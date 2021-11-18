В интервью «Алтайской правде» глава Ярового Виталий Самобочий рассказывал: «Они считали, что будут получать прибыль, поставляя на станцию более дешевый уголь. Но к самостоятельной эксплуатации станции так и не приступили (ТЭЦ управлял МУП «ЯТЭК», – прим. авт.). Хотя должны были сделать реконструкцию котельного оборудования с момента покупки».



Но до реконструкции у бизнеса руки тоже не дошли. У Вальтера есть несколько объясняющих версий. Например, по его словам, перевод на более дешевый уголь дал бы больше золы и выхлопных газов. То есть нанес вред экологии Ярового. Или другая: у станции отобрали право транспортировать электроэнергию, передав Заринской компании.



Это дало ТЭЦ до 50 млн убытков в год.



У муниципальной власти тоже не нашлось денег на полную реконструкцию, когда МУП «Ятэк» подписал с собственником соответствующие соглашение к договору аренды. В итоге станция перебивалась поддерживающим ремонтом. В ноябрьском интервью местному изданию «Яровские вести» Виталий Самобочий рассказал, что в 2019 году на ТЭЦ ремонтировали только самые аварийные участки.

