Приказано жить
в тепле
Как и почему замерзал город-курорт Яровое
и что там происходит сейчас
18-тысячный город Яровое Алтайского края собирался встречать очередную зиму с изношенным оборудованием ТЭЦ и без необходимого запаса топлива. Уже в октябре техника дала сбой, а в ноябре ситуация повторилась. При -27°С на улице температура в квартирах упала до +16°С, в школах и детсадах — до +14°С, и правительство Алтайского края ввело режим ЧС. Рассказываем, как спасали замерзший город и кто его довел до такого состояния.
26 октября
Работу ТЭЦ восстановили.
На ТЭЦ Ярового вышли из строя котлы. В городе отключили горячую воду и снизили параметры теплоносителя в системе отопления.
25 октября
Снова технологический сбой на ТЭЦ. В работе остался один маломощный котел из трех.
11 ноября
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12 ноября
Удалось растопить второй котел.
Температура в некоторых квартирах опустилась до 16 градусов. Люди вынуждены дома ходить в верхней одежде. Некачественный влажный уголь замерзал.
18-21 ноября
19 ноября
Муниципальным образованием принято решение о поставке топлива из регионального резервного запаса.
Краевая комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС вводит в Яровом режим чрезвычайной ситуации. Администрация города отстраняет ООО «ЯТЭК» от эксплуатации ТЭЦ. На смену приходит муниципальное предприятие.
22 ноября
С 24 ноября
В Яровое поступает уже качественный уголь. В течение четырех дней в город привезли 30 вагонов с углем, еще 32 вагона прибыли на станцию 28 ноября и находятся на разгрузке.
Квартиры Ярового отогрелись. Температура поднялась в среднем до +24°С.
26 ноября
ЧС














«Мы хотим в теплые квартиры»
Образ современного яровчанина – два свитера и брюки на синтепоне от горнолыжного костюма. Мы просто хотим прийти в свои теплые квартиры, снять теплую одежду, переодеться в домашние костюмы, помыться горячей водой, которой тоже нет.
Так описывает жизнь в городе Татьяна Башко в 20-х числах ноября 2019 года.
Тогда, в промежутках между технологическими нарушениями, ремонтные бригады оперативно и слаженно устраняли повреждения.

Последнее крупное нарушение произошло 11 ноября. Его устранили, и, кажется, работа опять пошла в «штатном» режиме, но город все равно замерзал.

«Утром я проснулась в 6 часов, а у нас промерзли пластиковые окна. Лед», – вспоминает жительница Ярового. Она рассказывает, что в детской школе искусств отменили уроки, там было +14 градусов в классе. В домах яровчан столбик термометра дотягивал до +16°С, если не включали обогреватели. Если же электроприборы работали сутками, можно было «жить почти в тропиках, +20°С», – писали в социальных сетях.

Отчаявшиеся жители Ярового создали петицию, умоляя власти региона вернуть ТЭЦ в собственность города и приобрести нормальный уголь. «Как показывает опыт, сильные морозы ниже 30 градусов выводят из строя ТЭЦ», — говорится в петиции.

«Мы хотим, чтобы ТЭЦ находилась в собственности у государства, а не у частного лица. Мы хотим обоснованные тарифные планы. Мы хотим видеть отчет потока денежных средств. Просим всех, кому небезразлична наша ситуация, поддержать нас в этом вопросе. Все попытки через заявления не приводят ни к чему!» – требуют яровчане. Петицию подписали более двух тысяч человек.

Назад в 2016-й

Единственную ТЭЦ Ярового построили в 1944 году для местного «Алтайхимпрома». Когда предприятие приватизировали, оно поменяло несколько собственников, и к 2016 году оказалось в ведении муниципалитета. Но местный бюджет не мог содержать станцию и тем более инвестировать в модернизацию.

Последний раз новый котел устанавливали 1987-м, а ремонт с заменой около 40% поверхности нагрева котла – в 2012 году.

Поэтому нашли инвестора – частную компанию «ТПК-Ресурс» Константина Вальтера. Он был директором угольного разреза ТОО «Ангренсор» в Казахстане и поставлял уголь в Алтайский край. Предприниматель привез в Яровое топливо на 160 млн рублей, рассчитавшись таким образом за ТЭЦ. А еще обязался полностью реконструировать свой актив (инвестиционное соглашение приложено к договору купли-продажи, – прим. авт.).
В интервью «Алтайской правде» глава Ярового Виталий Самобочий рассказывал: «Они считали, что будут получать прибыль, поставляя на станцию более дешевый уголь. Но к самостоятельной эксплуатации станции так и не приступили (ТЭЦ управлял МУП «ЯТЭК», – прим. авт.). Хотя должны были сделать реконструкцию котельного оборудования с момента покупки».

Но до реконструкции у бизнеса руки тоже не дошли. У Вальтера есть несколько объясняющих версий. Например, по его словам, перевод на более дешевый уголь дал бы больше золы и выхлопных газов. То есть нанес вред экологии Ярового. Или другая: у станции отобрали право транспортировать электроэнергию, передав Заринской компании.

Это дало ТЭЦ до 50 млн убытков в год.

У муниципальной власти тоже не нашлось денег на полную реконструкцию, когда МУП «Ятэк» подписал с собственником соответствующие соглашение к договору аренды. В итоге станция перебивалась поддерживающим ремонтом. В ноябрьском интервью местному изданию «Яровские вести» Виталий Самобочий рассказал, что в 2019 году на ТЭЦ ремонтировали только самые аварийные участки.
«А причины простые – физический износ и отсутствие средств. Начинают варить трубу, рядом такая же. Начинают гидроиспытания, и еще проблемы появляются. Планировали ремонт на четыре миллиона рублей, а сделали почти на семь миллионов. На протяжении десятков лет меняли и меняем по 2-3% поверхности нагрева. Что это? Это вообще ничего!
Виталий Самобочий
глава города Ярового
В последние годы конфликт между собственником и муниципалитетом перешел в хроническую стадию. Глава города рассказывал в интервью СМИ, что «ТПК-Ресурс» не справляется с отоплением города и из-за этого возникают угрозы ЧС. Собственник «ТПК-Ресурс» Константин Вальтер жаловался: мэрия предлагает безвозмездно вернуть имущество в казну. Он даже заявлял, что готов инвестировать в переоборудование ТЭЦ 350 млн рублей, но при условии самостоятельной эксплуатации станции.

Летом 2019-го администрация Ярового и вовсе направила иск в Арбитражный суд Алтайского края с требованием расторгнуть договор купли-продажи с «ТПК-Ресурс», потому что, по мнению властей, собственник довел объект до критического состояния. Однако Вальтер возражает: ответственность за это лежит на муниципальном предприятии, эксплуатирующем станцию.

Судебное производство по данному делу было прекращено на основании заключения мирового соглашения.

С 1 октября 2019 года ТЭЦ на основании договора аренды с «ТПК Ресурс» эксплуатирует ООО «Яровская топливно-энергетическая компания», по ЕГРЮЛ – дочернее предприятие ТПК «Ресурс». Однако уже начало отопительного сезона показало, что на ТЭЦ сложилась критическая ситуация.
Во время подготовки к отопительному сезону Минпромэнерго региона, администрация Ярового и МУП «ЯТЭК» предлагали собственнику котельной различные варианты эксплуатации станции, сообщало правительство региона. Однако собственник (ТПК «Ресурс») заверял, что смена эксплуатирующей организации (с МУП «ЯТЭК» на ООО «ЯТЭК») не создаст проблем. Будут обеспечены бесперебойные поставки угля, нормальная работа оборудования и отопительный сезон пройдет в штатном режиме.
Дайте угля!
В холодный ноябрь 2019-го Яровое согревал не самый мощный котел местной ТЭЦ. При этом специалисты говорят: в морозы за 25°С нужно разжигать два. «Котлы справятся, уверенность у меня есть. Но при условии поставки качественного топлива, именно качественного угля», – говорил СМИ Алексей Багринцев, директор ТЭЦ Ярового.

Но, к сожалению, уголь, которым топили город, был влажным. Он не горел, и его сжигали вместе с мазутом. А это серьезные дополнительные затраты. Но даже это некачественное топливо заканчивалось.

Администрация города Ярового приняла решение выделить уголь из резервного фонда края.

«Оперативные действия властей региона вызваны безрезультативными попытками эксплуатирующей организации в течение двух последних суток наладить работу станции и выдать нормативную температуру теплоносителя. Накануне в Яровое поступил некачественный уголь, закупленный собственником ТЭЦ. В результате чего температура в квартирах жителей города сегодня колеблется в диапазоне 17–22 градусов», – сообщала пресс-служба правительства региона.

Режим ЧС
Утром 21 ноября губернатор Виктор Томенко провел специальное совещание по ситуации в Яровом. С информацией о ситуации в городе выступили глава Ярового Виталий Самобочий, глава Министерства промышленности и энергетики Александр Климин, министр строительства и ЖКХ Иван Гилев и другие эксперты.

Вердикт: ООО «ЯТЭК» ненадлежаще исполнил свои обязательства по обеспечению углем городской ТЭЦ. На станции нарушили технологический процесс, и это привело к аварийной ситуации. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций предложила правительству края ввести в городском округе город Яровое Алтайского края режим чрезвычайной ситуации с 22 ноября.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
«Обстановка, которая складывается в городском округе Яровое, к сожалению, заставляет нас в экстренном режиме собраться на заседании краевой комиссии по ЧС, <...> чтобы решить вопрос жизнеобеспечения в это холодное время в этом городе. Вечером того же дня комиссия принимает решение о вводе с 22 ноября режима ЧС. На кону стоят жизни тысяч людей. Ничего не может с этим сравниться. Поэтому мы на это решение должны пойти».
На следующим этапе была отстранена организация, эксплуатируюшая ТЭЦ. Работу ТЭЦ передали муниципальному предприятию «ЯТЭК», у которого есть соответствующие разрешения и квалификации, а также возможность эксплуатировать станцию.
Владелец ТЭЦ и эксплуатирующая организация взяли на себя определенные обязательства по обеспечению тепла и подаче горячей воды такого качества, которое бы обеспечивало нормальную жизнь города. И с этими обязательствами не справились.
Ситуация на станции с начала отопительного сезона плохая. Паспорт готовности к зиме весь город не получил. <...> Идет некачественное топливо, которое пытается по разным маленьким контрактам нахватать эксплуатирующая организация. И оборудование, по нашим оценкам, находится в неудовлетворительном состоянии.
Виктор Томенко, губернатор Алтайского края
Потеплело
Введенный режим ЧС краевого масштаба позволил мобилизовать все структуры, чтобы согреть город. Минтранс совместно с Западно-Сибирской железной дорогой приняли оперативные меры, чтобы уголь из Кузбасса ехал не прежние 7-10 суток, а только 4-4,5.

С 22 ноября к настоящему моменту в Яровое доставлено 90 вагонов с углем.
Отметим, что с начала текущего года по Западно-Сибирской железной дороге в Алтайский край перевезли 1,4 млн тонн угля на нужды жилищно-коммунального хозяйства.

26 ноября жительница Ярового Светлана Хохлова рассказала amic.ru, что в квартире потеплело примерно до +25°С и она может наконец-то раздеть своего малыша до обычной одежды.

Когда снимут режим ЧС в Яровом?

Виктор Томенко сообщил СМИ, что режим чрезвычайной ситуации в Яровом, скорее всего, будет продолжительным. ЧС снимут, когда «мы выйдем на понятные режимы работы», сказал он.
Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:
«По поводу решений финансовых вопросов <...> будем задействовать средства резервного фонда, разрабатывать финансовую модель и план работы. Надо прописать план финансово-хозяйственной деятельности для МУП на ближайшую перспективу до конца отопительного сезона. Денежные вопросы не должны стать причиной каких-то перебоев в работе ТЭЦ, да и всей системы теплоснабжения города».

Он также поддержал предложение министра строительства и ЖКХ края Ивана Гилева по созданию аварийного резервного запаса дизель-генераторных установок, дизельных и электрических тепловых пушек.