Борьба за каждого врача.
Что делают в Алтайском крае, чтобы победить дефицит медиков?
Спецпроект о том, за счет чего регион остановил отток кадров и сколько специалистов еще нужно привлечь в медицину

Кадровый вопрос в медицине остается одним из самых острых для большинства российских регионов. В Алтайском крае тоже уже не первый год ищут способы, как привлечь молодых специалистов и (что еще сложнее) удержать их в системе здравоохранения. И находят: последние три года стали самыми продуктивными.


В 2022-м губернатор региона Виктор Томенко ввел масштабный пакет мер поддержки медиков, благодаря которому ситуация стабилизировалась. Но это только первый шаг — врачи перестали уходить из больниц. Теперь нужно восполнять годами копившуюся нехватку.


О том, какие меры помогли «переломить» тенденцию и сколько медиков требуется Алтайскому краю, - в спецпроекте amic.ru.

БСМП № 2

Ситуация по краю

Всего в государственных медучреждениях Алтайского края трудится чуть больше 30 тысяч сотрудников: 7802 врача, 19678 средних медработников и 2711 сотрудник младшего медперсонала.


Такого количества недостаточно, чтобы система здравоохранения функционировала на полную мощность в «будничном» режиме. Более того, в течение многих лет количество медиков ежегодно уменьшалось. Еще в 2018 врачей в крае было почти 8,5 тысяч, а средних медработников — более 21 тысячи.


Причины оттока медиков не меняются: их неоднократно называл министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Главных среди них три:

  • Уход на пенсию. Около 23% всех алтайских врачей продолжают оказывать помощь, уже достигнув пенсионного возраста. Рано или поздно они заканчивают трудовую деятельность.
  • Переезд в другие регионы. По словам министра, зачастую это связано с зарплатными ожиданиями. Другими словами, молодые врачи едут туда, где им предлагают больше денег.
  • Отток в частную медицину. Это больше касается городов — специалисты работают по профессии, но выбирают коммерческий сектор.

Одними из самых масштабных мер, направленных на удержание медиков, долгое время оставались федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Но их мощности не хватало, чтобы коренным образом переломить ситуацию.


С приходом пандемии коронавируса ситуация усугубилась еще больше: только с 2021-го по 2022 год на Алтае стало меньше на полтысячи врачей. Власти региона пришли к тому, что кардинальные решения нужно принимать на краевом уровне.

Сейчас Алтайскому краю не хватает больше двух тысяч специалистов — врачей и средних медицинских работников.

Меры поддержки

Уже в 2022-м по инициативе Виктора Томенко в регионе разработали собственный законопроект «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения кадрами медицинских организаций государственной системы здравоохранения Алтайского края», который депутаты единогласно поддержали.


Документ ввел сразу несколько мер поддержки для разных категорий медиков. Как пояснял Дмитрий Попов, в основе четыре главных направления — привлечение, подготовка, трудоустройство и закрепление. Другими словами, закон создает условия для молодых медиков, чтобы они охотнее выбирали медицину, получали образование, устраивались в больницы и профессионально развивались именно здесь, в Алтайском крае.

Всего на выплаты и другие мероприятия, предусмотренные законом, с 2022-го по 2024 год выделили 1,5 млрд рублей из краевого бюджета.
Министр подчеркивает, что закон действует точечно: закрывает конкретные потребности, наиболее острые для региона.
«Мы идем целевым образом. Видим дефициты в специальностях и в наших конкретных больницах. По этим направлениям и работаем. В первую очередь, нам нужно завершить работу по укомплектованию базовых специальностей: терапевт, педиатр, хирург, акушер-гинеколог. В крупных больницах это реаниматолог. Более специализированные направления — кардиолог и невролог»

Дмитрий Попов
Министр здравоохранения
Алтайского края
В 2023 году за решение проблемы всерьез взялись и федеральные власти. Постановлением правительства РФ в стране ввели специальные социальные выплаты для медиков первичного звена. Через год Владимир Путин увеличил размер выплат для отдельных категорий — медикам из малых населенных пунктов начали доплачивать к зарплате до 50 тысяч рублей каждый месяц.

Алтайский край стал одним из немногих регионов, где краевые власти усилили федеральную программу: за счет собственного бюджета увеличили количество получателей выплат.
Какие меры поддержки получают медики
в Алтайском крае?
За последние годы появилось сразу несколько серьезных мер поддержки, которые финансируются как из краевого, так и из федерального бюджета. Во-первых, это принятый в 2022 году региональный закон о статусе медработника, который ввел доплаты для разных категорий медиков. Во-вторых, это постановление правительства страны, установившее специальные социальные выплаты для работников здравоохранения.

Размер и вид социальных выплат для медработников региона зависит
от их должности и места работы
1. Какие выплаты в Алтайском крае получают молодые специалисты?
Медикам, получившим диплом и сразу (в течение шести месяцев) устроившимся в одно из медучреждений края, в первые три года работы положены доплаты. Речь идет о фельдшерах ФАПов, станций скорой помощи и кабинетов «неотложки», а также участковых терапевтах и педиатрах.

Фельшеры в первый год работы получают ежемесячно 6000 рублей, во второй — 9000 рублей, а в третий — 15 тысяч рублей. Молодым врачам положены 9000 рублей в первый год, 13500 во второй и 22500 в третий.
2. Сколько платят медикам за наставничество над молодыми коллегами?
За каждого своего подопечного медработники Алтайского края получают по тысяче рублей ежемесячно. Выплаты назначают как врачам, так и медработникам среднего звена.
3. Какую прибавку получают медики межрайонных центров?


Эта мера поддержки доступна как врачебному, так и среднему персоналу, который трудится в межрайонных центрах Алтайского края. Напомним, в регионе семь таких центров: в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Алейске, Заринске, Камне-на-Оби и Славгороде.
Врачи ежемесячно получают по 10 тысяч рублей, а фельдшеры — по 6 тысяч рублей.
4. Что за выплаты получают алтайские медики, уже достигшие пенсионного возраста?
Медработники среднего звена, которые даже в пенсионном возрасте продолжают трудиться, ежемесячно получают по 6 тысяч рублей плюсом к зарплате. У врачей эта доплата выше — 9 тысяч рублей каждый месяц.
5. Какая еще поддержка положена медикам Алтайского края?
Медикам и фармацевтам, которые уже трудятся в регионе, но хотели бы сменить специальность, краевые власти дали возможность получить компенсацию расходов на профессиональную переподготовку. Естественно, врач при этом обязуется продолжить работу в системе здравоохранения региона. Таким специалистам компенсируют до 150 тысяч рублей из регионального бюджета.
Кроме того, принятый в 2022 году закон гарантирует алтайским медикам право на бесплатную юридическую помощь, связанную с защитой их чести, достоинства и деловой репутации. Министр Дмитрий Попов неоднократно подчеркивал, что для молодого врача очень важно чувствовать себя защищенным. Он не должен бояться оказывать медицинскую помощь.
6. Что за специальные социальные выплаты получают алтайские медработники?
Это уже федеральная мера поддержки, которую ввели с 1 января 2023 года постановлением премьер-министра Михаила Мишустина. Это прибавка к зарплате для определенных категорий. В зависимости от должности и места работы, медики ежемесячно получают доплаты в размере от 4,5 до 18,5 тысяч рублей.
Весной 2024 года Владимир Путин дополнительно увеличил размер выплат для определенных категорий.
Так, прибавка для врачей, которые работают в населенных пунктах с населением меньше 50 тысяч человек, теперь составляет 50 тысяч рублей, а для средних медработников — 30 тысяч рублей. Если в городе от 50 до 100 тысяч жителей, специалисту доплачивают 29 тысяч рублей, а среднему персоналу — 13 тысяч рублей.
В Алтайском крае для этой категории медиков также предусмотрены дополнительные федеральные выплаты в рамках реализации программ Земский доктор/Земский фельдшер. При трудоустройстве в больницу населенного пункта, где меньше 50 тысяч жителей, специалисты единовременно получают от 500 тысяч до 1,5 млн рублей.
7. Как Алтайский край дополняет меры федеральные меры поддержки?

Специальные социальные выплаты положены только медикам, чья деятельность входит в программу ОМС. Поэтому на них не могут рассчитывать психиатры, наркологи, фтизиатры, венерологи и некоторые другие категории врачей и средних медработников.
В Алтайском крае решили, что это несправедливо. Поэтому Виктор Томенко подписал одтельное постановление, по которому этим сотрудникам выплачивают точно такие же суммы из регионального бюджета.
8. А все эти выплаты могут суммироваться?
Да. Медик может получать как краевую, так и региональную доплату. Более того, если ему положено несколько краевых мер поддержки (например, он трудится после выхода на пенсию и ведет наставничество), он получит их в полном размере.

Меры дают результат

Совокупность краевых и федеральных мер уже дает свой результат. По словам Попова, в созданную за три года систему привлечения и закрепления медработников привлекли уже более полутора тысяч человек.

Так, в 2023 году в государственные медорганизации края трудостроились 1070 молодых специалистов: 501 врач и 569 средних медработников. Кроме того, 256 сотрудников-пенсионеров, уволившихся ранее, вернулись в систему здравоохранения. Вновь трудоустроились и 213 медиков, которые до этого уволились по другим причинам.

Особенно важно, что «прирастают» ключевые категории медиков. С 2022 года участковых врачей-терапевтов в регионе стало больше на 35 человек, участковых врачей-педиатров — на 49 человек, а фельдшеров — на 391 человека.

Образование

Всего по итогам 2023 года в Алтайском крае впервые зафиксировали прирост врачей: их стало на 94 врача больше. Средних медработников стало меньше на 65 сотрудников. Ожидается, что по итогам этого года показатели будут примерно такими же.

Цифры пока такие большие, как хотелось бы, но министр здравоохранения края подчеркивает: в сравнении с последними годами это огромный шаг вперед. Тенденцию, когда медики сотнями покидали регион, остановили. Теперь можно думать и о том, как создать стабильный прирост.
Еще одно из важнейших направлений в борьбе с кадровым дефицитом — изменения в медицинском образовании. За последние годы Алтайский край значительно усилил программы целевого обучения — самый эффективный метод привлечения специалистов.
Еще до начала обучения абитуриентов «прикрепляют» за медучреждениями края, где они в будущем обязуются отработать определенное количество лет. При заключении договоров тоже применяют точечный подход и ориентируются на потребности алтайских больниц.
«Всего в АГМУ у нас уже более двух тысяч целевиков. Мы четко понимаем их будущую специальность и место работы по итогам обучения. Плюс, мы стали обучать целевым образом в колледжах. Заключаем договоры с будущим трудоустройством вплоть до ФАПа или станции скорой помощи, где человек будет работать»

Дмитрий Попов
Министр здравоохранения
Алтайского края
Более 800 обучающихся целевиков в будущем поедут работать именно в районы Алтайского края, подчеркивают в региональном Минздраве.
Целевой набор по программам среднего обучения, о котором говорил министр, начался в 2023 году. Сейчас образование за счет краевого бюджета получает 441 человек.
Этим меры поддержки не ограничиваются: в регионе также действуют различные стипендии и выплаты для студентов, а также возможность частично компенсировать стоимость обучения за счет краевого бюджета. Так, компенсацию расходов на обучение по программам специалитета и ординатуры в крае получают 296 человек. Обучающимся на специалитете ежегодно выплачивают 210 тысяч рублей, а в ординатуре — 300 тысяч рублей.
«Перед образовательными учреждениями стоит важная задача – закрыть дефицит кадров, который формировался годами. Новый подход даст огромный толчок к развитию: позволит по всему краю готовить медиков точечно, под нужды региона", - рассказывала про изменения специалист отдела по вопросам государственной службы и кадров Минздрава Алтайского края Анастасия Трубникова.

Помощь с жильем

Жилищный вопрос — один из самых важных для молодых медиков. Для многих специалистов это может стать главной причиной, по которой он согласится переехать в один из районов края и остаться там на долгое время.
Минздрав региона решает эту проблему совместно с муниципалитетами и другими ведомствами. Работают по всем направлениям сразу: и денежные выплаты, и выделение служебного жилья, и строительство домов специально для медиков.

Так, с 2019 года на Алтае действует программа по компенсации расходов на оплату найма жилья для медиков. Тем, кто трудится в селах, ежемесячно выплачивают 7 тысяч рублей из краевого бюджета. Для медиков, которые работают в городах численностью до 50 тысяч человек, размер компенсации составляет 10 тысяч рублей. А специалисты из крупных городов ежемесячно получают 15 тысяч рублей на аренду жилья.
За время действия программы выплату назначили 387 медикам. Только за первый квартал 2024 года компенсацию начали получать еще 32 специалиста.
Кроме того, врачи и средние медработники из государственных учреждений, которые не имеют собственного дома в населенном пункте, могут рассчитывать на муниципальное жилье или общежитие.
Алтайские медики также могут получить субсидии на приобретение или строительство жилья. Предусмотрены и подъемные, размер которых варьируется от 15 до 200 тысяч рублей.

В 2022 году правительство Алтайского края включило мероприятия по строительству жилья для медиков в федеральную адресную инвестиционную программу на 2023-2025 годы. В течение пяти лет планируется построить 60 многоквартирных домов в муниципальных районах.

Уже определены не только муниципалитеты, где будут возводить жилье, но и конкретные земельные участки. По данным регионального Министерства строительства, всего будет построено десять шестиквартирных, девять девятиквартирных, двадцать 12-квартирных, девять 18-квартирных, два 24-квартирных и десять 27-квартирных домов. Таким образом, благодаря инициативе в Алтайском крае появится 861 квартира для медиков.

Без помощи не оставляют никого

В краевом Минздраве ожидают, что все эти меры в длительной перспективе дадут стабильный прирост численности медиков и, в конце концов, помогут победить кадровый дефицит.
При этом восполнить формировавшуюся годами нехватку «по щелчку» пальцев не получится, подчеркивает Дмитрий Попов. По его словам, нужно понимать, что это долгосрочная работа. Главное — не останавливаться и подстраивать меры поддержки под меняющиеся обстоятельства и желания самих медработников.

«Есть соблазн сказать, что кадровый вопрос почти решен, но это не так. Возможно, мы продвинулись, но успокаиваться ни в коем случае нельзя. Дефицит остается, он серьезный, а потому работы у нас очень много. Движение кадров между регионами тоже существенное. Поэтому нам важно держать руку на пульсе и понимать требования специалиста», - рассказывал в интервью для amic.ru глава регионального Минздрава.

Но помощь людям нужна уже сейчас. Так что, пока дефицит сохраняется, задача краевых властей — выстроить систему таким образом, чтобы жители даже самых отдаленных районов Алтайского края не оставались без медицинской помощи.
Для районов, где в местных ЦРБ не хватает узких специалистов, уже не первый год организуют выездную работу. Жителей осматривают и консультируют специалисты из других больниц: акушеры-гинекологи, неврологи, кардиологи, эндокринологи и офтальмологи.

В 2024 году региональный Минздрав также запустил проект «Мобильный ФАП». Передвижные комплексы и раньше выезжали в населенные пункты, где нет медицинских работников, чтобы оказывать помощь местному населению. Но теперь эту работу переформатировали и усилили.

«Мы серьезно переосмыслили всю работу наших передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Сегодня у нас в крае более 500 населенных пунктов с численностью до 100 человек. У нас есть 44 передвижных комплекса, мы их закрепили за каждым муниципалитетом. Определили конкретную точку и конкретный график, по которым каждый ФАП должен осуществлять работу. Местные жители должны знать, когда и где могут попасть на консультацию», - сказал министр здравоохранения.

Фельдшерские бригады проводят диспансеризацию, ведут наблюдение диспансерных групп, доставляют лекарственные препараты. По словам Попова, каждому фельдшеру ставят задачу провести в течение года не менее 2500 приемов. Работа мобильных ФАПов охватывает более 32 тысяч жителей из малых населенных пунктов. При том, что год еще не закончился, мобильные фельдшерские пункты уже перевыполнили прошлогодние показатели работы.

«Важно, чтобы современную медпомощь можно было быстро получать по всему краю. Да, населенных пунктов у нас очень много, расстояния между ними большие. Да, в разных населенных пунктах работают медучреждения разного уровня с разной кадровой ситуацией. Но ведь пациенту это неважно. Ему нужно получить помощь»

Дмитрий Попов
Министр здравоохранения
Алтайского края

Еще один важный региональный проект, стартовавший в этом году, - «Помощник фельдшера». Ежегодно в селах Алтайского края открывают десятки фельдшерско-акушерских пунктов. Но всех проблем это не решает. Ведь остается много населенных пунктов, где ФАП есть давно, а медработника нет многие годы.


Для инициативных жителей таких сел Минздрав с прошлого года начал проводить обучение. Пройдя подготовку, люди сами начинают оказывать помощь своим односельчанам и частично выполнять фельдшерские функции.

«Сейчас заканчивается очередной набор — 20 человек. Итого у нас будет 75 помощников фельдшера в населенных пунктах, где длительное время вообще не было никакого медика. Более того, это житель этого села, человек небезразличный и узнаваемый людьми, что тоже важно. Он получил знания, может работать в наших информационных системах, может консультироваться и своевременно направлять человека, выполнять патронаж»

Дмитрий Попов
Министр здравоохранения
Алтайского края
Министр подчеркивает, что помощники фельдшера — не «панацея». Но для небольших сел, где уже давно не видели медработника, это отличное временное решение. Новый сотрудник становится своего рода проводником между жителями и ближайшей ЦРБ, приближая медпомощь. Плюс, зарплату помощники фельдшера получают как медработники — для маленьких сел это отличное подспорье.

Что дальше?

По словам Дмитрия Попова, вопрос с продлением краевых мер поддержки на следующие три года уже решен. Сейчас обсуждаются детали: власти региона рассматривают возможность расширить пакет льгот.
Одна из идей — покупка жилья для медиков в строящихся домах на краевые средства. Прежде всего речь идет о Бийске, где в улучшении жилищных условий нуждается 21 медик. Приобретение квартир для этих специалистов потребует 110 млн рублей, подчеркнул министр.

"Есть такая инициатива, и я надеюсь, мы ее реализуем. Это приобретение жилья для медиков в населенных пунктах, где это жилье строится. Актуальная история для Бийска. Оцениваем такие же подходы и по другим нашим крупным городам", – рассказал Попов.

По словам министра здравоохранения, на ближайшую трехлетку в бюджете Алтайского края уже согласована сумма — 1,6 млрд рублей.
amic.ru
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Фото: Екатерина Смолихина, Вячеслав Мельников,
минздрав Алтайского края
Текст: Александр Соколов. Верстка: Екатерина Смолихина