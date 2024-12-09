В объятиях снегов. Все самое важное о фестивале "Алтайская зимовка – 2024"
Алтайский край – одно из наиболее популярных туристических направлений в России. Ежегодно путешествия по нему совершают порядка двух миллионов человек. Большая часть отдыхающих стремится сюда летом, но в объятиях снегов природа здесь особенно красива: она словно волшебная шкатулка, полная чудес и тайн. А открывает зимний туристический сезон большой фестиваль "Алтайская зимовка", который уже в девятый раз организует региональное управление по развитию туризма и курортной деятельности совместно с Туристским информационным центром. В 2024 году фестиваль состоится 14 декабря. Впервые его главной площадкой станет курорт федерального значения Белокуриха.

Фестиваль "Алтайская зимовка" проводят с 2014 года. Праздничные мероприятия приурочены к прилету лебедей на озера природного заказника "Лебединый" в Советском районе. Фестиваль включает в себя экскурсионные программы, спортивные мероприятия и развлечения для детей. "Алтайская зимовка" входит в Национальный календарь событий. В 2018 году фестиваль признали лучшим проектом в области популяризации событийного туризма общероссийского финала Национальной премии Russian Event Awards. В 2024 году он состоится в девятый раз.
Ежегодно фестиваль собирает тысячи людей из разных регионов России. Рекорд по количеству гостей был установлен в 2015 году: около 15 тысяч человек пришли на открытие "Алтайской зимовки" в Барнауле.
"Алтайская зимовка" – визитная карточка Алтайского края. Мы гордимся тем, что можем предложить нашим жителям и гостям захватывающие зимние развлечения и возможность насладиться красотой зимнего Алтая. Это не только отличная возможность для отдыха, но и платформa для развития туризма в нашем регионе. В этом году основные мероприятия пройдут в Белокурихе – эпицентре активного зимнего туризма. Чистый воздух, заснеженные склоны гор, сосновый бор как магнит притягивают любителей отдыха на природе, развлечений и ярких впечатлений!"
Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев

Кстати, в 2024 году фестиваль, открывающий зимний туристический сезон в Алтайском крае, войдет и в федеральную информационную повестку: на сцене "Алтайской зимовки" наградят призеров Всероссийского марафона "Земля спорта".

Почему обязательно нужно посетить это масштабное событие и чем еще удивит зимний Алтай, рассказываем в специальном проекте amic.ru.
Ежегодные организаторы "Алтайской зимовки" – региональное управление по развитию туризма и курортной деятельности и Туристский информационный центр – подготовили насыщенную программу, которая обещает быть очень зрелищной и красочной. Гостей ждут угощения, веселые состязания, зажигательная музыкальная программа, огненное шоу. А специальным гостем станет известная московская группа Filatov & Karas.
Для фанатов спорта – особый сюрприз: состязания участников финала Всероссийского марафона "Земля спорта", который пройдет в Алтайском крае 13 и 14 декабря. Одной из площадок марафона станет село Бочкари в Целинном районе, а второй – Белокуриха. Именно в городе-курорте состоится финал соревнований. Как говорится: спешите видеть!
Что такое марафон "Земля спорта" и почему его финал пройдет в Алтайском крае?
Марафон "Земля спорта" – это масштабный проект Минсельхоза России, который проводят второй год подряд в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Молодежь, семьи и спортсмены-любители объединяются в дружные команды, чтобы на своем примере показать значимость спорта и как его можно сделать частью своей жизни. Проходит он два раза в год: зимой и летом.
В 2024 году участие в летнем марафоне приняли более 13 тысяч человек из 57 субъектов РФ. В этом году в проект включился и Алтайский край: региональный этап марафона состоялся в селе Дружба Целинного района. Его посетили глава Минсельхоза РФ Оксана Лут и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Позже сборная команда Алтайского края защищала честь региона на всероссийском этапе в Калининграде и завоевала победу, а вместе с ней и право на проведение зимнего финала на своей территории. Теперь Алтайский край принимает гостей – спортсменов и команды из более чем 20 регионов.

Организаторы марафона: Минсельхоз России и правительство Алтайского края. Отметим, вход на все мероприятия – свободный, но определиться, куда именно вы хотите попасть, лучше заранее.
Где, когда и по каким видам спорта пройдут соревнования?
Соревнования будут идти два дня: 13 и 14 декабря. На Алтае определят лучших из лучших по таким видам спорта, как хоккей и лыжи.
Где смотреть хоккей?
Матчи по хоккею 3х3 начнутся в пятницу в 10:00 сразу на двух площадках: на ледовой арене "Бочкари" в одноименном селе и на стадионе хоккейного клуба "Факел" в Белокурихе. Продлятся они до вечера.

Финальные игры состоятся в субботу, 14 декабря, на стадионе хоккейного клуба "Факел". А кульминацией соревнований станет товарищеский матч матч по классическому хоккею с шайбой между сборной командой минсельхозов регионов России со сборной командой ПАО "ФосАгро" и АО "Петербургский тракторный завод". Организаторы обещают, что игра подарит любителям спорта массу впечатлений.
Где смотреть на лыжников?
Любителей лыжного спорта приглашают посетить в эти даты туристскую территорию "Белокуриха горная". Здесь, на лыжно-биатлонном комплексе "Алтайские горы", утром 13 декабря запланирован старт гонок на пять километров у мужчин и на три – у женщин.

14 декабря в 11 часов на этой площадке состоится торжественная церемония открытия зимнего финала "Земля спорта". А в 12:10 – всероссийский этап смешанной эстафеты. От каждой команды участие примут по два мужчины и две женщины.
После завершения смешанной эстафеты запланировано открытие уже краевых соревнований по лыжным гонкам – "Белокурихинский марафон". Стать его участником может любой желающий. Мужчины и женщины пробегут 30 км свободным стилем.

Завершится марафон церемонией закрытия и награждением победителей на стадионе "Центральный". Лидеров определят в каждом зимнем виде спорта как среди команд и участников всероссийского этапа, так и в "Белокурихинском марафоне".
А что интересного будет на фестивале "Алтайская зимовка"?
Основные развлекательные мероприятия "Алтайской зимовки" пройдут в Белокурихе на стадионе "Центральный". С 12:00 здесь начнет работать бесплатный каток. Также можно будет преодолеть полосу препятствий с зимними забавами, заглянуть на фестиваль "Алтайский крендель" и подкрепиться свежей выпечкой и травяным чаем. Это не просто фестиваль, а конкурс, где победителя среди алтайских ресторанов и кафе определят большинством голосов именно гости "Алтайской зимовки". Также в гастрономической зоне фестиваля можно будет отведать угощения из местных алтайских продуктов на любой вкус.

Традиционно на разных площадках фестиваля будет оборудовано несколько эффектных фотозон, где можно сделать запоминающиеся снимки. Будет работать ярмарка сувениров и изделий ручной работы.

В 14:00 и 15:00 на катке состоятся мастер-классы по фигурному катанию. Инструкторы обучат всех желающих простым движениям на льду и легкому скольжению.

Творческие натуры смогут поучаствовать в конкурсе на лучшее елочное украшение. Для этого нужно дома смастерить игрушку и принести ее на фестиваль "Алтайская зимовка" 14 декабря. Жюри выберет самые креативные работы и наградит их авторов дипломами и памятными призами.

Новогодняя атмосфера воцарится на площадке Алтайской резиденции Деда Мороза. С 12:00 до 16:00 главный зимний волшебник будет радовать всех посетителей "Алтайской зимовки". Здесь пройдут различные конкурсы с подарками, а гости смогут приобрести уникальные сувениры.

Музыкальную часть фестиваля откроет барабанная группа BIG DRUMMA SHOW эксклюзивной программой. Их сменит новосибирская кавер-группа PACHULI.

А в 18:00 на сцене выступит специальный гость праздника – одна из самых ротируемых по радио в России группа Filatov & Karas, известная такими каверами, как "Лирика", "Остаться с тобой", "Возьми мое сердце", "Пошла жара" и другие. Завершит вечер танцевальное выступление INFINITY PROJECT и зажигательные диджей-сеты, под которые в 19:50 разразится впечатляющее огненное шоу.

Вход на главную площадку фестиваля – свободный, каждый сможет насладиться здесь зимними радостями и атмосферой праздника.

Озеро Светлое в заказнике "Лебединый"
Заказник "Лебединый" много лет является постоянной площадкой фестиваля "Алтайская зимовка". Сюда туристы едут с декабря по март, чтобы увидеть среди снегов на водной глади озера Светлое редкую картину – белых лебедей. Птицы прилетают сюда на зимовку, так как водоем не замерзает из-за бьющих со дна ключей, а температура в нем не опускается ниже плюс четырех градусов, даже если столбики термометров показывают минус тридцать и ниже.

Важно: заказник – заповедная зона, здесь запрещены громкие звуки. И даже во время открытия фестиваля шумные мероприятия на его территории не проводят. Тем не менее праздник будет и здесь: с 11 часов гостей будут встречать ростовые куклы и аниматоры, а также организуют несколько фотозон и продажу сувениров.

В период с декабря 2023 года по март 2024-го "Лебединый" посетили более 30 тысяч человек. Самыми пиковыми по количеству гостей традиционно становятся новогодние каникулы, короткие февральские и мартовские праздники.

Любимое место для зимовки
В Алтайском крае у лебедей-кликунов несколько мест зимовки. Это незамерзающие водоемы. Увидеть грациозных птиц можно на полынье реки Бии в поселке Молодежном, в Советском районе на речках Кокша и Талица, пруду в селе Урожайном. Но больше всего их обитает на озере Светлое – его лебеди облюбовали более века назад, а возможно, и еще раньше.
В 1921 году известный писатель и орнитолог Виталий Бианки упоминал лебедя-кликуна, которого ему привезли в Бийск. Добыли птицу в декабре на речке Кокше. То есть зимовать здесь они начали еще раньше. В 1955 году в журнале "Природа" опубликовали статью о зимующих в Советском районе лебедях. А в 1967-м орнитолог Алексей Кучин впервые провел учет. Тогда их было 15.
Барнаульский орнитолог Алексей Эбель
В начале 70-х здесь зимовало от 100 до 200 лебедей. Чтобы организовать их охрану, в 1973 году открыли краевой заказник "Лебединый". Сейчас он раскинулся на площади более 38 тысяч гектаров и включает в себя не только само озеро, но и прилегающие территории Советского, Красногорского и Бийского районов.

Для поддержания птиц в зимний период сотрудники КГБУ "Алтайприрода" их подкармливают, а также организуют ветеринарный осмотр, чтобы не допустить болезней и гибели пернатых.

Концентрированные корма им подают здесь на завтрак и на ужин.
Руководитель КГБУ "Алтайприрода" Кирилл Никифоров
В заказнике члены Алтайского отделения Союза охраны птиц России совместно с госинспектором учреждения "Алтайприрода" регулярно проводят мониторинг численности его обитателей. В прошлом сезоне он показал, что на алтайскую зимовку прилетело порядка двух тысяч лебедей-кликунов – пока это рекорд. Будет ли он побит в 2024 году, узнаем в январе: к этому моменту уже ударят крепкие сибирские морозы, поля накроет снегом, а лебеди сконцентрируются в точках, которые не замерзают зимой, рассказывает Алексей Эбель.
Обогрели более 10 тысяч туристов

Чтобы туристы не беспокоили птиц, по решению "Алтайприроды" на берегу построили смотровую площадку, с которой открывается живописная панорама на озеро и удобно наблюдать за птицами.

А в 2023 году для гостей открыли пункт обогрева. Этот проект стал победителем конкурсного отбора, который организовало управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.
На озере всегда большая влажность, поэтому мороз здесь ощущается сильнее. Но теперь гости заказника могут выпить своего чая в пункте обогрева, зарядить телефоны и продолжить наблюдать за лебедями. В прошлом сезоне его посетили порядка 10 тысяч человек. В скором времени мы планируем здесь запустить кафе".
Руководитель КГБУ "Алтайприрода" Кирилл Никифоров
Работы по обустройству пункта провели на грант губернатора Алтайского края в размере 500 тысяч рублей. Еще порядка 600 тысяч выделило КГБУ "Алтайприрода".
Правила посещения заказника
  • Вход в заказник и на смотровую площадку бесплатный. Но если хотите сфотографировать лебедей со специальной площадки или покормить их со смотровых мостков, то придется купить билет.
  • Важное требование: шуметь на территории заказника нельзя. Кормить птиц – только специальным кормом, который продают здесь же, в заказнике.
  • Птицы едят овес, горох, овсяные хлопья или хлебцы. А вот булки и хлеб лебедям предлагать не надо – это вредно для их здоровья.
Потанцевали, поборолись, лебедей посмотрели. Что дальше?
Развлечений на зимнем Алтае множество. В окружении заснеженных вековых сосен можно прогуляться пешком или на беговых лыжах, покататься на сноуборде, "ватрушке" или собачьих упряжках и, конечно, укрепить здоровье и "пройти перезагрузку" в санаториях Белокурихи – на курорте федерального значения.



В Алтайском крае насчитывается более десятка горнолыжных трасс, и основная их часть сосредоточена в окрестностях Белокурихи. Здесь располагаются крупные комплексы "Благодать" и "Мишина гора", которые подходят для любителей горных лыж и сноуборда. На таежной заимке "Лесная сказка" также можно покататься как на беговых, так и горных лыжах. Открыта лыжная трасса и на горном склоне на территории санатория "Россия". Еще один горнолыжный комплекс расположен недалеко от курортной зоны Белокурихи у подножия горы Яковка.

А на лыжно-биатлонный комплекс "Алтайские горы" в "Белокурихе горной" приезжают тренироваться спортсмены со всей России. Качество трасс здесь на профессиональном уровне, а перепад высот составляет 84 метра. В России больше не существует лыжных трасс на такой высоте. Кроме спортсменов покататься здесь могут и туристы. В городе-курорте работает 17 санаториев, где можно поправить здоровье и набраться сил. Здесь используют не только новейшие медицинские технологии, но и радон, минеральную воду, озерные грязи, голубую глину и другие местные природные ресурсы.
С 2018 года в Белокурихе с отдыхающих взимают курортный сбор. Его размер в разные годы варьировался от 30 до 50 рублей за сутки проживания. В настоящее время он составляет 50 рублей. Налог платят при заселении лица старше 18 лет. От его уплаты освобождены жители Алтайского края, федеральные льготники, те, кто приехал на лечение по ОМС или в рамках социального страхования, а также члены многодетных семей.
За все время эксперимента в Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края поступило более 260 млн рублей. Эти средства идут на развитие объектов инфраструктуры Белокурихи. Здесь благоустроили гостевой маршрут курорта, набережную, терренкуры и пешеходную зону "Ореховая аллея", в сквере установили детскую площадку. Отремонтировали пешеходные мосты, привели в порядок пешеходные тропы и места общего пользования на территории "Белокурихи горной". К Новому году город украсили световыми консолями и фонтанами, на центральном стадионе установили 15-метровую ель.

Кроме того, правительство Алтайского края выделяет средства на ремонт дорог, которые ведут к популярным туристическим территориям. Например, отремонтировали 15 километров трассы Алейск – Петропавловское – Смоленское. По ней можно попасть в Белокуриху. На это из краевого бюджета было выделено 250 млн рублей.

Еще 230 млн рублей из региональной казны в 2024 году направили на ремонт двух отрезков Ануйского тракта, который ведет к достопримечательностям Солонешенского района, в том числе к водопадам реки Шинок и Денисовой пещере.

Напомним, Денисова пещера находится в двух с половиной часах езды от Белокурихи. Массовое паломничество туристов туда началось после сенсационной находки ученых. Здесь обнаружили останки нового вида человека – "денисовца". Выяснилось, что эти племена проживали здесь около 280 тысяч лет назад.
Для удобства туристов в 2023 году на этом туробъекте построили широкую лестницу с парапетами и смотровыми площадками. Подъемы к пещере оборудовали фонарями. Работы провели на грант губернатора Алтайского края в сфере туризма в размере почти 4 млн рублей.

Много интересных локаций зимой и в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", а также в игорной зоне "Сибирская монета". Круглый год в них функционируют базы отдыха, гостиницы и отели разной комфортности и казино.

В Алтайском районе работает комплекс "Гора Веселая", где тоже можно покататься на горных лыжах, санках, сноупланах и снегокатах. Здесь заливают ледяной спуск с виражами. В 2026 году новый горнолыжный комплекс появится и на территории "Сибирской монеты".
В Алтайском районе туристы могут посетить Тавдинские пещеры. Они известны своими уникальными сталактитовыми и сталагмитовыми образованиями, а также красивыми подземными озерами.

Чтобы туристам было комфортнее добираться в Алтайский район, в регионе в 2024 году обновили дорогу Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". Трасса ведет к множественным туристическим местам: "Бирюзовой Катуни", озеру Ая, игорной зоне. В летний период интенсивность движения превышает пять тысяч автомобилей в сутки. Здесь восстановили верхние слои покрытия на участке общей протяженностью 14 км. Стоимость работ превысила 145 млн рублей и основную часть этих средств тоже выделило правительство Алтайского края.

Правительство Алтайского края поставило перед собой амбициозную задачу: к 2030 году нарастить поток туристов в регион на треть. Реализовывать ее будут за счет улучшения качества обслуживания и создания необходимой инфраструктуры. Об этом заявил летом 2024 года на пленарной сессии "Туризм в регионах Сибири" на выставке "Россия" губернатор Виктор Томенко.
При федеральной поддержке, ну и, естественно, с участием местных властей, регионального бюджета, на наших инвестиционных площадках создана транспортная, инженерная инфраструктура, которая позволяет все это дело серьезно развивать. И портфель инвестсоглашений с инвесторами, которые именно в туризм собираются вкладываться, у нас сегодня почти на 50 млрд рублей. К 2030 году будет построено более 3,8 тыс. новых комфортабельных номеров. И, в общем-то, конечно, это увеличит турпоток в целом по краю практически на треть.
Губернатор Виктор Томенко
Важную роль в достижении этих целей играет реализация национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Например, в прошлом году Алтайскому краю было выделено свыше 817 миллионов рублей для реализации 14 инвестиционных проектов, направленных на создание модульных средств размещения на 568 номеров. Примечательно, что наш регион получил одну из наибольших поддержек среди всех субъектов Российской Федерации.

Стоит перед правительством и задача по развитию новых перспективных туристических направлений на принципах государственно-частного партнерства. Одно из них – спортивный туркластер "Тягун" в Заринском районе. Он находится в самой снежной части региона, в Салаирской тайге. Еще в 2017 году за счет консолидированного бюджета региона были проведены изыскательские и проектные работы, определены инвестиционные площадки для строительства гостиниц. Также к концу 2021 года были проложены сети электроснабжения и автомобильные проезды, планируется строительство сетей водоснабжения на территории кластера с привлечением средств краевого бюджета.
Важную роль в достижении этих целей играет реализация национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Например, в прошлом году Алтайскому краю было выделено свыше 817 миллионов рублей для реализации 14 инвестиционных проектов, направленных на создание модульных средств размещения на 568 номеров. Примечательно, что наш регион получил одну из наибольших поддержек среди всех субъектов Российской Федерации.

Стоит перед правительством и задача по развитию новых перспективных туристических направлений на принципах государственно-частного партнерства. Одно из них – спортивный туркластер "Тягун" в Заринском районе. Он находится в самой снежной части региона, в Салаирской тайге. Еще в 2017 году за счет консолидированного бюджета региона были проведены изыскательские и проектные работы, определены инвестиционные площадки для строительства гостиниц. Также к концу 2021 года были проложены сети электроснабжения и автомобильные проезды, планируется строительство сетей водоснабжения на территории кластера с привлечением средств краевого бюджета.
Сейчас здесь функционирует горнолыжный комплекс "Берлога", есть сеть таежных трасс для лыжников. В спортивно-туристском кластере созданы условия для обучения катанию на горных лыжах и сноуборде, есть тренировочные трассы для беговых лыж. Сюда на зимний триатлон приезжают спортсмены со всей страны.

Чтобы вместить всех желающих, в Тягуне увеличили номерной фонд благодаря нацпроекту. В июне 2024 года на территории комплекса открыла свои двери новая модульная гостиница "Медвежий угол" на 48 мест. К 2030 году здесь появится еще одна гостиница с инфраструктурой, подходящей для организации деловых мероприятий, а также дополнительной спортивной площадкой.

Добраться сюда можно по железной дороге на электричке, как со стороны Барнаула, так и со стороны Кемерова. В 2021 году здесь открыли модернизированную железнодорожную станцию, участие в торжественной церемонии принял губернатор Виктор Томенко.

Правительство Алтайского края активно работает над развитием туристической инфраструктуры региона. В последние годы были реализованы проекты по созданию новых туристических маршрутов, развитию экотуризма и улучшению транспортной доступности региона к туристическим достопримечательностям и местам отдыха. А в ноябре 2024 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил региональную программу "Развитие автомобильного туризма в Алтайском крае на период до 2035 года".
Ожидается, что в скором времени у туристов в Алтайском крае появится возможность за одно автопутешествие охватить максимальное количество достопримечательностей и локаций в регионе. Программа предусматривает создание глэмпинговых зон, парковок, а также приведение в нормативное состояние региональной и межмуниципальной дорожной сети.
"Уже сейчас в предгорной части региона формируются уникальные предложения. За один отпуск турист сможет, например, активно отдохнуть на "Бирюзовой Катуни", побывать в "Сибирской монете" или маральнике, проверить свое здоровье, пройти антивозрастные процедуры или сходить на водопады в Белокурихе, а культурно просветиться – в Бийске или в Денисовой пещере. Это все рядом. Турист сможет выбрать из всего многообразия предложений, которые сформируют туроператоры".
Замначальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников
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Фото: Екатерина Смолихина, Антон Дегтярев, amic.ru
Текст: Ирина Киселева. Верстка: Антон Дегтярев