Виктор Томенко:
МОЩНЫМ
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КУЛАКОМ
УДЕРЖАТЬ
СИТУАЦИЮ
ключевых решений губернатора в 2019 году, повлиявших на жизнь в Алтайском крае
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2019 год подготовил для властей Алтайского края немало как вызовов, так и новых возможностей. Многие решения губернатора региона Виктора Томенко определяли приоритеты, задавали новый тон в политике, а в некоторых случаях «гасили пожары» на местах.
Рассказываем, какие ключевые решения
принял глава региона в уходящем году
и как они повлияли или еще повлияют на жизнь в Алтайском крае.
Равенство
в «мусорных» тарифах
В самом начале года в Славгороде и Рубцовске возникла напряженная ситуация — для этих городов и территорий вокруг них установили высокие относительно других зон тарифы на вывоз коммунальных отходов.
Например, в Славгородской зоне он составил более 111 рублей в то время, как в Барнаульской — почти 68 рублей, а в Заринской — и вовсе чуть более 40. Платежи жителей Славгорода за вывоз мусора выросли в разы.

// Виктор Томенко принял решение о снижении тарифов на этих территориях до среднекраевого уровня.

Это существенно снизило нагрузку на граждан, хотя работа регоператора, который отвечает за вывоз мусора в этой зоне, вышла разве что на уровень рентабельности — слишком высокими оказались затраты на транспортировку.
От статичных выставок —
к активным диалогам
В феврале прошел крупный инвестиционный форум в Сочи, в котором принял участие и губернатор Алтайского края. Стало ясно — формат представления региона на таких мероприятиях станет другим.
Акцент сместился с презентаций на деловые встречи, контакты, заключение соглашений и договоров с конкретными инвесторами.

Так, уже в июне на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге губернатор подписал соглашение с Сергеем Михайловым, гендиректором ГК «Черкизово», о многомиллионных инвестициях в развитие предприятия «Алтайский бройлер». Его группа компаний приобрела в 2018 году.

Там же губернатор подписал соглашения с «БТК Холдинг» и «Сибирской генерирующей компанией». «БТК Холдинг» собирается реализовать в крае на предприятии «Меланжист Алтая» инвестпроект на 3 млрд рублей по организации современного текстильного производства полного цикла. «Сибирская генерирующая компания» выступает главным партнером региона в сфере теплоснабжения и также готова вложить миллиарды в реконструкцию систем в Барнауле, Бийске и Рубцовске.
Депутатам —
больше полномочий
В марте-апреле у депутатов краевого парламента расширились полномочия.
Они как прямые представители жителей края получили право согласовывать назначение министров финансов и экономического развития, согласовывать изменения в план приватизации имущества края, давать одобрение на подписание соглашений с другими регионами и т. д.

// Такие поправки по инициативе Виктора Томенко были внесены в законодательство региона, в том числе в Устав.

Некоторые из этих полномочий существовали и раньше, но в 2014 году Заксобрание по инициативе предыдущей властной команды их лишилось. Теперь депутатам вновь вернули прежние возможности.
Властный «десант» —
в отдельный город
В апреле по инициативе Виктора Томенко в Камне-на-Оби впервые прошло выездное совещание правительства Алтайского края.
Главы министерств и ведомств, губернатор лично провели масштабный аудит ситуации в муниципалитете: побывали в учреждениях здравоохранения, образования, ЖКХ, максимально широко пообщались со специалистами. Губернатор провел большую встречу с населением в ДК. По итогам поездки сформировали план решения проблем.

Большой блок в нем был связан с ремонтом в городе дорог, на состояние которых жаловались практически все жители. Приняли решение передать в краевую собственность около 10 километров участка транзитной трассы. Это значит, что финансирование на его содержание заметно возрастет, а с местного бюджета эти затраты «снимут».

Также специалисты провели обследование других дорог в городе. Ремонт на самых болезненных участках провели в этом году.

// Так, Виктор Томенко поручил выделить из краевого бюджета дополнительно:
32 млн руб.
На ремонт одной
из центральных улиц – Пушкина
8 млн руб.
На ямочный ремонт
5 млн руб.
На приведение в порядок
ул. Колесникова.
А также...
2,5 МЛН РУБЛЕЙ
выделили Каменскому району на приобретение судна на воздушной подушке. Оно особенно необходимо в межсезонье, когда несколько сел оказываются отрезанными рекой Обь от «большой земли».
4,5 МЛН РУБЛЕЙ
получил район на покупку двух пассажирских автобусов, которые поставят на муниципальные маршруты. Такое решение приняли в связи с многочисленными жалобами жителей на то, что общественный транспорт внутри района ходит нерегулярно.
4,3 МЛН РУБЛЕЙ
вложили на первом этапе в реконструкцию набережной. Ее благоустроят по программе «Комфортная городская среда». В 2020 году набережная будет отремонтирована полностью.
Импульс к ускоренному развитию
В июне правительство РФ включило Алтайский край в число регионов, где будет проходить пилотный проект по снижению уровня бедности.
Его цель — выявить причины бедности, найти эффективные механизмы роста доходов граждан. Наш регион получил персонального куратора — министра труда России Максима Топилина.
«Так получилось, что к сегодняшнему дню Алтайский край показывает низкие результаты социально-экономического развития, — сказал в июне Виктор Томенко. — И мы кричали и писали, и показывали, говоря, что нам нужна федеральная поддержка. Просто обычные меры — дотации, участие в госпрограммах, в нацпроектах и так далее — не спасают ситуацию. Они не выводят нас на нужный, ускоренный темп развития».
Включение региона в пилотный проект позволит привлечь в край дополнительные — существенные — объемы финансирования, они позволят развиваться региону более интенсивно. Всего в пилотном проекте участвуют 10 регионов.
«Результатом работы должно стать реальное, ощутимое улучшение жизни, отдельных показателей, параметров и в целом ощущение того, что в Алтайском крае жить становится лучше», — говорил губернатор.
Главные финансовые решения Виктора Томенко
Отказ от воспроизводства неэффективности
Летом решением губернатора кардинально изменилась ситуация на тепличном комплексе «Индустриальный», принадлежащем краю.
Он имел многомиллионные долги и находился на грани закрытия. Из бюджета региона для поддержания работы предприятия вливались сотни миллионов рублей, которые могли бы пойти на другие социально значимые цели. Такая ситуация категорически не устроила Виктора Томенко, по словам которого бюджетные средства вкладывались в «воспроизводство неэффективности».

Власти нашли частного инвестора — новосибирское предприятие «Толмачевский», — которое оказалось готово взять имущество в управление, вложить средства в развитие этого бизнеса, частично трудоустроить сотрудников «Индустриального». Несмотря на активно тиражируемые заявления скептиков, сегодня новый инвестор уже собирает первые урожаи в барнаульских теплицах, а само предприятия продолжает пополнять доходы бюджетной системы.
Барнаул — в Кубке мира
Летом под Барнаулом началось строительство обводного канала для спортшколы по гребле на байдарках и каноэ. А при формировании бюджета на 2020 год в документ заложили средства на масштабное строительство зданий и сооружений на этой площадке.
Эти работы провести необходимо — Барнаул выиграл право принимать у себя в 2021 году Кубок мира по гребле. Это значит, что лучшие гребцы планеты соберутся в столице края на соревнования. Губернатор поддержал проект и возглавил оргкомитет по подготовке мероприятия. Спортивный объект после проведения Кубка будет активно использоваться для краевых и российский соревнований, а горожане получат новую современную зону отдыха и пляж.
Прислушался
к мнению горожан
Осень в Барнауле разгорелась горячая дискуссия вокруг потенциального строительства отеля «Рэдиссон» на месте сквера на пл. Сахарова.
Сторонники говорили о миллиардных инвестициях и уходе от статуса глухой провинции. Противники выступали за сохранение зеленых зон, которых за последние годы в Барнауле стало заметно меньше, за экологию и сохранение архитектурного облика города, его своеобразия.

// Виктор Томенко прислушался к мнению неравнодушных горожан и принял решение отказать инвестору в предоставлении участка на пл. Сахарова.

Однако губернатор поручил администрации города создать рабочую группу, которая должна продолжить работу с инвестором и предложить ему альтернативные площадки для размещения объекта. Эта работа ведется.
Оперативная помощь
По итогам визита премьер-министра Дмитрия Медведева 13 ноября и обращения к нему жительницы села Санниково Татьяны Кадукиной губернатор принял оперативные шаги для решения проблем с горячим водоснабжением в муниципалитете.
Первомайскому району из бюджета края выделено около
20 млн рублей
на реконструкцию местной котельной и сетей.
К следующему отопительному сезону горячая вода вновь будет централизовано подаваться в несколько многоэтажных домов села.
Пристройки к школам —
за федеральные деньги
Из федерального бюджета регионам будут выделять деньги на строительство не только школ, но и пристроек к ним. Раньше такой нормы не было, и затраты тяжелым грузом ложились на местные бюджеты.
Виктор Томенко в ходе визита премьер-министра Дмитрия Медведева обратился к нему с просьбой изменить ситуацию и включить пристройки, которые также решают задачу создания новых мест, в федеральную программу. Глава правительства России поддержал эту идею, изменения внесут.

Это решение позволит крупным городам края и всей страны, где наиболее остро ощущается дефицит школьных мест для обучения детей только в первую смену, более оперативно решить эту проблему и заметно снизит нагрузку на местные бюджеты.
Операция
«Спасение города»
Начало отопительного периода в крае высветило серьёзную проблему неготовности ТЭЦ Ярового к зимнему сезону. Из-за аварий на оборудовании станции, из-за низкого качества закупленного угля и в целом технической и финансовой неготовности ТЭЦ в морозы температура в домах и учреждениях города опускалась до +18.
21 ноября губернатор собрал срочное совещание с участием не только членов правительства, но и представителей правоохранительных органов. Глава краевого минпрома Александр Климин рассказал, что на ТЭЦ работает только один котел вместо необходимых двух, а уголь такого низкого качества и настолько сырой, что из-за влажности попросту смерзается.
В городе ввели ЧС и передали управление станцией муниципальному предприятию, отстранив от этой работы частную эксплуатирующую организацию.
"С 1 октября ТЭЦ на основании договора аренды с собственником, ООО "ТПК Ресурс", эксплуатировала "Яровская топливно-энергетическая компания". Однако уже начало отопительного сезона показало, что на ТЭЦ сложилась критическая ситуация. Фактически, собственник ввел в заблуждение краевые и городские власти", — говорилось в сообщении правительства.
// Виктор Томенко создал специальную оперативную группу для контроля ситуации.

"Мощным кулаком надо постараться ситуацию удержать. На кону жизнь десятков тысяч людей и ничего не может с этим сравниться", – подчеркнул губернатор.
Городу по распоряжению губернатора предоставили уголь и краевого резервного фонда. Затем Яровому из бюджета региона дополнительно выделили 40 млн рублей на формирование запаса топлива. В домах и учреждениях города стало тепло. Режим ЧС в Яровом пока не снят.
Открытость
Нельзя не сказать еще об одном решении губернатора края, которое не несет прямых экономических и финансовых последствий, но дорогого стоит.
Еще в 2018 году Виктор Томенко заявил об открытости будущего правительства. И начал с себя. Под занавес прошлого года в Instagram появился аккаунт губернатора. Скептики рассуждали, что «страницу ведет не губернатор», «Томенко об этом и не знает», «аккаунт не настоящий». Однако постепенно сомнения развеялись.

Сегодня у Виктора Томенко почти 50 тыс. подписчиков, со многими из которых ведется живой диалог. На многие жалобы и просьбы люди получают отклик, им оказывают помощь алтайские министерства, представители которых на странице губернатора отвечают жителям края. Сам Виктор Томенко на вопросы отвечает редко, время не позволяет, но, по собственному признанию, читает абсолютно всё.

Многие жители края отмечают открытость алтайского губернатора. На улице он со всеми здоровается, никогда не отказывает в селфи. В соцсетях — уже сотни таких снимков.
Многие жители края отмечают открытость алтайского губернатора. На улице он со всеми здоровается, никогда не отказывает в селфи. В соцсетях — уже сотни таких снимков.
Руководители, специалисты, жители региона отмечают другой стиль руководства Томенко. Он работает в команде, открыт к новым идеям, учитывает мнения подчиненных, но спрашивает с них жестко.