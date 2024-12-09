В период с декабря 2023 года по март 2024-го "Лебединый" посетили более 30 тысяч человек. Самыми пиковыми по количеству гостей традиционно становятся новогодние каникулы, короткие февральские и мартовские праздники.
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В Алтайском районе туристы могут посетить Тавдинские пещеры. Они известны своими уникальными сталактитовыми и сталагмитовыми образованиями, а также красивыми подземными озерами.
Чтобы туристам было комфортнее добираться в Алтайский район, в регионе в 2024 году обновили дорогу Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". Трасса ведет к множественным туристическим местам: "Бирюзовой Катуни", озеру Ая, игорной зоне. В летний период интенсивность движения превышает пять тысяч автомобилей в сутки. Здесь восстановили верхние слои покрытия на участке общей протяженностью 14 км. Стоимость работ превысила 145 млн рублей и основную часть этих средств тоже выделило правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края поставило перед собой амбициозную задачу: к 2030 году нарастить поток туристов в регион на треть. Реализовывать ее будут за счет улучшения качества обслуживания и создания необходимой инфраструктуры. Об этом заявил летом 2024 года на пленарной сессии "Туризм в регионах Сибири" на выставке "Россия" губернатор Виктор Томенко.