Девушки за рулём

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Цвет я выбрала белый с перламутром. Мой «Раф» выглядит нарядно, и по сравнению с предыдущим черным автомобилем не требует частых моек. А перламутровый оттенок добавляет машине нестандартности и привлекает внимание. В общем, для девушки это идеальный вариант.
По надежности, ходовым характеристикам и безопасности – это роскошная машина. И расход топлива меня полностью устраивает. Пожалуй, это самый подходящий для меня автомобиль из всех, что у меня были.
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Стереотипы про женщин за рулем? Не думаю, что это про меня. Я никогда не боялась водить. Просто села и поехала. Спокойно, без каких-либо проблем. За все время у меня не было никаких серьезных аварий. За других говорить не могу, но мне за рулем очень комфортно.
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Сейчас я в декрете, но поездок только прибавилось. Каждый день отвожу старшую дочь в садик, вечером ее забираю. Приходится постоянно ездить, чтобы решать какие-то бытовые проблемы. В общем, у меня нет ни дня, чтобы автомобиль стоял в гараже.
Без автомобиля жить и работать в городе мне было бы очень сложно. За 10 лет я привыкла, что всегда на машине. Уже представить не могу жизни без нее. Даже нынешней зимой, когда Барнаул завалило снегом, езжу спокойно: «Рафику» с полным приводом все нипочем. В дальних поездках он тоже показал себя отлично: мы уже успели побывать в Горном Алтае и на Яровом.
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А в прошлом году муж подарил мне на день рождения RAV4 2019 года.
Почему именно он? За все эти годы мы точно убедились в том, что это очень надежная машина. В ней устраивает все: комплектация, запчасти, услуги.
У моей машины есть имя — Жемчужинка. Видите, какая она светлая, с перламутром, как блестит на солнце? Она моя драгоценность.
Верю, что автомобиль отражает черты характера его владельца. Мы обе самоуверенны, любим скорость, комфорт и заботу.
Когда сажусь за руль, захватывают эмоции радости, счастья. Настроение сразу улучшается.
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Недавно нам пришлось ненадолго разлучиться. Муж ездил на машине, а я — на трамваях. А когда, наконец, села за руль, не могла нарадоваться: как же хорошо-то!
Конечно, машина очень облегчает жизнь. Во-первых, я больше всего успеваю: или на общественном транспорте, или на своей машине полгорода объехать. Во-вторых, остается гораздо больше сил: не надо бегать с остановки на остановку, трястись в переполненном трамвае, а если еще с сумками — ужас. А с машиной у меня сил и на спорт хватает, и на отдых, да еще и времени больше свободного.
Вообще наша семья очень спортивная. Любим велосипеды, лыжи, часто выезжаем на природу. Загружаем все, что нужно в багажник, и поехали. Очень любим выбираться в Белокуриху. В RAV4 входит все!
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Моей первой машиной была Toyota Corona.
Потом было много автомобилей разных марок, даже не вспомню, сколько. В августе 2019 года купили с мужем в автосалоне новую Toyota Camry.
Выбирали долго, рассматривали много вариантов. Объехали все салоны в городе, в итоге заехали в «Тойота Центр Барнаул» и остановили свой выбор именно на этом автомобиле. Понравилось практически все: и цена, и качество.
А когда села за руль во время тест-драйва, муж по лицу понял: все, другие варианты можно и не смотреть, берем эту. Мягкая подвеска, не едешь — плывешь. Очень комфортный автомобиль, в котором продумано все: расположение сидений, руля. Сел — и полностью сливаешься с машиной.
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Ни разу не пожалели, что взяли именно Camry. Сейчас, конечно, автомобиль новый и обслуживается в салоне, нет никаких ни проблем, ни вопросов. Но я не думаю, что они возникнут и в дальнейшем. Все-таки это очень надежная марка.
На следующий год собираемся мужу машину обновить. Решили, что тоже будем покупать в «Тойота-центре». Скорее всего, это будет джип.
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В семье у нас всегда было две машины. Мы к этому привыкли, и даже не представляем, как может быть по-другому. На самом деле у нас нет строгого деления: это моя машина, а вот это — мужа. Обе наши. На какую сел, на той и поехал.
Мы с супругом работаем в разных концах города. Муж меня возить не может — слишком много времени по пробкам это занимает. Да и мобильнее, когда в семье две машины. Ведь это и магазины, и спортзал, и дела разные, и командировки. По автобусам не намотаешься.
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Вообще в сегодняшнем ритме жизни без автомобиля не обойтись — он позволяет сэкономить огромное количество времени и сил. Поэтому мы даже и мысли не допускаем остаться без машины.
Конечно, чаще всего используем ее в городе: работа, дела, дом. Но, как и все люди, стараемся чаще выезжать на природу. Поэтому и хотим, чтобы вторая машина была с более высоким клиренсом. Но тоже Toyota.