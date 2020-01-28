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"Это же жизнь, это же люди". Ректор АлтГУ о стройке нового корпуса и платных студентах

, ИА "Амител"
Новый корпус Алтайского госуниверситета предполагает подземную парковку и что-то еще, компенсирующее вырубку "15 кленов"

Новый корпус АлтГУ предполагает трехэтажную подземную парковку, зимний сад и смотровую площадку. О том, зачем вузу еще одно здание и что именно там будет находиться, в "Переговорке" на amic.ru Александру Михельсону рассказал ректор АлтГУ Сергей Бочаров. Он объяснил, что думает о противниках строительства, как университет компенсирует вырубку деревьев и как увеличение площадей повлияет на образование в Алтайском крае. А еще он ответил на обвинения Валентины Мансуровой в искусственном удержании студентов-платников.

01:27 "Нужны ли современные образовательные площади для города?" О новом корпусе АлтГУ.

01:46 "Мы буквально задыхаемся от отсутствия площадей". Почему студентам неудобно учиться в две смены.

03:42 "Мы где-то что-то арендуем. Где-то там у нас ребята учатся. Ну это ж ненормально". О том, зачем же АлтГУ новый корпус.

04:27 "Камень преткновения, на мой взгляд, заключается в том, что просто многие из тех, кто выдвигают контраргументы, просто до конца не разобрались". О том, что думает о критике.

05:05 "А эти кустики, о которых все говорят, что они нужны, используются в основном... ну сами понимаете... для физиологических нужд. Мы на самом деле никаким образом не ломаем архитектурный ландшафт". О спорах вокруг строительства и критике целесообразности нового корпуса вуза.

06:24 "В наших планах подземка – три этажа, восемь этажей – надземная часть и 18 тыс. кв.м". О том, каким будет новый корпус университета.

06:48 "У нас есть разрешение на проектирование, которое подписано Министерством науки и высшего образования. Оно подтверждено. Там говорят: пожалуйста, разрабатывайте документацию и заявляйтесь на финансирование".

07:15 "Аргумент-то один слышим: что не дадим вырубить вот эти 15 кленов. В компенсацию этих 15 кленов будет очень много сделано: будет и зимний сад внутри корпуса, на крыше планируем поставить деревья – зеленый уголок, смотровую площадку". Что сделает вуз, чтобы оправдать вырубку деревьев.

08:20 "Я с большим уважением отношусь к Валентине Дмитриевне (Мансуровой). Хорошо знаю ее, как большого профессионала. Но мне кажется, что в некоторых моментах она немножко сгущает краски". Правда ли, что преподаватели АлтГУ пишут дипломные работы за студентов-платников.

09:45 "Бывают истории. Это же жизнь, это же люди. Не сошлись характерами. Возникли конфликты личные". О том, кого отчисляют из АлтГУ и кому идут навстречу.

12:04 "Они стимулируют и рынок труда, и потребительский спрос. По оценкам РАНХиГС, в среднем один иностранный студент порядка 16000 рублей в месяц тратит. Умножьте на количество. Это часть городской экономики". О том, зачем Барнаулу и Алтайскому краю студенты-иностранцы.

13:34 "С чем связано приобретение образования? Во-первых, образуются новые связи в мозгу. Для того чтобы они образовались, надо человека поставить в такую ситуацию, когда он вынужден обучаться!" О том, изжило ли себя высшее образование и нужно ли его получать в современном мире.

19:26 "Биологов, физиков и химиков, безусловно, поменьше. Прежде всего это связано с тем, что ребят, которые склонны именно к естественным наукам, действительно меньше, чем гуманитариев". О самых массовых и непопулярных факультетах. 

21:42 "Процесс аккредитации – это всегда стресс. Профессионал отличается от обывателя тем, что он тренируется и в стрессовой ситуации срабатывает нормально". О том, как АлтГУ проходил аккредитацию и как ее получил.

23:24 "У нас есть своя лаборатория космического мониторинга, которая работает совместно с МЧС и проводит круглосуточный мониторинг территории не только Алтайского края, прежде всего для предупреждения различных чрезвычайных ситуаций". О топовых направлениях университета (даже с точки зрения мировой науки).

26:11 "Взяв образцы на пробу, можно через выяснение ДНК растений сказать, что было положено в основу лекарственного препарата – фальсификат или нет". О научных изобретениях университета.

28:00 "В 2020 году в качестве пилотного вуза в Алтайском крае стал АлтГУ, поэтому мы планируем не менее 10% наших абитуриентов зачислить именно через суперсервис "Поступи онлайн". О том, как дистанционно стать студентом.

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Комментарии

28.01.2020 11:23
гость

Снесите старый, стройте новый. В чём проблема?
Город задыхается от зданий!
Не пройти, не проехать. Площадь Советов огромная, стройте ФОКи, здание для АлтГУ, Radisson.

НИКТО В НАШЕМ ГОРОДЕ НИЧЕГО НЕ ВОССТАНОВИЛ ВЫРУБЛЕННОЕ! Включая Лесной бор.

28.01.2020 11:23
-гость-

С после таких высказываний путь застраивают все площадь Сахарова, и гостиницами и прочим, только кто автомобильными пробками разбиратся будет.

28.01.2020 11:27
гость

Снесли дом купца Михайлова, почему эту землю отдали под строительство прокуратуры?
Если такая востребованность в земле для социальных объектов?
Учебный корпус это же социальный объект, пусть тогда прокуратура остаётся без нового здания либо переносите для них строительство, где два недостороя около налоговой..

28.01.2020 11:28
Маня

Да, горожане не разобрались!
Смешно.
В городе полно пустующих площадей, закрывались коммерческие вузы.
Покупайте чужие, перестраивайте свои корпуса.
Но очевидно, что так денег не отмыть.
На строительстве можно хорошо нажиться.
И сквер в этом деле не помеха. Судьба решена. Снесут и нас с вами не спросят.

28.01.2020 11:42
гость


28.01.2020 11:28
Маня
Но очевидно, что так денег не отмыть.
На строительстве можно хорошо нажиться.

Так и хочется им сказать "постройте" на бумаге, только уже не трогайте последние зелёные пятачки города.

Город себя показал, что может только вырубать, доказательство этому, отказались озеленить пустырь: ул-. Взлетная- ул. Ускова. Вот она реальность!

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