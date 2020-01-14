"Цена на бензин бьет по мозжечку". Юрий Матвейко о том, как изменятся цены на топливо

На сколько подорожает бензин в 2020 году, почему на Алтае так много некачественного топлива, что делать, если АЗС залила вам в бак суррогат и почему нельзя просто так взять и отменить транспортный налог. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказал Юрий Матвейко – вице-президент Российского топливного союза и депутат АКЗС. А еще он подробно разобрал экономическое чудо – что бывает, когда оптовые цены на топливо выше розничных (ничего хорошего).

01:59 Как парень из Алейска стал президентом Российского топливного союза

03:20 "2018 год был одним из самых тяжелых для топливного рынка". Почему?

03:41 "Компании с государственным участием поглощают все что есть". О кризисе на нефтяном рынке и о том, почему оптовые цены на бензин выше, чем розничные

05:00 "Для частных АЗС два пути: либо разорение, либо торговля суррогатом". Почему так происходит?

05:14 "Они сначала уничтожили всю сеть АЗС (в отдаленных деревнях), а теперь закрывают. Почему? Да потому, что там пролив маленький". О том, как устроен рынок нефтяных компаний, и почему везет далеко не всем

06:44 "На тот момент это был единственный вариант". О заморозке цен на бензин в 2019 году

07:30 Как работает демпфирующий механизм, благодаря которому мы не увидели глобальных скачков на топливо в 2019 году

07:59 "Сегодня оптовые цены на дизельное топливо превышают розничные более чем на 2 рубля. Маразм. Налоговый кодекс четко трактует, что нельзя продавать товар дешевле, чем ты его купил. Либо плати за это". О ситуации с дизельным топливом

08:54 "Купил за рубль. Продал за три". Из чего складывается цена на топливо и сколько оно стоит на самом деле

10:43 "Нам обещали, что после того, как акциз станет 3 рубля на литр, транспортного налога в регионах не будет". Ждать ли отмены транспортного налога и почему это (внезапно) может быть невыгодно

12:48 "Единственный механизм – это снижение либо налогов, либо акцизов. Других вариантов для понижения цены на топливо нет". О прогнозах цен на бензин

14.12 "2 рубля плюс-минус 30 копеек". На сколько поднимется цена на бензин в 2020.

17:27 "У нас больше суррогата, который продается по низким ценам". О том, почему стоимость бензина в Алтайском крае ниже, чем в других регионах, и как суррогат убивает компании

19:17 "Минимальный штраф – это 500 тысяч рублей". О том, как борются с суррогатом в России

20:12 "Отстоять свои права непросто и достаточно дорого". Что делать, если вам залили некачественный бензин

21:16 "Бензиновому и дизельному рынку может испортить картину метан". О том, чем будут заправлять машины в будущем

22:50 "Ощущается, настолько тяжело автовладельцам сейчас заправлять свои автомобили". О психологической цене на бензин, которая уже бьет по мозжечку