"Шоу Бенни Хилла" по-барнаульски. Как живет город после рекордных снегопадов

21 января родился известный комик Бенни Хилл. В течение 30 лет эта программа была самым популярным юмористическим шоу во всем мире. Ее смотрели миллионы людей.

А вот в Барнауле 21 января немного не до смеха – город отходит от обильных снегопадов, обрушившихся на прошедших выходных. Однако расслабляться не стоит: синоптики прогнозируют возвращение шторма в ближайшие дни.