Борьба за каждого врача.

Кадровый вопрос в медицине остается одним из самых острых для большинства российских регионов. В Алтайском крае тоже уже не первый год ищут способы, как привлечь молодых специалистов и (что еще сложнее) удержать их в системе здравоохранения. И находят: последние три года стали самыми продуктивными.
В 2022-м губернатор региона Виктор Томенко ввел масштабный пакет мер поддержки медиков, благодаря которому ситуация стабилизировалась. Но это только первый шаг — врачи перестали уходить из больниц. Теперь нужно восполнять годами копившуюся нехватку.
О том, какие меры помогли «переломить» тенденцию и сколько медиков требуется Алтайскому краю, - в спецпроекте amic.ru.
Ситуация по краю
Всего в государственных медучреждениях Алтайского края трудится чуть больше 30 тысяч сотрудников: 7802 врача, 19678 средних медработников и 2711 сотрудник младшего медперсонала.
Такого количества недостаточно, чтобы система здравоохранения функционировала на полную мощность в «будничном» режиме. Более того, в течение многих лет количество медиков ежегодно уменьшалось. Еще в 2018 врачей в крае было почти 8,5 тысяч, а средних медработников — более 21 тысячи.
Причины оттока медиков не меняются: их неоднократно называл министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Главных среди них три:
Одними из самых масштабных мер, направленных на удержание медиков, долгое время оставались федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Но их мощности не хватало, чтобы коренным образом переломить ситуацию.
С приходом пандемии коронавируса ситуация усугубилась еще больше: только с 2021-го по 2022 год на Алтае стало меньше на полтысячи врачей. Власти региона пришли к тому, что кардинальные решения нужно принимать на краевом уровне.
Сейчас Алтайскому краю не хватает больше двух тысяч специалистов — врачей и средних медицинских работников.
Меры поддержки
Уже в 2022-м по инициативе Виктора Томенко в регионе разработали собственный законопроект «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения кадрами медицинских организаций государственной системы здравоохранения Алтайского края», который депутаты единогласно поддержали.
Документ ввел сразу несколько мер поддержки для разных категорий медиков. Как пояснял Дмитрий Попов, в основе четыре главных направления — привлечение, подготовка, трудоустройство и закрепление. Другими словами, закон создает условия для молодых медиков, чтобы они охотнее выбирали медицину, получали образование, устраивались в больницы и профессионально развивались именно здесь, в Алтайском крае.
Меры дают результат
Образование
Помощь с жильем
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За время действия программы выплату назначили 387 медикам. Только за первый квартал 2024 года компенсацию начали получать еще 32 специалиста.
Кроме того, врачи и средние медработники из государственных учреждений, которые не имеют собственного дома в населенном пункте, могут рассчитывать на муниципальное жилье или общежитие.
Алтайские медики также могут получить субсидии на приобретение или строительство жилья. Предусмотрены и подъемные, размер которых варьируется от 15 до 200 тысяч рублей.
В 2022 году правительство Алтайского края включило мероприятия по строительству жилья для медиков в федеральную адресную инвестиционную программу на 2023-2025 годы. В течение пяти лет планируется построить 60 многоквартирных домов в муниципальных районах.
Уже определены не только муниципалитеты, где будут возводить жилье, но и конкретные земельные участки. По данным регионального Министерства строительства, всего будет построено десять шестиквартирных, девять девятиквартирных, двадцать 12-квартирных, девять 18-квартирных, два 24-квартирных и десять 27-квартирных домов. Таким образом, благодаря инициативе в Алтайском крае появится 861 квартира для медиков.
Без помощи не оставляют никого
Еще один важный региональный проект, стартовавший в этом году, - «Помощник фельдшера». Ежегодно в селах Алтайского края открывают десятки фельдшерско-акушерских пунктов. Но всех проблем это не решает. Ведь остается много населенных пунктов, где ФАП есть давно, а медработника нет многие годы.
Для инициативных жителей таких сел Минздрав с прошлого года начал проводить обучение. Пройдя подготовку, люди сами начинают оказывать помощь своим односельчанам и частично выполнять фельдшерские функции.
Что дальше?