Каждый ребенок обладает множеством скрытых способностей и возможностей, которые очень важно вовремя раскрыть и развить. И тут на помощь родителям и школе приходит дополнительное образование, которое в последние годы в России переживает ренессанс. Теперь это не просто пришкольные кружки рисования и вязания, а современные технологические центры.
Государству нужны всесторонне развитые граждане, увлеченные делом, активные, самостоятельные и творческие. И оно готово вкладывать средства и в оснащение учреждений допобразования, и в оплату занятий детей. Для этого в стране ввели сертификат дополнительного образования, который оформляется на каждого ребенка. Зачем он нужен, как им воспользоваться и как развивается дополнительное образование при школах в Алтайском крае – в нашем проекте.