Введенный режим ЧС краевого масштаба позволил мобилизовать все структуры, чтобы согреть город. Минтранс совместно с Западно-Сибирской железной дорогой приняли оперативные меры, чтобы уголь из Кузбасса ехал не прежние 7-10 суток, а только 4-4,5.
С 22 ноября к настоящему моменту в Яровое доставлено 90 вагонов с углем.
Отметим, что с начала текущего года по Западно-Сибирской железной дороге в Алтайский край перевезли 1,4 млн тонн угля на нужды жилищно-коммунального хозяйства.
26 ноября жительница Ярового Светлана Хохлова рассказала amic.ru, что в квартире потеплело примерно до +25°С и она может наконец-то раздеть своего малыша до обычной одежды.
Когда снимут режим ЧС в Яровом?
Виктор Томенко сообщил СМИ, что режим чрезвычайной ситуации в Яровом, скорее всего, будет продолжительным. ЧС снимут, когда «мы выйдем на понятные режимы работы», сказал он.