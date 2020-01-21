"Шоу Бенни Хилла" по-барнаульски. Как живет город после рекордных снегопадов

21 января родился известный комик Бенни Хилл. В течение 30 лет эта программа была самым популярным юмористическим шоу во всем мире. Ее смотрели миллионы людей.
А вот в Барнауле 21 января немного не до смеха – город отходит от обильных снегопадов, обрушившихся на прошедших выходных. Однако расслабляться не стоит: синоптики прогнозируют возвращение шторма в ближайшие дни.
Комментарии
На видео любители ходить по тропкам у заборов.
обычная снежная зима, такие раньше были каждую зиму
21.01.2020 13:29
- гость -
Предлагаете идти по проезжей части?
грустно на это смотреть... 21й век, а в самой богатой стране в мире такое...
С района Спартака до заводов народ пешком ходил при Сталине, потому что автобусов тупо не было.
кто владеет богатствами нашей страны по тротуарам не ходят
21.01.2020 15:45
Дюша Метёлкин
Напиши лучше что-нибудь про курильщиков или собак. А то правда скучно.