Она уверена, что за последние годы в Алтайском крае для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья сделано многое.

«Когда мой старший сын пошел в первый класс, я стеснялась идти вместе с ним. Я боялась, что надо мной с ребенком будут издеваться. В то время порой доходило до такой степени, что я ехала на коляске по кинотеатру, там были дети, они тыкали пальцем и кричали: «Смотрите, инвалидка». Сегодня такого нет. Нас на улице становится больше, мы перестали сидеть в четырех стенах, и это радует. Ведь только мы можем изменить отношение к нам, показать, что мы такие же люди. Сегодня человек с ограниченными возможностями должен перестать надеяться, что ему будут давать такие же поблажки. Я вообще против понятия «инвалид», лучше «человек с ограниченными возможностями здоровья». Если у тебя есть ограничения по здоровью, но выходишь в общество и заявлять о себе, ты должен быть не менее компетентен, чем здоровый человек».

Ирина самостоятельно передвигается по городу на автомобиле, который оснащен специальным оборудованием, поэтому своими глазами видит все изменения, произошедшие в обществе.

«Барнаул изменился в лучшую сторону. Да, еще много недочетов, но за последние пять лет проделана колоссальная работа. Сейчас мне проще передвигаться по городу, улицам, торговым центрам, гулять с детьми. Ведется работа и по другим направлениями. Например, не только органы власти и общественные организации могут участвовать в конкурсах на получение грантов, но и любой человек может попасть в программу. Если у людей с ограничением здоровья есть идея, как сделать среду лучше, они могут представить свою разработку. Ведь на самом деле никто лучше нас не знает, что нам нужно».

При этом, по ее мнению, для людей с ограниченными возможностями здоровья не нужно делать ничего специального по доступной среде.
Ирина Яковенко:
«Доступная среда – она не только для колясочников, людей с протезами. В первую очередь, это удобная среда для всех людей: молодых мам с колясками, беременных, пожилых людей, детей. Давно в разных сферах используется такое понятие как универсальный дизайн. Не нужно делать много ступеней для одних, а рядом – пандус для других. Нужно сделать разово и удобно для всех. Вообще не нужно нас делить на «колясочников», «глухих», «слепых». Мы все люди, все разные, но все мы равны».