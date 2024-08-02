Дороги. Какие магистрали строили и ремонтировали
на Алтае в 2024 году
Дорожный ремонт в Алтайском крае официально завершился. В 2024 году на все работы власти региона направили более
22 миллиардов рублей. На эти деньги удалось построить
и отремонтировать около 800 километров дорог. Рассказываем, как в 2024 году дороги в Алтайском крае становились безопаснее и качественнее.
Сколько региональных дорог отремонтировали?
В 2024 году в нормативное состояние привели 76 объектов регионального или межмуниципального, а также местного значения общей протяженностью около 228 километров. Из них региональные автомобильные дороги – 44 объекта – имеют протяженность 188 км. 31 местная автомобильная дорога – 39,74 км.

Из них 11 проходят через населенные пункты. По итогам года нормативность включенных в нацпроект автодорог выросла с 82,70 до 85,10% (554,94 км). На работы потратили около 3,3 млрд рублей. В том числе средства федерального бюджета – 1,284 млрд. Из краевой казны на работы выделили около 2 миллиардов. На 2024 год плановый объем средств дорожного фонда составил более 17,7 млрд рублей. В целом на дорожное хозяйство власти Алтайского края направили свыше 22 млрд рублей.
До конца 2028 года в надлежащее состояние должно быть приведено порядка 85% таких дорог. Сейчас этот показатель составляет 63%.
В 2024 году в Алтайском крае приведено
в нормативное состояние порядка
800 километров дорог.
  • 480 км
    по региональной сети
  • 23 км
    по федеральным дорогам
  • 89 км
    по местным дорогам за счет средств краевой субсидии
  • 200 км
    дорог местного значения за счет средств муниципальных дорожных фондов, программы поддержки местных инициатив и внебюджетных источников
Какие дороги сделали по БКД в городах Алтайского края?
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ежегодно проводится ремонт дорог в городских агломерациях. В Алтайском крае – это города Барнаул, Бийск и Новоалтайск. Всего в 2024 году в план работ было включено 32 участка улично-дорожной сети данных муниципалитетов, восстановлено почти 40 км дорог. На это из краевого бюджета направлено более 2 млрд рублей. По итогам 2024 года нормативность автомобильных дорог в городских агломерациях, включенных в национальный проект, должна составить свыше 86,7% от их общего числа.
Барнаул
В краевой столице привели в порядок 19 участков улиц. В общей сложности – около 24 километров. На эти цели из различных источников бюджета направили более 1,4 миллиарда рублей.

В частности, построены две новые дороги: на улицах 280-летия Барнаула и 65-летия Победы. Теперь здесь есть тротуары, велодорожки, освещение
и качественное дорожное полотно. Для жителей Индустриального района эти объекты очень важны. После работ комфортные условия появились и для пешеходов.

Также в краевой столице обновили дорожное полотно на улице Юрина. На его состояние регулярно жаловались местные жители. Работы велись от улицы Просторной до улицы Солнечная Поляна. Дорога является основным проездом к густонаселенному частному сектору. На участке протяженностью более полукилометра обновили саму проезжую часть, а также сделали тротуар.

Вблизи школы и детского сада отремонтировали улицу Фурманова. Дорожники уложили два слоя асфальтобетона, установили бордюры и поребрики, барьерные ограждения, отремонтировали парковки и тротуары. Также сделали водопропускную трубу, чтобы в весенний период не происходило подтопления территории школы, выполнили устройство искусственной дорожной неровности на пешеходном переходе и нанесли необходимую разметку.

Кроме того, в Барнауле началась реконструкция моста в переулке Ташкентском. Протяженность участка, где проходит ремонт, составляет 111 метров. Работы там начались в сентябре этого года и должны завершиться в 2025 году. На мосту сделают тротуары, освещение и перильное ограждение. Для маломобильных граждан оборудуют пандусы.
Бийск
Во втором по численности городе Алтайского края по нацпроекту отремонтировали пять участков дорог общей протяженностью 10 километров. Общая стоимость работ составила около 500 миллионов рублей. На эти средства сделали улицы имени Героя Советского Союза Васильева, Владимира Мартьянова, Въездная, Михаила Кутузова и Ильи Мухачева. Здесь заменили не только асфальт, но и установили дорожные знаки и нанесли разметку.

Кроме того, на улицах Въездной и Владимира Мартьянова обустроены заездные карманы и остановочные площадки общественного транспорта. По улице Васильева, помимо аналогичных работ, расширили несколько перекрестков и установили пешеходное ограждение.

Капиталоемкие работы провели на улице имени Героя Советского Союза Васильева и Ильи Мухачева, где затраты на ремонт составили 160 млн рублей и почти 137 млн рублей соответственно.
Новоалтайск

В муниципалитете отремонтировали семь участков автомобильных дорог. Их общая протяженность – более пяти километров. Работы проходили на улицах Космонавтов, Анатолия, Павла Корчагина, Республики, Лесной, Пушкинской и Белоярской. Стоимость – свыше 170 млн рублей.

Три из восстановленных участков ведут к образовательным и досуговым учреждениям, обеспечивая безопасность детей на пути к учебе. Оставшиеся дороги соединяют отдаленные микрорайоны с центральной частью Новоалтайска, способствуя удобству передвижения горожан.

На этих объектах дорожники убрали старое покрытие, положили новый асфальт, укрепили обочины и тротуары. Также были обустроены остановки общественного транспорта, нанесена разметка и установлены дорожные знаки. Теперь передвигаться по городу стало проще и комфортнее.
«Туристические» дороги
Летом 2024 года в Алтайском крае обновили пять участков дорог, которые ведут
к популярным среди туристов территориям. Работы прошли в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Теперь туристам стало комфортнее добираться до курортов и баз отдыха.
Дорога Алейск – Чарышское
Работы прошли в Усть-Калманском районе. Трасса ведет к таким природным достопримечательностям, как водопады Аврора, Спартак и гора Колокольня. Общая протяженность участка – 8 километров. Стоимость работ – 152 миллиона рублей.
Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай
Этот пятикилометровый участок также ведет к туристическим объектам соседней республики. Стоимость реконструкции составила
205 миллионов рублей.
Дорога до Белокурихи
Участок протяженностью
11 километров обновили
в Петропавловском районе.
Еще 4 километра сделают в Усть-Пристанском районе. На работы выделили 250 миллионов рублей. Теперь добираться до санаториев
и горнолыжных комплексов Белокурихи стало намного комфортней.
Дорога к Колыванскому озеру
Ремонт дорожного участка протяженностью 2,4 км проходил в селе Саввушка Змеиногорского района Алтайского края. Это часть туристического маршрута на знаменитое Колыванское озеро, а Саввушка – ближайший к нему населенный пункт. Трасса нуждалась в обновлении: количество желающих посетить Колыванское озеро с каждым годом возрастает, соответственно, интенсивность движения увеличивается. В течение лета там восстановили основание дороги с помощью холодного ресайклинга, уложили два слоя асфальта и занимаются укреплением обочин. Также нанесли разметку, установили барьерное ограждение и дорожные знаки. А в целом отремонтировали 15-километровый участок дороги Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан. На это по нацпроекту выделили почти 200 млн рублей.
Дорога Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан
Все работы выполнили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Именно по этой трассе в город-курорт Яровое ежегодно ездят десятки тысяч туристов. В летний сезон поток автомобилей, проезжающих здесь, значительно увеличивается. Причем едут не только жители Алтайского края, но и соседних городов Сибири. Всего в этом году восстановили участки общей протяженностью 14 км. В Хабарском районе обновили 4 километра, в Панкрушихинском – 10 километров.
На работы направили более 300 миллионов рублей.
Участок Алтайское – Ая – «Бирюзовая Катунь»
Эта дорога ведет к таким туристическим местам,
как «Бирюзовая Катунь», озеро Ая, игорная зона. В летний период за сутки по трассе проезжает более пяти тысяч автомобилей. С момента строительства дороги прошло уже 12 лет, поэтому она нуждалась
в обновлении. Это одно из самых популярных туристических направлений на территории Алтайского края. Также это дублер федеральной трассы «Чуйский тракт». Чтобы людям было комфортно и безопасно по ней передвигаться, ее необходимо привести в нормативное состояние. Чтобы дать дороге вторую молодость, из краевого бюджета направили более 145 миллионов рублей.
Реконструкция трассы до «Бирюзовой Катуни»
В Алтайском крае этим летом продолжается реконструкция дороги Алтайское – Ая – «Бирюзовая Катунь». Ремонт выполняется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, стоимость работ составляет более 1,5 млрд рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2025 года.

Данная трасса является востребованным туристическим направлением. Она ведет к природному парку «Ая», реке Катунь, озеру Ая, а также к популярному туркомплексу «Бирюзовая Катунь». Общая протяженность дороги от Алтайского до Аи составляет 35 км. По этому маршруту ходят рейсовые автобусы, соединяющие райцентр с другими населенными пунктами.

В прошлом году уже привели в порядок около 20 километров трассы, в этом – еще 7,7 км. Кроме полной замены дорожного полотна предусмотрено восстановление моста через речку Большая Бирюкса, строительство пешеходного путепровода, смотровой площадки на Бирюксинском перевале с пешеходными дорожками, тротуарами и парковкой для остановки транспорта. Также на этом участке сделают уличное освещение.

Для пропуска талых вод и предотвращения размывов земляного полотна будет устроено порядка 20 железобетонных и металлических труб, а откосы укрепят габионами и матрасами «Рено».
«Работы очень дорогостоящие, как практически повсюду в нашем крае с учетом особенностей почвы. Стоимость госконтракта – чуть больше 1,5 млрд рублей. Для финансирования этого проекта используем инфраструктурный бюджетный кредит», – рассказывал о проекте губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Строительство новой развязки в Барнауле
В течение всего 2024 года в краевой столице продолжалось строительство многоуровневой развязки на пересечении Змеиногорского тракта и шоссе Ленточный бор. После ее строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего.
Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения
на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный тоннель длиной 460 метров. После завершения работ пропускная способность на участке вырастет более чем в 2,5 раза.
Изначально планировалось, что грандиозный дорожный объект будет готов к концу этого года. Однако подрядчик – московская фирма «Региональная строительная компания» – выбился из графика из-за отсутствия необходимого количества работников. В итоге строительство затянулось: часть работ не успели выполнить до наступления зимы. Укладывать асфальт или сажать газон при минусовой температуре нельзя, поэтому подрядчик официально уведомил власти Алтайского края о переносе ввода объекта на 2025 год. По предварительным подсчетам, откроют масштабный объект полностью в мае – июне. Никаких дополнительных средств из краевого бюджета тратить на развязку будет не нужно.
Уже смонтирован верхний уровень развязки, включая укладку дорожного полотна и покраску конструкций. Завершается установка шумозащитных экранов. Для возведения металлического путепровода использовались сваи глубиной свыше 20 метров. Установили также семь опор и пролеты общей длиной более 300 метров. В работе применялось около 1,5 тысячи тонн металла, 350 тонн арматуры и 3 тысячи кубических метров бетона. Также готовы два железобетонных путепровода, которые нужны для движения над тоннелем.
Сельские дороги

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» завершились дорожно-строительные работы на десяти объектах, которые ведут к алтайским сельхозпредприятиям. Общая протяженность сделанных дорог составила 13,5 км.

Ранее на данных участках либо отсутствовали дороги, либо их состояние было неудовлетворительным.

«Сельские дороги важны для наших аграрных предприятий, животноводческих комплексов, которые
в основном находятся как раз в селах. «Брюкке-Агро»
в Немецком районе, СПК «Знамя труда» – в Кытмановском, хозяйство «Русь» – в Кулундинском, «Предгорный» – в Красногорском. Аграрии, которые работают на этих и на некоторых других предприятиях края, уже почувствовали разницу.

Помимо этого, создаются условия для комфортных поездок жителей населенных пунктов, через которые транзитно проходят дороги, ведущие к сельхозпредприятиям. Там, где работы завершены, стало значительно безопаснее и ездить, и ходить пешком. Появились тротуары, пешеходные переходы, автобусные остановки и многое другое. Наши сельхозпредприятия выступают соинвесторами дорожных проектов. То есть на деле доказывают свою готовность вкладываться в развитие края, делать работу и жизнь своих сотрудников комфортнее», – говорил о важности данной программы губернатор Виктор Томенко.

В ходе работ на сельских дорогах уложили новое асфальтовое покрытие, укрепили щебеночно-песчаной смесью обочины. Появились новые водопропускные трубы для предотвращения размывов дороги, нанесена разметка, установлены дорожные знаки и т.д. Стоимость работ за счет федерального и краевого бюджетов составила 476 миллионов рублей.
Ремонт дорог в муниципалитетах
Традиционно большое внимание краевые власти уделяют дорогам местного значения. Их общая протяженность составляет около 36 тысяч километров. Из них 34% отвечают нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

В текущем году, как и в предыдущие годы, продолжена поддержка районов, округов и городов края в части выделения субсидий на ремонт улично-дорожной сети. На эти цели законом Алтайского края о региональном бюджете на 2024 год муниципалитетам была первоначально предусмотрена субсидия в размере 2,668 млрд рублей, которую благодаря губернатору Виктору Томенко увеличили до 2,850 млрд рублей. Это на 7% больше, чем в 2023-м.

Также общий размер отчислений акцизов в бюджеты муниципальных образований составит свыше 1,150 млрд рублей. Таким образом, объем средств, поступивших в бюджеты муниципальных образований региона, за год составит порядка 4 млрд рублей.
«Считаю, что у нас должна быть возможность наглядно продемонстрировать людям нашу работу по дорожному хозяйству. Предложил создать интерактивную онлайн-карту, где будут отмечены участки дорог, которые приведены в порядок или находятся в работе. Обратная связь от жителей края по этому вопросу очень важна. Мы как органы власти должны быть постоянно в диалоге с людьми, чтобы четко ориентироваться в их потребностях», – заявлял о важности ремонта дорог в муниципалитетах губернатор Виктор Томенко.
С 2019 по 2024 год за счет средств краевой субсидии приведено в нормативное состояние 542 км автодорог, на данные цели было направлено 11,600 млрд рублей.
Ремонт мостов
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Алтайском крае в 2024 году отремонтировали четыре моста. На эти цели из бюджета региона выделили более 170 миллионов рублей.
  • На автомобильной дороге Акатьево – Сузоп – Новотроицк в Солтонском районе привели в порядок мост через реку Неню. Его длина –
    89 метров. На работы ушло около 65 миллионов рублей. Мостовики демонтировали старое дорожное полотно, отремонтировали опоры и устроили новую проезжую часть из цементобетона. Также установили современные деформационные швы, металлическое барьерное ограждение, сделали систему водоотвода.
  • В селе Хабары завершили ремонт моста через Бурлу. Его протяженность – 70 метров. Работы растянулись на два года. Их стоимость составила около 86 млн рублей. За это время полностью сделали пролетные строения, береговые и промежуточные опоры приведены в нормативное состояние. Удалось провести устройство сопряжения моста с проезжей частью. Обустроены тротуары, лестничные сходы и система водоотвода, уложена дорожная одежда
    и установлены деформационные швы. Теперь этот мост обеспечивает безопасное движение как для водителей, так и для пешеходов.
  • В Косихинском районе вторую молодость получил мост через речку Жилиху, связывающий две части села Глушинка. Именно по нему жители могут попасть в местный ФАП, школу, магазины и другие социально значимые объекты. Для этого пришлось разобрать старый мост. На его месте построили новую переправу. В общей сложности на объект направили 7,8 млн рублей.
  • В Барнауле отремонтировали путепровод через железнодорожные пути на объездной дороге. По данным регионального Минтранса, объект является важной транспортной артерией города с высокой интенсивностью движения. Специалисты выполнили фрезеровку старого дорожного покрытия, уложили новый асфальт и привели в порядок деформационные швы. Чтобы дать вторую жизнь мосту, понадобилось около 13 миллионов рублей.
  • В Заринском районе на 123-м километре трассы Мартыново – Тогул – Залесово начался ремонт моста через реку Чумыш. Его длина – 230 метров. В рамках реконструкции разобрали уже существующие конструкции моста, отремонтировали береговые и промежуточные опоры. Сделали устройство монолитной плиты пролетных строений, провели укладку дорожной одежды. Также будет установлено металлическое барьерное ограждение, восстановлена система водоотведения и нанесена разметка. Завершить ремонт планируют в конце 2025 года. Стоимость работ составит около 133 миллионов рублей.
Всего в 2024 году в Алтайском крае отремонтировали 12 мостов.
Строительство линий освещения
В 2024 году примерно на 40 километрах региональных дорог Алтайского края появилось освещение. На эти цели направили около 188 миллионов рублей из регионального бюджета. Благодаря этому
на нескольких важных участках дорог станет намного светлее, что повысит безопасность и снизит аварийность.
  • Правобережный тракт. Вдоль дороги «Мостовой переход через реку Обь» сделали освещение на участке длиной 700 метров, включая дорожную развязку на село Бобровка. Протяженность самой линии составила около 4,7 километра. В частности, выполнены все земляные работы, в том числе по прокладке кабеля, заземлению опор и установке закладных деталей фундаментов. Также специалисты смонтировали 122 опоры. Управление системой – автоматическое. Это позволяет в режиме реального времени регулировать степень освещения исходя из времени суток, контролировать работоспособность линии и с помощью умной системы оперативно устранять неполадки. Стоимость реализации масштабного проекта составила около 44 миллионов рублей.
Кстати, это уже третий этап работ по освещению Правобережного тракта.
В прошлом году оно появилось на участке дороги протяженностью 8,6 километра. Всего же там провели более 17 километров линии. В планах дорожников установить фонари вдоль всей дороги, вплоть до развязки
с федеральной трассой Р-256 «Чуйский тракт».
  • Провели модернизацию и на региональной трассе Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области. Сразу в пяти населенных пунктах, где проходит дорога, выполнено устройство освещения общей протяженностью более шести километров: в селах Крутишка, Подгорный, Батурово Шелаболихинского района, Юдиха Тюменцевского района и Масляха Крутихинского района. На этих участках с очень интенсивным движением расположены нерегулируемые пешеходные переходы. С освещением они стали намного безопаснее для пешеходов и водителей.
  • В селе Солонешное установили современные энергосберегающие светильники с длительным сроком пользования. Общая протяженность электроосвещения составила более 10 километров. Дорога является популярным туристическим направлением, поэтому здесь всегда отмечается высокий трафик движения транспорта.
  • А вот в селе Бурла и Солтон сделали по пять километров линии освещения. Также работы провели в Старобелокурихе Алтайского района, в селах Малоенисейское Бийского района, Антипино и Аксеново Тогульского района, в райцентре Кытмановского района и в Новониколаевке Рубцовского района. В общей сложности в 2024 году на устройство новых линий освещения и реконструкцию существующих из краевого бюджета направили около 188 миллионов рублей.
Новый пункт весогабаритного контроля построили на Алтае. Где они уже есть и зачем нужны?

Еще один пункт весогабаритного контроля появится в Алтайском крае до конца 2024 года. Комплекс стоимостью 163 миллиона рублей построили на трассе А-322 Горняк – Староалейское в Рубцовском районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Проект финансируется из краевого бюджета, а работы курирует региональный Минтранс. Рассказываем, почему решили построить пункт и как он поможет уберечь дороги в регионе.
  • Почему строят комплекс в Рубцовском районе?
    Именно по этой дороге движутся тысячи автомобилей, в том числе из Казахстана, поэтому здесь всегда наблюдается интенсивное движение, сообщает Министерство транспорта Алтайского края. Общая протяженность участка – около двух километров.

    В настоящее время специалисты «Юго-Западного ДСУ» приступили к устройству зоны контроля. Ведутся работы по фрезерованию существующего дорожного полотна. Далее будет сделано основание дороги и укреплено методом холодного ресайклинга. А также установлены датчики измерения веса и габаритов транспортных средств, П-образная дорожная опора, освещение, камеры фотовидеофиксации, информационное табло, дорожные знаки и нанесена горизонтальная дорожная разметка. В самом конце останется уложить несколько слоев новенького асфальта.

    Стоимость работ составит 163 миллиона рублей. Деньги выделены из краевого бюджета. Сдать объект планируют в 2025 году.
  • Зачем необходим новый комплекс?
    Он позволит защитить дорогу от высокогабаритного транспорта. Не секрет, что многие большегрузы – особенно в жаркую погоду – разрушают дорожное полотно, власти региона стараются не допустить этого. Новый комплекс способен не только фиксировать габариты машин, но и выявлять нарушения правил дорожного движения. Это позволит сократить до минимума поток транспорта со сверхнормативными нагрузками. Прерывать движение для фиксирования нарушений не требуется.

    Установка весогабаритного пункта в Рубцовском районе станет завершающим этапом реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этой части, так как теперь контроль будет обеспечен на всех краевых трассах, где сформировался высокий трафик движения большегрузов.
  • Где еще в Алтайском крае действуют подобные комплексы?
    В настоящее время в регионе работает уже 15 пунктов весогабаритного контроля. Их установку краевой Минтранс начал в 2015 году.

    Сейчас пункты установлены на следующих участках:

    • Белоярск – Заринск в Первомайском районе;
    • мостовой переход через реку Обь в Барнауле в обе стороны движения;
    • съезд № 1 развязки в поселок Затон на мостовом переходе через реку Обь;
    • Алтай – Кузбасс в Залесовском районе;
    • Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области в Крутихинском районе;
    • Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области в Волчихинском и Рубцовском районах;
    • Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области в Ельцовском районе;
    • Бийск – Белокуриха в Бийском районе;
    • Алейск – Петропавловское – Смоленское в Петропавловском районе;
    • Алтайское – Ая – «Бирюзовая Катунь» в Алтайском районе;
    • Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби в Баевском районе;
    • Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан в Курьинском районе;
    • Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда в Благовещенском районе. Комплекс запустили в 2023 году;
    • Горняк – Староалейское. Он появился в 2024 году. На его возведение из краевого бюджета направили более 33 миллионов рублей. Поначалу он работал в тестовом режиме, а потом – на постоянной основе.

    Все эти комплексы, по данным регионального Минтранса, позволяют ежегодно сохранять дороги и экономить на ремонте полотна миллионы рублей. Также среди ключевых задач масштабной дорожной кампании
    в Алтайском крае – приведение в нормативное состояние региональных трасс и городских улиц, повышение безопасности дорожного движения
    и снижение смертности в результате ДТП.
  • Какие дороги планируют отремонтировать в 2025 году?
    На дорожные работы в 2025 году в краевом бюджете запланировано около 28 миллиардов рублей. Не менее 5 миллиардов будет выделено Упрдор «Алтай» на ремонт федеральных дорог в регионе.
«На 2025 год мы планируем еще больше нарастить объемы работ: до 900 километров в год. В том числе за счет участия в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни». Финансовые возможности у нас для этого есть», – поделился планами на следующий год губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
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Фото: Минтранс Алтайского края, Вячеслав Кондаков, Екатерина Смолихина / amic.ru
Текст: Вячеслав Кондаков. Верстка: Антон Дегтярев