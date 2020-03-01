три истории дружбы и взаимовыручки
Девушки за рулём
УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
Женщина и автомобиль были созданы друг для друга. Вся история развития человечества и техники направлена на то, чтобы эти двое встретились. Сначала женщины взялись управлять повозками, потом сели на велосипеды, а теперь перехватили руль. И это вовсе не посягательство на мужскую территорию, а жизненная необходимость. Ведь каждая настоящая женщина должна успеть все: быть успешной деловой дамой, утонченной и ухоженной леди, хорошей женой и мамой.

В преддверии 8 Марта мы рассказываем три истории нежной дружбы прекрасных дам и их автомобилей.
Ирина, юрист
Лариса, бухгалтер
Ольга, оценщик
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RAV4 — лучшая машина из тех, что у меня были.
По надежности, ходовым характеристикам
и безопасности это роскошный автомобиль
для города. Я ни разу не буксовала этой очень снежной зимой. Каждую свою машину я люблю по-особому и даже даю ей имя. Когда ценишь
и лелеешь авто, оно отзывается. Этот автомобиль
я назвала Рафаилом, и он меня не подводит.
,,
Новую машину я купила полгода назад. До этого недолго проездила на Toyota Highlander, которая досталась мне от родителей. Автомобиль, конечно, хороший,
но явно не для моих целей.
За двигатель объемом 3,5 литра приходилось платить больше 30 тысяч рублей налогов в год.
И расход топлива меня тоже
не очень устраивал — для поездок по городу нужна была машина
с другими характеристиками. Универсальная, чтобы ездить
на ней по городу, но и
в путешествия можно было отправиться.
Так у меня появился RAV4.
Выбирала очень недолго, поскольку «Рафик» мне понравился сразу, с первого тест-драйва.
Когда садишься в машину, сразу понятно, комфортно будет на ней ездить или нет. Отличный обзор, уютный салон, удобная управляемость. В общем, как только я прокатилась на RAV4, сразу поняла, что это мое.
Автомобиль выбираю глазами.
В первую очередь он
должен нравиться
визуально.
,,
Цвет я выбрала белый с перламутром. Мой «Раф» выглядит нарядно, и по сравнению с предыдущим черным автомобилем не требует частых моек. А перламутровый оттенок добавляет машине нестандартности и привлекает внимание. В общем, для девушки это идеальный вариант.

По надежности, ходовым характеристикам и безопасности – это роскошная машина. И расход топлива меня полностью устраивает. Пожалуй, это самый подходящий для меня автомобиль из всех, что у меня были.
А их за 10 лет водительского стажа у меня было несколько. Впервые села за руль в 2007 году, в 25 лет. Но права получила в 18, еще когда училась в университете. По профессии я адвокат, а потому приходится много передвигаться по городу и даже посещать места не столь отдаленные. Поэтому машина стала необходимостью. Естественно, первым у меня был поддержанный автомобиль: глупо брать новый без опыта вождения. А вот теперь могу себе позволить такое удовольствие.
Стереотипы про женщин за рулем? Не думаю, что это про меня. Я никогда не боялась водить. Просто села и поехала. Спокойно, без каких-либо проблем. За все время у меня не было никаких серьезных аварий. За других говорить не могу, но мне за рулем очень комфортно.
Сейчас я в декрете, но поездок только прибавилось. Каждый день  отвожу старшую дочь в садик, вечером ее забираю. Приходится постоянно ездить, чтобы решать какие-то бытовые проблемы. В общем, у меня нет ни дня, чтобы автомобиль стоял в гараже.

Без автомобиля жить и работать в городе мне было бы очень сложно. За 10 лет я привыкла, что всегда на машине. Уже представить не могу жизни без нее. Даже нынешней зимой, когда Барнаул завалило снегом, езжу спокойно: «Рафику» с полным приводом все нипочем. В дальних поездках он тоже показал себя отлично: мы уже успели побывать в Горном Алтае и на Яровом.
Муж надо мной смеется, но я всем своим машинам даю имена. Например, первая была Федей, вторая — Лёней. А теперь вот у меня Рафаил. Может быть кому-то смешно, но я каждую свою машину любила по-особому. Отношусь к автомобилю с уважением, стараюсь ухаживать, и он отзывается на такое отношение. Ни одна машина у меня серьезно не ломалась. Вот и Рафаил пока меня не подводит.
почти лебединая
верность
RAV4:
Пока у меня в жизни было три автомобиля,
и все они — RAV4. Так что я очень верный человек. Права получила почти 13 лет назад, но за рулем всего около шести лет. Так получилось. Сначала были финансовые проблемы. Но если честно — я боялась сама сесть за руль.
А потом все сложилось, и муж купил мне первый RAV4 1994 года, двухдверный. На нем я училась ездить. Очень надежный автомобиль. Он помог мне избавиться от страха. Потом у меня был другой RAV4, но уже 2009 года.
А в прошлом году муж подарил мне на день рождения RAV4 2019 года.

Почему именно он? За все эти годы мы точно убедились в том, что это очень надежная машина. В ней устраивает все: комплектация, запчасти, услуги.

У моей машины есть имя — Жемчужинка. Видите, какая она светлая, с перламутром, как блестит на солнце? Она моя драгоценность.

Верю, что автомобиль отражает черты характера его владельца. Мы обе самоуверенны, любим скорость, комфорт и заботу.

Когда сажусь за руль, захватывают эмоции радости, счастья. Настроение сразу улучшается.
Недавно нам пришлось ненадолго разлучиться. Муж ездил на машине, а я — на трамваях. А когда, наконец, села за руль, не могла нарадоваться: как же хорошо-то!

Конечно, машина очень облегчает жизнь. Во-первых, я больше всего успеваю: или на общественном транспорте, или на своей машине полгорода объехать. Во-вторых, остается гораздо больше сил: не надо бегать с остановки на остановку, трястись в переполненном трамвае, а если еще с сумками — ужас. А с машиной у меня сил и на спорт хватает, и на отдых, да еще и времени больше свободного.

Вообще наша семья очень спортивная. Любим велосипеды, лыжи, часто выезжаем на природу. Загружаем все, что нужно в багажник, и поехали. Очень любим выбираться в Белокуриху. В RAV4 входит все!
Что тут говорить, этот автомобиль просто чудо. Очень удобный, комфортный, надежный, ощущения — шикарные. Кстати, у мужа тоже RAV4, только новый. И брат у него на RAV4 ездит. Так что у нас вся семья поклонники этой марки.

Сейчас мой автомобиль на гарантии, оформлено каско. Поэтому в сервисный центр обращались только по каким-то мелочам. Но всегда любой вопрос решался очень быстро и на высоте. Потому что Toyota — это надежность. Это известно всем и признано во всем мире.
Автомобиль —
это независимость
и самостоятельность
Мой официальный водительский стаж с 2004 года. Но за руль всегда стремилась сесть как можно раньше. Упрашивала папу, чтобы он меня учил ездить.

Всегда хотелось быть мобильнее, быстрее, динамичнее. Никогда не понимала женщин, которые ждали, когда их куда-то свозит муж или что-то привезет по их просьбе. Мне нужно всегда действовать самой. Даже странно в таких вещах зависеть от мужчины. Нужно быть самостоятельной.
Моей первой машиной была Toyota Corona.

Потом было много автомобилей разных марок, даже не вспомню, сколько. В августе 2019 года купили с мужем в автосалоне новую Toyota Camry.

Выбирали долго, рассматривали много вариантов. Объехали все салоны в городе, в итоге заехали в «Тойота Центр Барнаул» и остановили свой выбор именно на этом автомобиле. Понравилось практически все: и цена, и качество.

А когда села за руль во время тест-драйва, муж по лицу понял: все, другие варианты можно и не смотреть, берем эту. Мягкая подвеска, не едешь — плывешь. Очень комфортный автомобиль, в котором продумано все: расположение сидений, руля. Сел — и полностью сливаешься с машиной.
Ни разу не пожалели, что взяли именно Camry. Сейчас, конечно, автомобиль новый и обслуживается в салоне, нет никаких ни проблем, ни вопросов. Но я не думаю, что они возникнут и в дальнейшем. Все-таки это очень надежная марка.

На следующий год собираемся мужу машину обновить. Решили, что тоже будем покупать в «Тойота-центре». Скорее всего, это будет джип.
В семье у нас всегда было две машины. Мы к этому привыкли, и даже не представляем, как может быть по-другому. На самом деле у нас нет строгого деления: это моя машина, а вот это — мужа. Обе наши. На какую сел, на той и поехал.

Мы с супругом работаем в разных концах города. Муж меня возить не может — слишком много времени по пробкам это занимает. Да и мобильнее, когда в семье две машины. Ведь это и магазины, и спортзал, и дела разные, и командировки. По автобусам не намотаешься.
Вообще в сегодняшнем ритме жизни без автомобиля не обойтись — он позволяет сэкономить огромное количество времени и сил. Поэтому мы даже и мысли не допускаем остаться без машины.

Конечно, чаще всего используем ее в городе: работа, дела, дом. Но, как и все люди, стараемся чаще выезжать на природу. Поэтому и хотим, чтобы вторая машина была с более высоким клиренсом. Но тоже Toyota.
Потому что Toyota — это зарекомендовавшая себя марка. Это гарантия, надежность и уверенность. И это не просто слова.
Специальное предложение от
«Тойота Центра Барнаул», АЕМ Холдинг
До конца марта в «Тойота Центре Барнаул» действуют специальные предложения на покупку автомобилей.
Так, Toyota Camry 2020 года можно приобрести с выгодой до 100 000 рублей, а Toyota RAV4 2020 — с выгодой до 150 000 рублей по программе Trade-in*.

Автомобили Toyota Camry и Toyota RAV4 2019 года можно приобрести с выгодой до 250 000 рублей*.

Также только в этом месяце при покупке автомобиля Toyota RAV4 действует специальная кредитная ставка от 7,9% или гарантийная программа «5 лет уверенности».
ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
*Кредит 7,9%

Процентная ставка указана по кредитной программе «RAV4 за 7,9%». Условия кредитной программы «RAV4 за 7,9%»: первоначальный взнос (ПВ) от 20% от стоимости автомобиля (а/м), срок кредита (СК) от 12 до 36 мес. (с шагом в 1 месяц), ставка 7,9% годовых. Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита 300 000 руб. Погашение равными ежемесячными (аннуитетными) платежами. Обязательные условия: передача автомобиля в залог АО «Тойота Банк» и оформление Договора Полного или Сокращенного страхования заложенного автомобиля по программе каско в соответствии с Общими условиями договора потребительского кредита (по рискам «Угон/Хищение» и «Конструктивная гибель» выгодоприобретатель — АО «Тойота Банк»). Срок действия положительного решения по кредиту 1 месяц, кредит может быть выдан не позднее 31.03.2020. Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах присутствия АО «Тойота Банк». Лицензии Банка России № 3470. Подробнее на сайте www. toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40.

Кредитная программа распространяется на новые а/м Toyota RAV4 с 01.03.2020 по 31.03.2020.
«Тойота Центр Барнаул» АЕМ холдинг

г. Барнаул, Павловский тракт, 164а
Время работы: по будням с 9:00 до 20:00, по выходным с 9:00 до 17:00.
Телефон «Тойота Центр Барнаул»: 23−23−23
Сайт: www.toyota-aem.ru
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