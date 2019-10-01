Основатель фитнес-студии My BodyTec Ирина Яковенко и многодетная мама, после ДТП получила серьезную травму и с тех пор передвигается на коляске. Несмотря на это Ирина ведет активную жизнь. Она уверена, что за последние годы в Алтайском крае для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья сделано многое.



«Когда мой старший сын пошел в первый класс, я стеснялась идти вместе с ним. Я боялась, что надо мной с ребенком будут издеваться. В то время порой доходило до такой степени, что я ехала на коляске по кинотеатру, там были дети, они тыкали пальцем и кричали: «Смотрите, инвалидка». Сегодня такого нет. Нас на улице становится больше, мы перестали сидеть в четырех стенах, и это радует. Ведь только мы можем изменить отношение к нам, показать, что мы такие же люди. Сегодня человек с ограниченными возможностями должен перестать надеяться, что ему будут давать такие же поблажки. Я вообще против понятия «инвалид», лучше «человек с ограниченными возможностями здоровья». Если у тебя есть ограничения по здоровью, но выходишь в общество и заявлять о себе, ты должен быть не менее компетентен, чем здоровый человек».



Ирина самостоятельно передвигается по городу на автомобиле, который оснащен специальным оборудованием, поэтому своими глазами видит все изменения, произошедшие в обществе.



«Барнаул изменился в лучшую сторону. Да, еще много недочетов, но за последние пять лет проделана колоссальная работа. Сейчас мне проще передвигаться по городу, улицам, торговым центрам, гулять с детьми. Ведется работа и по другим направлениями. Например, не только органы власти и общественные организации могут участвовать в конкурсах на получение грантов, но и любой человек может попасть в программу. Если у людей с ограничением здоровья есть идея, как сделать среду лучше, они могут представить свою разработку. Ведь на самом деле никто лучше нас не знает, что нам нужно».



При этом, по ее мнению, для людей с ограниченными возможностями здоровья не нужно делать ничего специального по доступной среде.

