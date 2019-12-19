Завтра нефть в крае не появится. Романенко о том, как нужно развивать Алтай

Кто привозит деньги в Алтайский край? Почему нам не нужно ждать снижения тарифов на газ? Как развивать регион и какие инвесторы нам нужны? Об этом и не только Александр Михельсон узнал у председателя Алтайского краевого Заксобрания Александра Романенко в "Переговорке" на amic.ru. А еще, конечно, о деле, которому Романенко отдал 15 лет жизни (и это не политика), и о том, за что его ругает супруга.
В общем, смотрите "Переговорку" с Александром Романенко.
01:19 Первый после Томенко. Александр Романенко о том, можно ли его считать вторым человеком в крае
02:08 "Кто деньги привозит в край?"
02:25 "Чем больше будет потребителей, тем меньше будет тариф". Почему на Алтае такие высокие тарифы на газ и снизятся ли они
05:09 "Лучше держать себя в тонусе постоянно". Как выжить в сумасшедшем ритме главы АКЗС
05:57 "Такой породы в крае очень мало". Разведение голубей как психологическая отдушина
07:25 Внучки на мероприятиях – любовь к семье или политический ход?
08:16 "Чувство ностальгии появляется". О деле, которому Романенко отдал 15 лет жизни (и речь не о политике)
09:06 "Всегда старался идти вперед и решать вопросы более высокого уровня". О жизненном кредо
10:47 "Бюджет переступил 100-миллиардный рубеж”. О бюджете Алтайского края и развитии региона
11:48 "Мы дадим рубль свой, но три рубля получим федеральных". Что дает краю участие в национальных проектах
12:55 "Завтра скважина нефтяная на территории края не появится". Как развивать регион и какие инвесторы нам нужны
15:31 "Мы не приблизились еще к нормативным показателям по содержанию дорог и безопасности". О "Безопасных и качественных автомобильных дорогах"
16:19 "Казалось бы, что такое почистить обочины, весной покатать дырочки". 12 миллиардов рублей на дорожную отрасль края – это много или мало?
17:20 "Мы не можем найти достаточно денег, чтобы поправить, а потом за ней следить". Об ужасной дороге на Славгород и возможности передать ее на федеральный баланс
18:18 "Положение в рамках краевых дорог мы не поправим, но в городах ситуацию в ближайшее время кардинально изменим?". О планах дорожных работ
19:08 "Тренд настоящего времени". Об уголовных делах против алтайских депутатов и открытости власти
21:47 Две главные задачи, которые стоят перед парламентом
23:19 "Подразумевается, что в 2035 году житель Алтайского края будет жить почти 80 лет". О социально-экономической стратегии края
25:19 "Супруга постоянно ругается". О техническом образовании, автомобилях и самолетах
Комментарии
Романенко обслуживает интересы финансовых барыг, присосавшихся к госбюджету, как и вся ЕР. Он готовит аферу по приватизации аэропорта Барнаула.
Остановите Романенко!
Вообще-то это шло не от депутатов, а от правительства
Не смотрел, но дислайк авансом