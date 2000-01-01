Их много. Для предпенсионеров доступны 2,2 тысячи программ обучения. Но есть особый список направлений, который сегодня в приоритете:
бухгалтер, водитель, газорезчик, закройщик, кладовщик, пекарь, повар, продавец, лифтер, машинист, портной, монтажник, оператор машинного доения, оператор связи, сварщик, слесарь, специалист в сфере закупок, станочник широкого профиля, технолог, токарь, фрезеровщик, штукатур, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и другие.
Если гражданин предпенсионного возраста еще работает, он по согласованию с работодателем может пройти переобучение или повышение квалификации по тем направлениям, которые нужны и важны на предприятии.