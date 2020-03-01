Девушки за рулём

Недавно нам пришлось ненадолго разлучиться. Муж ездил на машине, а я — на трамваях. А когда, наконец, села за руль, не могла нарадоваться: как же хорошо-то!



Конечно, машина очень облегчает жизнь. Во-первых, я больше всего успеваю: или на общественном транспорте, или на своей машине полгорода объехать. Во-вторых, остается гораздо больше сил: не надо бегать с остановки на остановку, трястись в переполненном трамвае, а если еще с сумками — ужас. А с машиной у меня сил и на спорт хватает, и на отдых, да еще и времени больше свободного.



Вообще наша семья очень спортивная. Любим велосипеды, лыжи, часто выезжаем на природу. Загружаем все, что нужно в багажник, и поехали. Очень любим выбираться в Белокуриху. В RAV4 входит все!

