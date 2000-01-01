Борьба за каждого врача.

Кадровый вопрос в медицине остается одним из самых острых для большинства российских регионов. В Алтайском крае тоже уже не первый год ищут способы, как привлечь молодых специалистов и (что еще сложнее) удержать их в системе здравоохранения. И находят: последние три года стали самыми продуктивными.

В 2022-м губернатор региона Виктор Томенко ввел масштабный пакет мер поддержки медиков, благодаря которому ситуация стабилизировалась. Но это только первый шаг — врачи перестали уходить из больниц. Теперь нужно восполнять годами копившуюся нехватку.

О том, какие меры помогли «переломить» тенденцию и сколько медиков требуется Алтайскому краю, - в спецпроекте amic.ru.