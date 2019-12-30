Новогодний человейник на площади Сахарова. Видео

Площадь Сахарова в новогодний сезон – одно из самых популярных мест в городе. Сейчас там уже горит красавица-елка, работают аттракционы, на горки через детвору не пробьешься. Давайте посмотрим на это сверху. Видео снял барнаулец Антон Мелёшкин (пользователь "Инстаграма" под ником anton_melyoshkin)
Комментарии
А где ёлка?
30.12.2019 16:04
- гость -
Слева. Она еще гирляндами вам машет, зовет так: АУУУУ вот она я, хватит так рано пить ....
16:08, разве это ёлка? Ну совершенно на ёлку не похоже. Подумал, что это огромный конус для пьяных водителей.
через детвору не пробьешься
Давайте не пробивать уже детей.