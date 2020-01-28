"Это же жизнь, это же люди". Ректор АлтГУ о стройке нового корпуса и платных студентах

Новый корпус АлтГУ предполагает трехэтажную подземную парковку, зимний сад и смотровую площадку. О том, зачем вузу еще одно здание и что именно там будет находиться, в "Переговорке" на amic.ru Александру Михельсону рассказал ректор АлтГУ Сергей Бочаров. Он объяснил, что думает о противниках строительства, как университет компенсирует вырубку деревьев и как увеличение площадей повлияет на образование в Алтайском крае. А еще он ответил на обвинения Валентины Мансуровой в искусственном удержании студентов-платников.
01:27 "Нужны ли современные образовательные площади для города?" О новом корпусе АлтГУ.
01:46 "Мы буквально задыхаемся от отсутствия площадей". Почему студентам неудобно учиться в две смены.
03:42 "Мы где-то что-то арендуем. Где-то там у нас ребята учатся. Ну это ж ненормально". О том, зачем же АлтГУ новый корпус.
04:27 "Камень преткновения, на мой взгляд, заключается в том, что просто многие из тех, кто выдвигают контраргументы, просто до конца не разобрались". О том, что думает о критике.
05:05 "А эти кустики, о которых все говорят, что они нужны, используются в основном... ну сами понимаете... для физиологических нужд. Мы на самом деле никаким образом не ломаем архитектурный ландшафт". О спорах вокруг строительства и критике целесообразности нового корпуса вуза.
06:24 "В наших планах подземка – три этажа, восемь этажей – надземная часть и 18 тыс. кв.м". О том, каким будет новый корпус университета.
06:48 "У нас есть разрешение на проектирование, которое подписано Министерством науки и высшего образования. Оно подтверждено. Там говорят: пожалуйста, разрабатывайте документацию и заявляйтесь на финансирование".
07:15 "Аргумент-то один слышим: что не дадим вырубить вот эти 15 кленов. В компенсацию этих 15 кленов будет очень много сделано: будет и зимний сад внутри корпуса, на крыше планируем поставить деревья – зеленый уголок, смотровую площадку". Что сделает вуз, чтобы оправдать вырубку деревьев.
08:20 "Я с большим уважением отношусь к Валентине Дмитриевне (Мансуровой). Хорошо знаю ее, как большого профессионала. Но мне кажется, что в некоторых моментах она немножко сгущает краски". Правда ли, что преподаватели АлтГУ пишут дипломные работы за студентов-платников.
09:45 "Бывают истории. Это же жизнь, это же люди. Не сошлись характерами. Возникли конфликты личные". О том, кого отчисляют из АлтГУ и кому идут навстречу.
12:04 "Они стимулируют и рынок труда, и потребительский спрос. По оценкам РАНХиГС, в среднем один иностранный студент порядка 16000 рублей в месяц тратит. Умножьте на количество. Это часть городской экономики". О том, зачем Барнаулу и Алтайскому краю студенты-иностранцы.
13:34 "С чем связано приобретение образования? Во-первых, образуются новые связи в мозгу. Для того чтобы они образовались, надо человека поставить в такую ситуацию, когда он вынужден обучаться!" О том, изжило ли себя высшее образование и нужно ли его получать в современном мире.
19:26 "Биологов, физиков и химиков, безусловно, поменьше. Прежде всего это связано с тем, что ребят, которые склонны именно к естественным наукам, действительно меньше, чем гуманитариев". О самых массовых и непопулярных факультетах.
21:42 "Процесс аккредитации – это всегда стресс. Профессионал отличается от обывателя тем, что он тренируется и в стрессовой ситуации срабатывает нормально". О том, как АлтГУ проходил аккредитацию и как ее получил.
23:24 "У нас есть своя лаборатория космического мониторинга, которая работает совместно с МЧС и проводит круглосуточный мониторинг территории не только Алтайского края, прежде всего для предупреждения различных чрезвычайных ситуаций". О топовых направлениях университета (даже с точки зрения мировой науки).
26:11 "Взяв образцы на пробу, можно через выяснение ДНК растений сказать, что было положено в основу лекарственного препарата – фальсификат или нет". О научных изобретениях университета.
28:00 "В 2020 году в качестве пилотного вуза в Алтайском крае стал АлтГУ, поэтому мы планируем не менее 10% наших абитуриентов зачислить именно через суперсервис "Поступи онлайн". О том, как дистанционно стать студентом.
Комментарии
Снесите старый, стройте новый. В чём проблема?
Город задыхается от зданий!
Не пройти, не проехать. Площадь Советов огромная, стройте ФОКи, здание для АлтГУ, Radisson.
НИКТО В НАШЕМ ГОРОДЕ НИЧЕГО НЕ ВОССТАНОВИЛ ВЫРУБЛЕННОЕ! Включая Лесной бор.
С после таких высказываний путь застраивают все площадь Сахарова, и гостиницами и прочим, только кто автомобильными пробками разбиратся будет.
Снесли дом купца Михайлова, почему эту землю отдали под строительство прокуратуры?
Если такая востребованность в земле для социальных объектов?
Учебный корпус это же социальный объект, пусть тогда прокуратура остаётся без нового здания либо переносите для них строительство, где два недостороя около налоговой..
Да, горожане не разобрались!
Смешно.
В городе полно пустующих площадей, закрывались коммерческие вузы.
Покупайте чужие, перестраивайте свои корпуса.
Но очевидно, что так денег не отмыть.
На строительстве можно хорошо нажиться.
И сквер в этом деле не помеха. Судьба решена. Снесут и нас с вами не спросят.
28.01.2020 11:28
Маня
Но очевидно, что так денег не отмыть.
На строительстве можно хорошо нажиться.
Так и хочется им сказать "постройте" на бумаге, только уже не трогайте последние зелёные пятачки города.
Город себя показал, что может только вырубать, доказательство этому, отказались озеленить пустырь: ул-. Взлетная- ул. Ускова. Вот она реальность!