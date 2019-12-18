Я б спросил у Путина. Ответы на какие вопросы ждут россияне от президента

19 декабря президент Владимир Путин встретится с журналистами со всей страны и ответит на их вопросы. Но у россиян тоже есть вопросы к главе государства. И не мало. К тому же, чаще всего после обращения к президенту проблемы решаются на "раз-два". Мы поинтересовались у наших читателей, о чем бы они спросили у Путина, если бы была такая возможность. Ответы говорят сами за себя.
Галина:
"Когда закончится бардак в поликлиниках? Чтобы попасть на прием, нужно месяцами ждать очередь, но сначала надо записаться, и на это уходит еще месяц, не говоря о том, как попасть в стационар – там тоже очередь".
Михаил:
"Когда уровень жизни россиян поднимется до среднеевропейского?"
Людмила:
"Смысл задавать вопросы? Будем опять слушать сказки, как хорошо живут россияне, как ему трудно… Однако проблемы решает. Почему не спросят, когда начнут строить фабрики и заводы, фермы? Раньше у нас было все: и кондитерская фабрика, и заводы, и птицефабрика, и баня, и прачечная, и трикотажный цех. Сейчас нет ничего. Только магазины".
Евгений:
"Считаете ли вы себя ответственным за некомпетентные решения, действия своей команды?"
Михаил:
"Когда прекратятся фальсификации выборов, политические расправы и недопуск к регистрации независимых кандидатов?"
Елена:
"Я отработала в уголовно-исполнительной системе почти 15 лет, ушла на пенсию. Мне полагается компенсация на жилье. Но до сих пор выплаты нет. Обращалась в свой орган, где пояснили, что в порядке очереди происходят выплаты. Но на самом деле выплаты идут только тем, кто работает в настоящее время, и документы подавались вместе или позже. Пенсионеров отодвигают. Я уже четыре года на пенсии. Когда мне выплатят компенсацию?"
Любовь:
"Когда упростится закон о принятии гражданства РФ для 70-летних граждан, прибывших из бывших Союзных Республик?"
Александр:
"Когда в стране появятся квалифицированные врачи?"
Владимир:
"Был дефицит бюджета, а сейчас профицит. Был понижающий коэффициент для военных пенсионеров, он и сейчас есть, но только его заморозили в преддверии 75-летия Победы. До каких пор правительство Медведева будет игнорировать требования военных пенсионеров?"
Константин:
"Почему подписали Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", который нарушает Конституцию РФ, а именно пункты 24-26 статьи 38 этого ФЗ, и пункт 27 – "Перечни оснований отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения кандидата из списка кандидатов по решению комиссии, отказа в проведении референдума, установленные пунктами 24-26 настоящей статьи, являются исчерпывающими"? Когда граждане смогут реализовывать свое законное право быть избранными? Когда будет введена статья в УК РФ, предусматривающая наказание за узурпацию власти путем манипуляции правом?"
Иван:
"Объявите 2021-й годом сельского туризма, это инструмент развития сельских территорий. Возможно ли это?"
Комментарии
Путин.... сам на пенсию не идёт и другим не даёт
Меня этот сеньор не интересует. Пусть перед своими хозяевами отчитывается, перед держателями его досье.
когда Путин уйдет? достал
Судя по горячему желанию хозяев сеньора убрать, досье куда то потерялось. Нужен другой, на которого есть досье. А досье у хозяев есть на всех, которые туда хотят
да люди уже хотят, чтобы он ушел и медведева с его правительством с собой увел.
куда-нибудь. подальше от россии
Когда уже перестанут лезть к кормушке? Достали
хорошие вопросы на которые мы не получим ответов ни когда.
вспомним ответ с пластиковым стаканчиком логика железобетонная.
о чем бы они спросили у Путина, если бы была такая возможность
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Давайте пофантазируем. Если бы была такая возможность... ... то я хотел спросить, что он хотел покушать в последний раз, перед процедурой аналогичной той к которой приговорили бывшего президента Пакистана.
Когда уже расслоение зарплат перестанет быть не адекватным? Ну могут высококвалифицированные спецы получать больше, ну пусть будет зарплата от 30 до 130, но не от 12 до 812 же? Причем иногда тот, кто получает 220 тупее и менее полезен, чем тот, кто получает 22
Уйдет Путин, придет Дюмин