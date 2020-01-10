"Черный лебедь" экономики. Финансист Поломошнов о том, что ждет рубль и доллар в 2020

Деньги лучше хранить в рублях. Но это пока и далеко не всем, считает кандидат экономических наук, финансовый директор ООО "Арсал" Артем Поломошнов. В "Переговорке" на amic.ru он рассказал, почему российской валюты бояться не нужно и куда и как правильно вкладывать деньги, чтобы сохранить и приумножить сбережения. Хотя заметил, что над любыми прогнозами можно только посмеяться. Почему? И что такое "Черный лебедь", который может помешать стабильности в мировой экономике, смотрите в "Переговорке" на amic.ru.

01:45 "Я вклады сегодня не рассматриваю, потому что процентная ставка по ним еле-еле покрывает инфляцию". О том, куда не нужно вкладывать деньги

02:47 "Главный образователь цены – это новостной фон. Кто владеет информацией – тот владеет миром". О том, как работают паевые инвестиционные фонды и почему им можно доверять

04:37 "Я никого не призываю рисковать. Все-таки мы понимаем, что люди хотят сохранить и заработать". Сколько можно заработать на вкладах, паевых фондах и облигациях

09:17 "90% сбережений – в надежные активы, 10% – в рисковые". Как правильно вложить накопления, сохранить их и заработать

10:44 "Где вы собираетесь тратить деньги?" В какой валюте нужно держать сбережения

11:08 "Наша валюта серьезно обеспечена запасами Центробанка. Все санкционные риски отыграны". О том, почему не стоит бояться рубля

12:30 Что такое "Черный лебедь" и почему он может серьезно повлиять на экономику и жизнь в принципе

12:44 "Над любыми прогнозами можно только посмеяться". О том, сколько будет стоить доллар и евро в 2020 году

13:46 "Лицензии (у банков, – прим. ред.) будут отзываться и дальше". На какие банки стоит опираться в 20-21 годах

14:48 "У 95% населения нет экономической грамотности". О том, почему мы не умеем пользоваться обычными картами и попадаемся в лапы мошенников

16:14 "Больше 90% людей не понимают, как брать кредит". О секретах кредитования

17:54 "Ни человеку, ни роботу вы не должны говорить ничего и никогда". Или как не попасться в лапы мошенников

18:36 "Когда мы считаем, что в чем-то недореализовались сами, пытаемся в своих детях реализовать то, чего сами не достигли". О любви к шахматам и о том, как сделать что-то полезное для людей