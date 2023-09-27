Доступно для всех



Дополнительное образование доступно для всех категорий детей. В том числе – для особенных ребят, с ограниченными возможностями здоровья. Для них эксперты министерства образования специально адаптировали общеобразовательные программы. Иногда занятия проходят в дистанционном формате.



Ежегодно проводятся пять краевых профильных смен, в которых участие принимают дети с ОВЗ и дети-инвалиды. Есть в регионе и инклюзивные театры. Один из них – "Цветик-семицветик", функционирующий на базе центра детского творчества в Заринске. В 2021 году он выиграл грант "Социальные гастроли" на постановку спектакля, в котором принимают участие, в том числе, дети с ОВЗ, дети-инвалиды. С этим выступлением труппа объехала города и села нашего края и постановка имела большой успех. Уже традицией стал онлайн-конкурс краевого дворца творчества детей "Ростки талантов". Ежегодно участие в нем принимают не меньше 600 ребят.