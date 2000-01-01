Вместимость

В процессе реконструкции площадки с помощью переноса ВИП-ложи, число посадочных мест удалось увеличить с 3800 до 4600 человек. При необходимости вместимость можно увеличить до 5000 человек . Некоторые кресла установили вплотную к площадке. Это создает эффект полного погружения в игру . Для хоккеистов тоже установили новые лавочки и скамейки штрафников. Вместимость арены - один из ключевых моментов построения хоккейного бизнеса и прибыльности клубов.

В НХЛ, где арены вмещают в среднем 18,5 тысяч человек, каждая команда собирает от двух до шести миллионов долларов за матч. В Барнауле цена на билет в новом сезоне ВХЛ будет 250 рублей.

Мы посчитали, что при аншлаге с каждого мачта можно зарабатывать около миллиона рублей . Эти деньги обещают направлять на развитие хоккея в Алтайском крае — на зарплаты игроков и содержания самой арены.