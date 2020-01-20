В Бийске неизвестный выбросил завернутого в пакет щенка в мусорный бак

Житель Бийска Александр вышел на улицу с двумя таксами. Во время прогулки Мася и Джой заинтересовались содержимым одного из мусорных баков.

Мужчина заглянул в бак и заметил, что лежащий там черный пакет шевельнулся. Александр развернул его и увидел маленького, дрожащего от страха и холода щенка. Бийчанин забрал его к себе и начал искать новый дом.

После того как объехали всех желающих, найденыша отдали в заботливые руки Натальи Подолян. У женщины уже есть две собаки, которые станут друзьями для Молли (такое имя выбрали щенку пользователи соцсети).

Людей, которые так жестоко поступили с животным, хотят разыскать.