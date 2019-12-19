"Бирюзовая Катунь" – это деньги даже не на ветер". Интервью с депутатом Семеновым

В "Переговорке" на amic.ru депутат Алтайского краевого Заксобрания от ЛДПР Владимир Семенов рассказал Александру Михельсону, почему нужно продать "Сибсоцбанк", планирует ли он вновь участвовать в выборах губернатора, как девять лет работал с Жириновским в Госдуме и почему строительный рынок в 2020 году ждет падение.
02:16 "Давайте ввяжемся в бой и посмотрим, что будет на выходе". Подорожают ли "долевки" в Алтайском крае и чего опасаются застройщики
05:02 "Город пытается подороже продать землю, чтобы пополнить бюджет, а застройщик пытается эти деньги максимально компенсировать". О том, почему в барнаульских новостройках нет парковок
06:42 "Безо всяких мигалок, без ничего сели в автобус и поехали на работу в Госдуму". О том, как Семенов девять лет был депутатом Государственной думы
09:12 "То, о чем говорил Жириновский, уже не кажется таким абсурдным". О лидере партии ЛДПР
13:19 "Берешь красивый бланк депутата Госдумы, пишешь, и если правильно написал, дело сдвигается с мертвой точки". Как быть депутатом-оппозиционером
14:35 "Назовем их командой ЕДИНОмышленников или группой по интересам". Как работает "демократическая система" России
15:46 "Предпринимателей нужно поддержать". Почему ЛДПР проголосовала против принятия бюджета Алтайского края в первом чтении
16:36 "Давайте его хоть кому отдадим, хоть за рубль". Почему нужно продать "Сибсоцбанк" и тепличный комплекс "Индустриальный"
18:07 "Чуть больше 1% бюджета на спорт, зато очень много на здравоохранение". Почему Семенов считает, что бюджетировать спорт нужно больше, чем здравоохранение
18:56 "Недавно на всю страну показывали алтайскую глубинку Санниково". О проблемах региона, которые не могут решить годами
20:42 "Бирюзовая Катунь" – это деньги даже не на ветер. Это даже хуже". Об инвестиционных проектах Алтайского края
22:23 "Radisson в парке – это плохая идея". О "скукоженных легких" города
23:24 "Партия будет участвовать в губернаторских выборах следующего цикла". О губернаторских амбициях
Комментарии
Независимый собеседник с независимым мнением. Но от него правда совсем ничего не зависит
ЛДПР голосовала за пенсионную реформу.
"Чуть больше 1% бюджета на спорт, зато очень много на здравоохранение". Почему Семенов считает, что бюджетировать спорт нужно больше, чем здравоохранение
Бегом от инфаркта? Слышали...
А введение прогрессивного налога на НДФЛ господин Семенов случайно не поддерживает? Вряд ли!
Суть у всех депутатов одинаковая, маски разные.
Удивительно, все депутаты говорят умно и красиво, а вот на результаты их работы посмотришь, а их плохо видно.