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Рубцовск

Архив новостей
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17:20
Ситуация с безработицей в Алтайском крае носит сезонный характер 1
17:07
В России не осталось свободных IP-адресов 2
16:27
Стало известно, когда в Рубцовске откроют обновленный драмтеатр 0
16:22
Ученые рассказали, как женщинам быстро и просто повысить самооценку 0
16:15
Будет ли 31 декабря выходным днем? 7
15:55
Более трехсот человек пострадали при землетрясении в Албании 0
15:49
Ученые объяснили, чем полезны ночные кошмары 0
15:30
Уволилась главный кадровик краевого парламента 6
15:10
Житель Томска проведет 12 лет в тюрьме за убийство своей жены и ее любовника 6
14:43
Победитель "Битвы экстрасенсов" назвал самые авантюрные знаки зодиака 2
14:36
КамАЗ сорвался с обрыва в Республике Алтай. Водитель госпитализирован 0
14:17
Девятилетняя девочка умерла после ДТП в Барнауле. Два месяца она боролась за жизнь 9
14:02
Алтайские промышленники поддержат студентов АлтГТУ именными стипендиями 1
13:45
Священника в ЕАО задержали по подозрению в растлении несовершеннолетних 3
13:32
"Маршрутка, сэр!": в новокузнецком автобусе появился швейцар, открывающий двери 1
13:20
Количество безработных стремительно растет в Алтайском крае 32
13:09
Ухажер Ольги Бузовой заявил, что не готов ради нее отказаться от Instagram 4
13:01
Куда ни кинь – всюду клин. Как барнаульцы могут остановить уничтожение парков 7
12:58
Кемеровская пенсионерка получила пять лет колонии за торговлю наркотиками 8
12:45
Минтранс и Западно-Сибирская железная дорога ускорили поставку угля в Яровое 1
12:25
Четверть россиян ежедневно смотрят ролики на YouTube 4
12:15
Зыбучие пески по-ростовски. Несколько водителей утопили машины в укрытом песком Дону 7
11:52
Ограничение продажи алкоголя в Новый год одобрили на федеральном уровне 20
11:40
Отопление и горячую воду отключили в 17 домах Барнаула из-за ремонта трубопровода 5
11:26
Минэнерго высоко оценило готовность барнаульского электросетевого комплекса к зиме 0
11:20
Татуировки для домашних животных в России хотят сделать обязательными 18
11:15
Новый ректор АГМУ провела массовые перестановки в руководстве вуза 8
11:02
Лучшие творческие коллективы Сибири выступят на юбилее АГИК 1
11:01
В Госдуме в очередной раз задумались сделать 31 декабря выходным днем 16
10:44
Бойцовский клуб. Автолюбители в Бийске устроили массовую драку на обочине 2
10:32
В барнаульской школе обучают детей английскому с помощью "говорящих" книг 0
10:27
Хотели как лучше. Семь ошибок при ремонте, за которые придется платить дважды 12
10:16
Вместо коллапса в аптеках после Нового года пройдет "мягкая революция" 4
10:15
Почему в России ипотека дороже, чем в Германии, и стоит ли рефинансировать ставку 12
10:02
В АлтГТУ пройдет полуфинал студенческого чемпионата мира по программированию 0
09:55
В Барнауле открыли первый за Уралом клуб ЮНЕСКО 0
09:39
Детский сироп как средство от ВИЧ. Почему инфицированным на Алтае заменили лекарство 5
09:24
Роспотребнадзор перед "черной пятницей" напомнил россиянам о контрафакте 2
09:06
Центробанк предложил новый способ борьбы с "зарплатным рабством" 11
08:48
Алтайский бодибилдер победил в турнире IFBB Diamond Cup в Праге 3
08:32
Рынок микрозаймов в России и за границей: где удобнее, выгоднее и надежнее 1
08:19
В Барнауле столкнулись две фуры и легковой автомобиль 5
08:01
На бесплатном бизнес-дне в Барнауле раскроют секреты конкурентоспособности 0
07:49
Комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований 58
07:31
"Росводоканал Барнаул" спишет пени должникам 0
07:12
Глава алтайского Минфина – о нежадности властей, бюджете и зарплатных приоритетах 8
07:03
Малышева назвала внешние признаки рака мозга 1
06:43
Когда Рождественский пост в 2019 году и зачем он нужен 7
06:22
Более 1,7 тысячи человек из 53 аварийных домов Бийска расселят в ближайшие семь лет 1
06:12
Небольшой снег обещают в Алтайском крае в последний вторник осени 1
06:01
На ножах. Алтайские общественники и бизнесмены "схлестнулись" в борьбе за лес 47
23:52
Неизвестный с ножом напал на детского врача в Пскове 0

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