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"Утащили в детский дом за нищету". Шаргунов о том, как депутату оставаться человеком

, ИА "Амител"
Коммунист Сергей Шаргунов рассказал в "Переговорке" о том, как он попал в Госдуму и как совмещает политику и писательство

Новая встреча Александра Михельсова в "Переговорке" посвящена политике и искусству. В гостях – Сергей Шаргунов, писатель, депутат Госдумы (какая стезя главнее, даже сам гость не может определиться) и телеведущий. Разговор пойдет о том, можно ли быть политиком и оставаться "нормальным человеком", как Шаргунову удается совмещать литературную и политическую деятельность, как часто он пишет гневные письма Виктору Томенко и какими принципами руководствуется в жизни. Гость дал оценку алтайским политикам, рассказал об историях, в которых его депутатский статус помог спасти людей от беды, и о городе, который лег в основу одного из рассказов новой книги "Свои".

01.59 "Мне бы не хотелось, чтобы меня называли политиком". Шаргунов – писатель или политик?

03:05 "Нормальный человек может быть депутатом и таким оставаться. Иногда удается что-то изменить. Достучаться до самых верхних этажей, например, пресловутая 282-я статья". О том, зачем нажимать на кнопку "против" и о смысле похода в Государственную думу

04:40 "Многие чиновники опасаются огласки, и когда пытаются втихаря закрыть больничку... вдруг натыкаются на мощную огласку, идут на попятную". Зачем депутату быть медийным человеком

06:04 "Взяли и утащили в детский дом за нищету". Как удалось помочь Ирине Байковой, у которой опека забрала трех дочерей

09:20 "Я хорошо пишу в перелетах". Когда находится время писать и возглавлять журнал "Юность"

11:11 "Тракторный завод как руины греческого Акрополя". Об Алтае в последней книге "Свои"

14:00 "Это маниакальное упорство, чтобы отстаивать себя, свои принципы". Как Шаргунов попал в Госдуму

15:14 "Все мои телепроекты на птичьих правах". О том, как коммунист ведет передачу на центральном телевидении

16:20 "Гимнов и од не будет". Шаргунов о Викторе Томенко

17:55 "Мне бы со своей работой справиться". Планирует ли Шаргунов баллотироваться в президенты

19:08 "Реальное наказание реальных преступников – это всегда благо". О громких посадках коррупционеров

19:50 "Надо полюбить людей, которые вокруг тебя". О чиновниках и простых людях

20:57 "Немало тех, кого хочется назвать козлами или слонопотамами, которые ничего не видят и давят своими ножищами". О коллегах по Госдуме и их "дешевых понтах"


Комментарии

26.12.2019 11:48
- гость -

Депутаты.

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