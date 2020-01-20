В Бийске неизвестный выбросил завернутого в пакет щенка в мусорный бак

Житель Бийска Александр вышел на улицу с двумя таксами. Во время прогулки Мася и Джой заинтересовались содержимым одного из мусорных баков.
Мужчина заглянул в бак и заметил, что лежащий там черный пакет шевельнулся. Александр развернул его и увидел маленького, дрожащего от страха и холода щенка. Бийчанин забрал его к себе и начал искать новый дом.
После того как объехали всех желающих, найденыша отдали в заботливые руки Натальи Подолян. У женщины уже есть две собаки, которые станут друзьями для Молли (такое имя выбрали щенку пользователи соцсети).
Людей, которые так жестоко поступили с животным, хотят разыскать.
Комментарии
Дай Бог здоровья добрым людям! Все дела человеческие возвращаются.
Таксам - особая благодарность в виде мяса! Молодцы!!!
Да это же фейк. Часто ли вы снимаете на видео, когда роетесь в помойке?
огромное, человеческое Вам спасибо...
Желаю, чтоб того, кто это сделал, черти знатно в аду жарили!!! А мужчине большое спасибо, что обратил внимание и достал щеночка! Куда мы катимся, себя бы выкинули в помойку, уроды моральные!
Часто ли вы снимаете на видео, когда роетесь в помойке?
___________
мужчина же пояснил - заподозрил не ладное, на всякий случай начал снимать. Сейчас иногда это далеко не лишнее, чтоб потом проще было доказать что ты не верблюд