Кстати, в 2024 году фестиваль, открывающий зимний туристический сезон в Алтайском крае, войдет и в федеральную информационную повестку: на сцене "Алтайской зимовки" наградят призеров Всероссийского марафона "Земля спорта".

Почему обязательно нужно посетить это масштабное событие и чем еще удивит зимний Алтай, рассказываем в специальном проекте amic.ru.