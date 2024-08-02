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Бийск
Во втором по численности городе Алтайского края по нацпроекту отремонтировали пять участков дорог общей протяженностью 10 километров. Общая стоимость работ составила около 500 миллионов рублей. На эти средства сделали улицы имени Героя Советского Союза Васильева, Владимира Мартьянова, Въездная, Михаила Кутузова и Ильи Мухачева. Здесь заменили не только асфальт, но и установили дорожные знаки и нанесли разметку.
Кроме того, на улицах Въездной и Владимира Мартьянова обустроены заездные карманы и остановочные площадки общественного транспорта. По улице Васильева, помимо аналогичных работ, расширили несколько перекрестков и установили пешеходное ограждение.
Капиталоемкие работы провели на улице имени Героя Советского Союза Васильева и Ильи Мухачева, где затраты на ремонт составили 160 млн рублей и почти 137 млн рублей соответственно.
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Реконструкция трассы до «Бирюзовой Катуни»
В Алтайском крае этим летом продолжается реконструкция дороги Алтайское – Ая – «Бирюзовая Катунь». Ремонт выполняется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, стоимость работ составляет более 1,5 млрд рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2025 года.
Данная трасса является востребованным туристическим направлением. Она ведет к природному парку «Ая», реке Катунь, озеру Ая, а также к популярному туркомплексу «Бирюзовая Катунь». Общая протяженность дороги от Алтайского до Аи составляет 35 км. По этому маршруту ходят рейсовые автобусы, соединяющие райцентр с другими населенными пунктами.
В прошлом году уже привели в порядок около 20 километров трассы, в этом – еще 7,7 км. Кроме полной замены дорожного полотна предусмотрено восстановление моста через речку Большая Бирюкса, строительство пешеходного путепровода, смотровой площадки на Бирюксинском перевале с пешеходными дорожками, тротуарами и парковкой для остановки транспорта. Также на этом участке сделают уличное освещение.
Для пропуска талых вод и предотвращения размывов земляного полотна будет устроено порядка 20 железобетонных и металлических труб, а откосы укрепят габионами и матрасами «Рено».