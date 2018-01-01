Еще в 2018 году Виктор Томенко заявил об открытости будущего правительства. И начал с себя. Под занавес прошлого года в Instagram появился аккаунт губернатора. Скептики рассуждали, что «страницу ведет не губернатор», «Томенко об этом и не знает», «аккаунт не настоящий». Однако постепенно сомнения развеялись.



Сегодня у Виктора Томенко почти 50 тыс. подписчиков, со многими из которых ведется живой диалог. На многие жалобы и просьбы люди получают отклик, им оказывают помощь алтайские министерства, представители которых на странице губернатора отвечают жителям края. Сам Виктор Томенко на вопросы отвечает редко, время не позволяет, но, по собственному признанию, читает абсолютно всё.



Многие жители края отмечают открытость алтайского губернатора. На улице он со всеми здоровается, никогда не отказывает в селфи. В соцсетях — уже сотни таких снимков.

