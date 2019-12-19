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Завтра нефть в крае не появится. Романенко о том, как нужно развивать Алтай

, ИА "Амител"
Смотрите интервью и вы узнаете, за что главного алтайского депутата ругает его жена

Кто привозит деньги в Алтайский край? Почему нам не нужно ждать снижения тарифов на газ? Как развивать регион и какие инвесторы нам нужны? Об этом и не только Александр Михельсон узнал у председателя Алтайского краевого Заксобрания Александра Романенко в "Переговорке" на amic.ru. А еще, конечно, о деле, которому Романенко отдал 15 лет жизни (и это не политика), и о том, за что его ругает супруга.

В общем, смотрите "Переговорку" с Александром Романенко.

01:19 Первый после Томенко. Александр Романенко о том, можно ли его считать вторым человеком в крае

02:08 "Кто деньги привозит в край?"

02:25 "Чем больше будет потребителей, тем меньше будет тариф". Почему на Алтае такие высокие тарифы на газ и снизятся ли они

05:09 "Лучше держать себя в тонусе постоянно". Как выжить в сумасшедшем ритме главы АКЗС

05:57 "Такой породы в крае очень мало". Разведение голубей как психологическая отдушина

07:25 Внучки на мероприятиях – любовь к семье или политический ход?

08:16 "Чувство ностальгии появляется". О деле, которому Романенко отдал 15 лет жизни (и речь не о политике)

09:06 "Всегда старался идти вперед и решать вопросы более высокого уровня". О жизненном кредо

10:47 "Бюджет переступил 100-миллиардный рубеж”. О бюджете Алтайского края и развитии региона

11:48 "Мы дадим рубль свой, но три рубля получим федеральных". Что дает краю участие в национальных проектах

12:55 "Завтра скважина нефтяная на территории края не появится". Как развивать регион и какие инвесторы нам нужны

15:31 "Мы не приблизились еще к нормативным показателям по содержанию дорог и безопасности". О "Безопасных и качественных автомобильных дорогах"

16:19 "Казалось бы, что такое почистить обочины, весной покатать дырочки". 12 миллиардов рублей на дорожную отрасль края – это много или мало?

17:20 "Мы не можем найти достаточно денег, чтобы поправить, а потом за ней следить". Об ужасной дороге на Славгород и возможности передать ее на федеральный баланс

18:18 "Положение в рамках краевых дорог мы не поправим, но в городах ситуацию в ближайшее время кардинально изменим?". О планах дорожных работ

19:08 "Тренд настоящего времени". Об уголовных делах против алтайских депутатов и открытости власти

21:47 Две главные задачи, которые стоят перед парламентом

23:19 "Подразумевается, что в 2035 году житель Алтайского края будет жить почти 80 лет". О социально-экономической стратегии края

25:19 "Супруга постоянно ругается". О техническом образовании, автомобилях и самолетах

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Комментарии

19.12.2019 11:43
Алексей

Вообще-то это шло не от депутатов, а от правительства

19.12.2019 11:54
Гость(

Не смотрел, но дислайк авансом

19.12.2019 11:55
читатель

какой ужасный ведущий из Михельсона. вопросы какие-то странные, сразу видно, что человек не разбирается в том, о чём спрашивает.

19.12.2019 12:03
Денис

А по моему Михельсон отлично выглядит - по крайней мене не бубнежка как по телевизору

19.12.2019 12:09
Вячеслав

класс, кто следующий в гостях?

19.12.2019 12:16
Анатолий

Первый "живой разговор" с властью за долгое время. Побольше бы такого

19.12.2019 12:21
Комментатора

Надеюсь два предыдущих коммента написали не работники Амитела. Видно, что очень слабый ведущий. Неужели у Амика нет нормальных журналистов, которые владели бы фактурой и задавали бы более острые вопросы.

19.12.2019 12:23
Гость

От краевой власти всех ветвей жителям края нужны прорывные проекты, новые рабочие места с нормальной оплатой труда, улучшение качества жизни в самом широком смысле этого слова. Вот это бла-бла-бла и что там сказала жена никому не интересно

19.12.2019 12:42
- гость -

19.12.2019 12:23
Гость
От краевой власти всех ветвей жителям края нужны прорывные проекты, новые рабочие места с нормальной оплатой труда, улучшение качества жизни в самом широком смысле этого слова. Вот это бла-бла-бла и что там сказала жена никому не интересно

поддерживаю на 100%

19.12.2019 13:08
- гость -

От вопросов прямо аж тошно. Это не журналистика, а художественная постановка!

19.12.2019 13:20
Валерий

Вячеслава бы Кондакова на место интервьюера! Он бы его съел!

19.12.2019 13:27
- гость -

Просто президент дает шоу, а наши чем хуже? Вот сейчас у президента кто то обязательно спросит когда жениться то будешь?! А тут вроде не развелся поэтому тоже на местном уровне что сказала жена.

19.12.2019 13:33
Валерий

Вячеслав чиновника бы съел

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