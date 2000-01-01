Никогда не поздно!
Какие льготы имеют предпенсионеры, и как им можно получить новую профессию
Это раньше
«баба» была
«ягодкой опять»
в 45 лет.
После пенсионной реформы 2019 года и продления пенсионного возраста «ягодкой» можно стать и в более позднем возрасте. Тем более что жить мы стали действительно дольше. Да и власти страны и региона заботятся о нашем активном долголетии.
В этом году в России даже официально появилась новая категория граждан — предпенсионеры. Они могут пройти бесплатное переобучение, получить ряд льгот и социальную поддержку, а также раньше выйти на пенсию. Рассказываем, как это сделать.

К категории предпенсионеров относятся те, кому до пенсии осталось пять лет:

  • в 2019 году — это мужчины 1959−1963 годов рождения и женщины 1964−1968 годов рождения,
  • в 2020 году — мужчины 1960−1963 годов рождения и женщины 1965−1968 годов рождения.
Переобучение
В Алтайском крае для предпенсионеров создали региональный проект «Старшее поколение» (входит в национальный проект «Демография»). Регионы отвечают за организацию переобучения или дополнительное образование. В крае на эти цели только в 2019 году будет потрачено более 30 млн рублей. В следующие годы будет еще больше.

В краевом управлении по труду сообщили, что до конца года обучение или переподготовку пройдут около 2000 граждан предпенсионного возраста. Многие из них — бюджетники, которым это нужно, чтобы продолжить работу, так как по новому закону с 2020 года сотрудники государственных организаций, бюджетных учреждений — школ, больниц, администраций — должны соответствовать квалификационным требованиям профессиональных стандартов.

Национальный проект
«Демография»

Региональный проект «Старшее поколение»
По программе «Старшее поколение» в Алтайском крае в 2020 году планируют обучить не менее тысячи человек, а всего к 2025 году — 5,6 тысяч. Причем со следующего года обучиться в рамках проекта смогут граждане 50 лет и старше.
Реальная помощь
1
Светлана Юдина уже семь лет работает в центре социальной помощи Благовещенского района.

Она специалист по работе с детьми-инвалидами. Высшее образование есть, но не педагогическое. Женщина прошла переобучение и теперь может продолжить работу. Вместе с ней это сделали еще восемь сотрудников центра.

«Главное — это новые знания. Этот курс повышения квалификации помог изучить новые методики работы, форматы взаимодействия с особенными детьми, их родителями, интеграцию социума с этой группой людей», — рассказала она.
2
В Тюменцевском районе профессиональную переподготовку проходят два ветеринарных врача — Анатолий Рыбалко и Ида Диринг.

Причем без отрыва от работы.

«Для работодателей такая программа серьезная помощь — экономия средств на повышение квалификации сотрудников, рост уровня профессиональной квалификации работников, плюс временные затраты на организацию обучения», — подчеркнула начальник управления ветеринарии в Тюменцевском районе Капитолина Тюменцева.
3
Татьяна Развалова, директор заринского Дома культуры «Балиндер», давно задумывалась о новых навыках.

Но не смогла выбрать образовательную организацию, слишком их много, а уверенности в качестве не было.

«А потому в проекте «Старшее поколение» согласилась участвовать практически не раздумывая. Реализацией, всеми документами занимаются специалисты центра занятости населения. А это уже дает уверенность, что ты не свяжешься с непонятной «конторой», — сказала она.
4
В Шипуновском районе переобучение прошли четыре главы сельских администраций.
В их числе председатель Ельцовского сельсовета Ирина Берец.

«Уже и не думала, что на шестом десятке лет придется учиться. Время не стоит на месте, все меняется: новые правила, новые методы работы, поэтому необходимо повышать свой профессиональный уровень», — подчеркнула она.
Снова в школу!
Есть в числе «студентов» и безработные предпенсионеры. Те, кто не смог найти работу по своей специальности. Но таких обучают бесплатно по тем направлениям, где в регионе есть нехватка кадров. То есть строго ориентируются на рынок труда и последующее трудоустройство.
Из 2000 человек, прошедших обучение по программе «Старшее поколение» в 2019 году:
86%
86% «студентов» — предпенсионеров работают
а 14%  безработные
60%
60%  бюджетники
а 40% — работники частных организаций
20%
20% — мужчины
а 80% — женщины
40%
40% — горожане
а 60% — селяне
То, что в крае, как и по всей России, благодаря нацпроекту «Демография» проходят профессиональное обучение граждане предпенсионного возраста — огромный плюс. Программы профессионального обучения дают возможность представителям старшего поколения освоить новые варианты решения рабочих задач, в первую очередь, связанные с развитием технологий. В итоге повышаются конкурентоспособность предпенсионеров на рынке труда, улучшается кадровый состав организаций. И, в целом, качество жизни людей растет. Они чувствуют уверенность в завтрашнем дне.
Надежда Капура

начальник управления по труду и занятости населения
По каким специальностям можно пройти обучение?
Их много. Для предпенсионеров доступны 2,2 тысячи программ обучения. Но есть особый список направлений, который сегодня в приоритете:

бухгалтер, водитель, газорезчик, закройщик, кладовщик, пекарь, повар, продавец, лифтер, машинист, портной, монтажник, оператор машинного доения, оператор связи, сварщик, слесарь, специалист в сфере закупок, станочник широкого профиля, технолог, токарь, фрезеровщик, штукатур, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и другие.

Если гражданин предпенсионного возраста еще работает, он по согласованию с работодателем может пройти переобучение или повышение квалификации по тем направлениям, которые нужны и важны на предприятии.
Где учат?
Учат возрастных студентов в 80 учебных заведениях и центрах переподготовки Алтайского края. Ожидается, что со следующего года учиться можно будет в образовательных организациях других регионов.

А еще с 2020 года обучение сможет пройти любой человек старше 50 лет.
И что, это, правда, бесплатно?
Да, за обучение образовательным организациям платит государство. Если отправляет работодатель, то ему возмещают затраты на обучение сотрудника.

Сам предпенсионер ничего платить не будет.
А стипендия будет?
Да, во время обучения незанятые получают от государства стипендию (минимальный размер оплаты труда плюс районный коэффициент).

Например, в Барнауле это около 13 тысяч рублей.
Что сделать, чтобы попасть в программу?
Чтобы попасть в программу переобучения, нужно обращаться в центр занятости населения лично или по телефону горячей линии единого контактного центра службы занятости Алтайского края 8 (385−2) 555−110.
Какие существуют льготы и меры соцподдержки для предпенсионеров
Берите справку
Статус предпенсионера нужно подтвердить справкой. Получить ее можно в Пенсионном фонде (в офисе или через личный кабинет на сайте ПФР), а также через работодателя либо ведомство, по линии которого предоставляются льготы.

По данным на 1 ноября 2019 года статус предпенсионера в Алтайском крае подтвердили 14 489 человек.
Досрочная пенсия: кто может рассчитывать и как ее получить
Какие это условия:
  • гражданин должен быть моложе возраста выхода не пенсию, иметь страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин;
  • быть безработным;
  • если после сокращения/ликвидации какое-то трудоустройство было, то право на досрочную пенсию предпенсионер теряет;
  • если человек получает пенсию досрочно и устроился на работу, то выплаты прекращаются до следующего безработного периода или основной пенсии.
Какой стаж учитывается?
  • общий стаж — не менее 37 лет у женщин и 42 — у мужчин. Выйти на пенсию в таком случае можно на два года раньше, но не ранее чем в 55 лет — женщинам и в 60 лет — мужчинам;
  • Многодетные матери:
    • если женщина имеет трое детей, то может выйти на пенсию на три года раньше (в 57 лет);
    • если четверо — на четыре года раньше (в 56 лет);
    • пять и более детей — в 50 лет. Но все равно надо иметь страховой стаж не менее 15 лет.
Кто может получить пенсию досрочно?
Люди, уволенные из-за ликвидации предприятия или сокращения штата, которые теперь не могут найти работу
Чтобы после увольнения вернуть выплату пенсии, нужно просто написать заявление.
Но есть несколько условий
Люди, которые имеют длительный стаж
Учитываются только периоды трудовой деятельности и больничный.
Какой стаж учитывается?
Люди, имеющие специальный стаж работы.
Например, если мужчина выработал 10 и более лет по Списку № 1, при наличии страхового стажа 20 лет он может оформить пенсию уже в 50 лет.

Фото: sdelanounas.ru
Как получить досрочную пенсию?
Подайте заявление о назначении пенсии в ПФР.

При отсутствии сведений в фонде нужно будет представить документы:
  • как безработному — предложение на назначение досрочной пенсии центра занятости;
  • как многодетной матери — свидетельства о рождении детей и документы о воспитании их до восьмилетнего возраста.
От чего зависит размер досрочной пенсии?

Есть несколько факторов:
  • продолжительность стажа;
  • среднемесячный заработок до 1 января 2002 года;
  • сумма страховых взносов в Пенсионный фонд после 1 января 2002 года;
  • наличие нестраховых периодов, за которые начисляются пенсионные коэффициенты:
    • уход за детьми до полутора лет,
    • уход за ребенком-инвалидом или инвалидом I группы,
    • служба в армии.