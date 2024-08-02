Новоалтайск

В муниципалитете отремонтировали семь участков автомобильных дорог. Их общая протяженность – более пяти километров. Работы проходили на улицах Космонавтов, Анатолия, Павла Корчагина, Республики, Лесной, Пушкинской и Белоярской. Стоимость – свыше 170 млн рублей.

Три из восстановленных участков ведут к образовательным и досуговым учреждениям, обеспечивая безопасность детей на пути к учебе. Оставшиеся дороги соединяют отдаленные микрорайоны с центральной частью Новоалтайска, способствуя удобству передвижения горожан.

На этих объектах дорожники убрали старое покрытие, положили новый асфальт, укрепили обочины и тротуары. Также были обустроены остановки общественного транспорта, нанесена разметка и установлены дорожные знаки. Теперь передвигаться по городу стало проще и комфортнее.