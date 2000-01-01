Дворцовые тайны
Как барнаульский Дворец спорта превратился в "Титов-Арену"
В конце 60-х XX века по типовому проекту в СССР построили 26 ледовых Дворцов спорта. Большинство из них, как, например, в Уфе или Казани, давно реконструировали и используют для международных соревнований. В барнаульском же спорткомплексе за 50 лет не провели ни одного ремонта, поэтому не удивительно, что во время игр на лед падал потолок. Так и разрушался бы Дворец, а на его месте возвели бы многоэтажку или четырехзвездочную гостиницу, если бы не барнаульский бизнесмен (и, кстати, фанат хоккея) Михаил Дроздов.
Всего за полгода Михаилу Дроздову удалось превратить Дворец спорта и зрелищ в грандиозный спортивный объект. Здесь каждый матч - настоящее шоу.
"Необходимо сделать так, чтобы Дворец спорта стал домом для главной хоккейной команды края", – Михаил Дроздов.
История Дворца
Факты
Рекорд посещаемости: 6 октября 2019 года на финале "Hockey Student Challenge" на мачте присутствовало 6,5 тысяч зрителей
Размер площадки -
60х28 метров
Вместимость -
4,9 тысяч зрителей
Площадь здания -
10 тысяч квадратных метров
Средний возраст команды "Динамо-Алтай" 25 лет
В феврале 2003 года здесь прощались с мэром Барнаула Владимиром Бавариным.

В августе 2005 года прощались с губернатором края Михаилом Евдокимовым.
Название


Дворец спорта и зрелищ сменил название на "Титов-Арену" в честь нашего земляка, летчика-космонавта Германа Титова. Это не прихоть нового владельца, а осознанное решение со смыслом: многие клубы КХЛ в последние годы переименовывают на западный манер свои ледовые дворцы в арены. В Барнауле тоже пошли по этому пути. Лучший спортивный объект должен полностью соответствовать мировым стандартам. Во всем. Даже в названии. Оно после реконструкции будет нанесено на фасаде здания.


Фасад
Фасад здания обшили сэндвич-панелями темно-синего цвета. Весной 2020 года установят второй слой панелей уже белого цвета. Нанесут логотип команды "Динамо-Алтай".
Со стороны центрального выхода на проспект Социалистический появится большой мультимедийный экран 8 на 12 метров. В этой фан-зоне можно смотреть не только хоккей, а также футбол, бокс, Олимпиаду и другие спортивные соревнования.

Кассы около дворца перенесут внутрь здания, поэтому не нужно будет зимой мерзнуть в очереди за билетами.
Рядом с центральным входом появится красивый фонтан. Расширят и парковку. А вот нижнюю часть фасада пока перестраивать не будут. Здесь оставят мозаичный барельеф.

Вместимость
В процессе реконструкции площадки с помощью переноса ВИП-ложи, число посадочных мест удалось увеличить с 3800 до 4600 человек. При необходимости вместимость можно увеличить до 5000 человек. Некоторые кресла установили вплотную к площадке. Это создает эффект полного погружения в игру. Для хоккеистов тоже установили новые лавочки и скамейки штрафников. Вместимость арены - один из ключевых моментов построения хоккейного бизнеса и прибыльности клубов.
В НХЛ, где арены вмещают в среднем 18,5 тысяч человек, каждая команда собирает от двух до шести миллионов долларов за матч. В Барнауле цена на билет в новом сезоне ВХЛ будет 250 рублей.
Мы посчитали, что при аншлаге с каждого мачта можно зарабатывать около миллиона рублей. Эти деньги обещают направлять на развитие хоккея в Алтайском крае — на зарплаты игроков и содержания самой арены.
Фойе
В отремонтированном фойе появилось два кафе. Снова классика хоккея — быстрая еда. Покупаешь вкусный хот-дог в перерыве и бегом на трибуны болеть за нашу команду.

В будущем внутри комплекса переделают туалетные комнаты. Их не ремонтировали много лет. На первом этаже появится официальный магазин спортивной атрибутики "Динамо-Алтай". Болельщики смогут приобрести фирменный клубный шарф, футболку или бейсболку.

На трибунах установили новые мягкие откидные кресла темно-синего цвета. Новые сидения и спинки обиты приятным махровым материалом. Сидеть в них гораздо удобнее, чем в прежних. Подобные кресла стоят на "Арене-Север" в Красноярске, построенной специально к зимней Универсиаде, а также на домашних стадионах команд КХЛ в Риги и Уфе.
Ахиллесова пята старого дворца – деревянный потолок. Именно он стал причиной его закрытия в 2018 году из-за правил противопожарной безопасности. Строителям пришлось разрушить 120 тонн потолка и заменить его на металлический. Разбирали огромную конструкцию несколько месяцев. Часть потолка отправилась на свалку, а часть барнаульцы забирали себе для печного отопления. Новый потолок не только безопасен, но и создает внутри чаши хорошую акустику. Скандирование кричалок "Динамо-Алтай" теперь слышно даже на улице.
Качество льда - это главное. Он, как правило, искусственный и на 100% состоит из обычной замерзшей воды. Чтобы наморозить слой толщиной 4—5 см, как положено по регламенту ВХЛ, требуется больше недели. Заливают слоями. На каждый слой уходит до 20 минут. Вода растекается по поверхности и замерзает. Получается ровный "пирог". На качество барнаульского льда никогда не жаловались приезжие команды. Местные специалисты всегда умели подготовить площадку к игре, делая поверхность безупречно белоснежной и ровной. Эти традиции намерены сохранить и на "Титов-Арене".
Главная инновация арены — современный медиакуб. Подобные большие экраны установлены на лучших аренах мира. На таком LED экране можно отображать информацию о ходе игры: счет, замена игроков, время до окончания матча, название команды и фамилии участников. Система "видеогол", в настоящий момент отстраиваемая в арене, имеет возможность просмотра самого крутого момента игры с любой из камер. Для зрителей, не попавших на игру, организована трансляция в интернете.
На трибунах появились специальные ложи для VIP-гостей - изолированное помещение с балконом, оборудованное телефоном, гардеробом и мягкими креслами. Вот только она не для всех. Чтобы попасть в ложу, вам нужно быть известным бизнесменом, политиком, спортсменом. К слову, на первый матч пришел губернатор края Виктор Томенко и несколько его заместителей. Он и открыл матч и арену.
Что еще изменилось?

Размер льда на "Титов-Арене" — 26 на 60 метров. Такие компактные площадки появились в Финляндии. Они больше, чем в Канаде, но меньше европейского стандарта. Сегодня в России уже несколько команд КХЛ играют на "финских" площадках: "Ак Барс", ЦСКА и московское "Динамо". Игры стали намного зрелищнее и динамичнее. В Барнауле болельщикам тоже стоит ждать много голов и открытой игры.
В обновленном дворце появилась известная традиция для всех хоккейных болельщиков мира — "камера поцелуев". Если пару показывают на большом экране стадиона – она должна поцеловаться. Такая традиция появилась в США 30 лет назад. За многие десятилетия существования в объектив Kiss Cam попали президенты стран, знаменитости, политики, актеры и музыканты. С помощью "камеры поцелуев" некоторые болельщики делают предложение руки и сердца своей девушке. Теперь эта традиция пришла в Барнаул. (Болельщики, будьте бдительны: приходите на игру с любимой девушкой, подругой, женой)
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Резиденты Арены
"Динамо-Алтай"
"Титов-Арена" — дом для главной алтайской хоккейной команды "Алтай", выступающей в ВХЛ. С нового сезона клуб после ребрендинга получил приставку "Динамо". За счет частных инвестиций, бюджет команды "Динамо-Алтай" увеличен с 35 до 55 миллионов рублей. Этот сопоставимо с бюджетами команд, которые борются за самые высокие места в первенстве ВХЛ. Задача на сезон для алтайской дружины — быть в тройке по итогам регулярного чемпионата и бороться за победу в плей-офф. Также на "Титов-Арене" смогут тренироваться дети из спортивной школы "Динамо-Алтай".
Чирлидерши
Некоторые приходят на хоккей вовсе не из-за игры, а из-за девушек. Теперь у многих болельщиков в Барнауле есть дополнительная мотивация посещать игры "Динамо-Алтай". На матчах будут выступать девушки из танцевальной школы "Инфинити дэнс шоу", которая до этого много лет сотрудничала с другой барнаульской командой "АлтайБаскет". Шесть самых ярких и красивых девушек отобрали на кастинге перед началом сезона. Их задача: подбадривать команду и вдохновлять зрителей. Для чирлидерш была разработана специальная форма: короткие мини-юбки, синие майки в цветах клуба и специальные помпоны. Фото девушек можно будет увидеть на календарях команды и другой спортивной атрибутике.
Талисман - Енот Крага
Каждый клуб просто обязан иметь в своем составе официального "маскота", который развлекает зрителей и создает атмосферу на трибунах. Талисман клуба должен приносить удачу команде и фотографироваться с болельщиками. Для "Динамо-Алтая" символ клуба придумал болельщик команды Сергей Старыгин. Им стал милый и пушистый енот Крага. Выбирали народным голосованием среди фанатов команды в группе "Вконтакте". Среди других предложенных вариантов – НЛОшки Ди и Мо, шайба Бригантина, Кабантес и Динамит. Кто скрывается под маской енота – неизвестно. В профессиональных клубах не любят раскрывать этот секрет.
 
Матч-открытие
Арену открыли 28 сентября 2019 года матчем местного "Динамо-Алтай"
с курганским "Юниором".
Перед игрой состоялось световое шоу. Также для настройки системы видео трансляции в Барнаул прилетали специалисты из Белоруссии.
Поздравить с открытием дворца пришел губернатор края Виктор Томенко и
вице-президент Федерации хоккея России Игорь Тузик.

Матч закончился победой барнаульской дружины в овертайме 4-3.

Концерты

Целый год в Барнауле не проходило крупных шоу и концертов. Из-за закрытия Дворца спорта проводить их было просто негде. После реконструкции, "Титов – Арена" легко трансформируется. Здесь можно провести любое масштабное мероприятие: от концерта рок-группы до новогодних утренников. Смотреть на сцену удобно с любой точки трибуны. Четырехсторонний видеокуб, размещенный под кровлей комплекса, позволяет зрителям видеть происходящее с более близкого расстояния.

 