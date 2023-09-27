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Каждый ребенок обладает множеством скрытых способностей и возможностей, которые очень важно вовремя раскрыть и развить. И тут на помощь родителям и школе приходит дополнительное образование, которое в последние годы в России переживает ренессанс. Теперь это не просто пришкольные кружки рисования и вязания, а современные технологические центры.

Государству нужны всесторонне развитые граждане, увлеченные делом, активные, самостоятельные и творческие. И оно готово вкладывать средства и в оснащение учреждений допобразования, и в оплату занятий детей. Для этого в стране ввели сертификат дополнительного образования, который оформляется на каждого ребенка. Зачем он нужен, как им воспользоваться и как развивается дополнительное образование при школах в Алтайском крае – в нашем проекте.
Перед регионами России стоит задача к 2024 году охватить кружками и секциями 80% детей от 5 до 18 лет. В число лидеров, которым практически удалось выполнить план и добиться высоких показателей, входит и Алтайский край. Благодаря реализации разработанных мер министерством образования Алтайского края, в нашем регионе 78% детей занимаются в системе дополнительного образования. Работают 264 организации дополнительного образования: 245 муниципальных и 19 краевых. В том числе: 95 - в системе образования; 90 - в системе культуры; 79 - в системе спорта.
Допобразование Алтайского края в цифрах / Инфографика amic.ru
Инновационный подход: кванториумы и IT
Обучение инженерным специальностям и IT
Творческий подход: песни и спорт
Творческие коллективы и спортивные секции
Сертификаты дополнительного образования. Что это и зачем?
О сертификатах дополнительного образования
Как выбрать правильное направление для ребенка?
Как определиться с нужным направлением для ребёнка
Доступно для всех
Дополнительное образование доступно для всех категорий детей. В том числе – для особенных ребят, с ограниченными возможностями здоровья. Для них эксперты министерства образования специально адаптировали общеобразовательные программы. Иногда занятия проходят в дистанционном формате.

Ежегодно проводятся пять краевых профильных смен, в которых участие принимают дети с ОВЗ и дети-инвалиды. Есть в регионе и инклюзивные театры. Один из них – "Цветик-семицветик", функционирующий на базе центра детского творчества в Заринске. В 2021 году он выиграл грант "Социальные гастроли" на постановку спектакля, в котором принимают участие, в том числе, дети с ОВЗ, дети-инвалиды. С этим выступлением труппа объехала города и села нашего края и постановка имела большой успех. Уже традицией стал онлайн-конкурс краевого дворца творчества детей "Ростки талантов". Ежегодно участие в нем принимают не меньше 600 ребят.
Ребенок может быть по объективным причинам неуспешен в системе общего образования, но в системе дополнительного образования детям очень комфортно. У нас нет стандартов, нет отбора. Мы берем всех, с любыми особенностями здоровья и спецификами, со всеми их возможностями и ресурсами. Придерживаясь принципа "равные возможности для всех", мы сохраняем личность и уникальность каждого ребенка и помогаем ему через траекторию творческого развития двигаться в направлении успеха.
Наталья Новичихина
руководитель регионального модельного центра и Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи
Предпринятые меры министерством образования Алтайского края сделали доступным дополнительное образование и для детей, проживающих в отдаленных селах - там, где нет центров детского творчества. Кружки и секции в таких муниципальных образованиях открывают при общеобразовательных школах.
Система дополнительного образования зашла и в школы, чтобы помочь педагогам в плане оснащения новых мест, чего раньше не было. Мы закупаем оборудование, помогаем им грамотно и интересно реализовывать программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма, организации школьных театров. Приобретаются магнитные доски, современные тесты, цифровые материалы, световое и музыкальное оборудование, детские лаборатории.
Наталья Новичихина
руководитель регионального модельного центра и Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи
Только в 2023 году благодаря работе министерства образования Алтайского края в рамках национального проекта «Образование» в школах было создано и оборудовано 1008 новых мест: из них 536 художественной направленности, 340 – физкультурно-спортивной и 124 – социально-гуманитарной. Еще 922 новых места появилось годом ранее.
наши контакты:
    Россия, Алтайский край, 656049, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    над проектом работали:
    Антон Дегтярёв — текст, верстка
    Ирина Киселёва — текст
    Елена Лепезина — редактор

    В проекте использовались фото с сайтов kvantorium22.ru, bgduz.org.ru, дворец22.рф, а также групп студотрядов "Парус" и "Атланта", Центр "Алтай" во "ВКонтакте"