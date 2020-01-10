"Черный лебедь" экономики. Финансист Поломошнов о том, что ждет рубль и доллар в 2020

Деньги лучше хранить в рублях. Но это пока и далеко не всем, считает кандидат экономических наук, финансовый директор ООО "Арсал" Артем Поломошнов. В "Переговорке" на amic.ru он рассказал, почему российской валюты бояться не нужно и куда и как правильно вкладывать деньги, чтобы сохранить и приумножить сбережения. Хотя заметил, что над любыми прогнозами можно только посмеяться. Почему? И что такое "Черный лебедь", который может помешать стабильности в мировой экономике, смотрите в "Переговорке" на amic.ru.
01:45 "Я вклады сегодня не рассматриваю, потому что процентная ставка по ним еле-еле покрывает инфляцию". О том, куда не нужно вкладывать деньги
02:47 "Главный образователь цены – это новостной фон. Кто владеет информацией – тот владеет миром". О том, как работают паевые инвестиционные фонды и почему им можно доверять
04:37 "Я никого не призываю рисковать. Все-таки мы понимаем, что люди хотят сохранить и заработать". Сколько можно заработать на вкладах, паевых фондах и облигациях
09:17 "90% сбережений – в надежные активы, 10% – в рисковые". Как правильно вложить накопления, сохранить их и заработать
10:44 "Где вы собираетесь тратить деньги?" В какой валюте нужно держать сбережения
11:08 "Наша валюта серьезно обеспечена запасами Центробанка. Все санкционные риски отыграны". О том, почему не стоит бояться рубля
12:30 Что такое "Черный лебедь" и почему он может серьезно повлиять на экономику и жизнь в принципе
12:44 "Над любыми прогнозами можно только посмеяться". О том, сколько будет стоить доллар и евро в 2020 году
13:46 "Лицензии (у банков, – прим. ред.) будут отзываться и дальше". На какие банки стоит опираться в 20-21 годах
14:48 "У 95% населения нет экономической грамотности". О том, почему мы не умеем пользоваться обычными картами и попадаемся в лапы мошенников
16:14 "Больше 90% людей не понимают, как брать кредит". О секретах кредитования
17:54 "Ни человеку, ни роботу вы не должны говорить ничего и никогда". Или как не попасться в лапы мошенников
18:36 "Когда мы считаем, что в чем-то недореализовались сами, пытаемся в своих детях реализовать то, чего сами не достигли". О любви к шахматам и о том, как сделать что-то полезное для людей
Комментарии
Хотя заметил, что над любыми прогнозами можно только посмеяться.
Вот и посоветовал. Посмейтесь и успокойтесь. Кто и откуда знает, какой и когда ракетный удар последует и как на это отреагирует нефть и другие показатели
В ПИФы денежки нести?
Ну, ну.