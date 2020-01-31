Вторник, 25 Февраль, 06:26

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,3
€ 69,42
-7°
Обь
5см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное МасленицаДень защитника ОтечестваЭпидемия китайского коронавируса

AmicМилосердие

Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
06:16
Алтайский край занял первое место в России по росту среднего микрозайма 0
06:01
Весна близко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 25 февраля 0
23:55
Алтайский край занял 31 место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах 0
22:45
В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале 0
21:42
Михайловский и Алтайский районы выиграли зимнюю олимпиаду сельских спортсменов 1
20:59
Число умерших от коронавируса в Италии увеличилось до пяти 0
20:40
Поиски пропавших в Алтайском крае рыбаков приостановили. Мужчин не нашли 1
19:59
Камеры помогут МВД искать преступников по татуировкам и походке 0
19:35
В Китае заявили о создании лекарства от коронавируса 1
18:59
На территории российской воинской части нашли мумию 0
18:18
Комитет по образованию проводит проверку по инциденту в школе № 31 Барнаула 6
17:59
В МЧС назвали число закрытых ТЦ после проверок пожарной безопасности 0
17:31
24-летняя девушка угнала такси и попала в ДТП в Хабаровске 1
16:59
Жительница Барнаула намотала тряпку на голову собаки и привязала ее к столбу 3
16:40
Лебединое озеро на Алтае вошло в рейтинг лучших мест России для наблюдения за птицами 0
15:48
Соцсети: в барнаульской школе пострадавшему ребенку не вызвали скорую 19
15:20
Барнаул показал самый высокий рост цен на отечественные авто с пробегом 3
14:45
Каждый десятый россиянин занимается спортом самостоятельно 6
14:09
Водолазы ищут пропавших в Алтайском крае рыбаков. Фото 5
13:59
Кирк Дуглас оставил свою семью без наследства 3
13:31
Названы причины изменения размера пенсии 9
12:55
Барнаульская пара устроила ссору и перепугала соседей 5
12:29
Стая собак загрызла женщину в Красноярске 25
11:57
Огромная сосулька свисает с крыши дома в Бийске 4
11:33
Барнаульские рыбаки пропали в Каменском районе 0
10:58
Уровень наценок на лекарства вырос на четверть за год 7
10:26
Россиянам советуют не объедаться блинами во время Масленицы 2
09:51
Чиновник в честь праздника простил ветеранам долги за коммунальные услуги 29
09:12
Онищенко рассказал, чем опасны татуировки 13
08:36
Против биатлониста Логинова и его тренера возбудили уголовное дело 43
08:04
Диетологи объяснили, как средиземноморская диета продлевает жизнь 0
07:37
Ученые назвали наиболее устойчивую к раку группу крови 0
07:12
Коты и дети, которые решили, что они спрятались 2
06:52
Встреча, Лакомка, Разгуляй. Как на Руси принято отмечать каждый день Масленицы 0
06:01
Сдать ЕГЭ и выжить. Советы от педагога и психолога по подготовке к экзаменам 5
05:45
Масленичная неделя начнется в Алтайском крае с теплой погоды 0
23:58
Барнаул украсят почти 90 тыс. цветов за 2,8 млн рублей 4
22:44
Карнавал в Венеции и матчи Серии А отменили из-за коронавируса 0
21:34
Москва возглавила рейтинг самых мужественных городов России и СНГ 8
20:20
Своры бродячих собак нападают на косуль в Алтайском крае 20
19:55
Момент гибели астронавта-любителя Майкла Хьюза попал на видео 5
19:30
Главный онколог Германии назвал лучший метод борьбы с раком 0
18:59
Туроператоры просят Мишустина возместить потери из-за коронавируса 15
18:29
Росстат назвал три главные цели российских мужчин 3
17:59
Полицейские поймали сбытчика гашиша в Барнауле 0
17:32
Барнаульца отправили в тюрьму за ограбление на 50 рублей 11
16:58
Педагог из Барнаула стала участницей шоу "Поле чудес" 3
16:33
Лобовое стекло иномарки разбили бутылкой шампанского в Барнауле 5
15:56
Шестеро пострадали. В ГИБДД раскрыли подробности ДТП на алтайской трассе 2
15:07
Губернатор Алтайского края поздравил мужчин с Днем защитника Отечества 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.