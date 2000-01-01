В Алтайском крае для предпенсионеров создали региональный проект «Старшее поколение» (входит в национальный проект «Демография»). Регионы отвечают за организацию переобучения или дополнительное образование. В крае на эти цели только в 2019 году будет потрачено более 30 млн рублей. В следующие годы будет еще больше.



В краевом управлении по труду сообщили, что до конца года обучение или переподготовку пройдут около 2000 граждан предпенсионного возраста. Многие из них — бюджетники, которым это нужно, чтобы продолжить работу, так как по новому закону с 2020 года сотрудники государственных организаций, бюджетных учреждений — школ, больниц, администраций — должны соответствовать квалификационным требованиям профессиональных стандартов.

