"Это же жизнь, это же люди". Ректор АлтГУ о стройке нового корпуса и платных студентах

Новый корпус АлтГУ предполагает трехэтажную подземную парковку, зимний сад и смотровую площадку. О том, зачем вузу еще одно здание и что именно там будет находиться, в "Переговорке" на amic.ru Александру Михельсону рассказал ректор АлтГУ Сергей Бочаров. Он объяснил, что думает о противниках строительства, как университет компенсирует вырубку деревьев и как увеличение площадей повлияет на образование в Алтайском крае. А еще он ответил на обвинения Валентины Мансуровой в искусственном удержании студентов-платников.

01:27 "Нужны ли современные образовательные площади для города?" О новом корпусе АлтГУ.

01:46 "Мы буквально задыхаемся от отсутствия площадей". Почему студентам неудобно учиться в две смены.

03:42 "Мы где-то что-то арендуем. Где-то там у нас ребята учатся. Ну это ж ненормально". О том, зачем же АлтГУ новый корпус.

04:27 "Камень преткновения, на мой взгляд, заключается в том, что просто многие из тех, кто выдвигают контраргументы, просто до конца не разобрались". О том, что думает о критике.

05:05 "А эти кустики, о которых все говорят, что они нужны, используются в основном... ну сами понимаете... для физиологических нужд. Мы на самом деле никаким образом не ломаем архитектурный ландшафт". О спорах вокруг строительства и критике целесообразности нового корпуса вуза.

06:24 "В наших планах подземка – три этажа, восемь этажей – надземная часть и 18 тыс. кв.м". О том, каким будет новый корпус университета.

06:48 "У нас есть разрешение на проектирование, которое подписано Министерством науки и высшего образования. Оно подтверждено. Там говорят: пожалуйста, разрабатывайте документацию и заявляйтесь на финансирование".

07:15 "Аргумент-то один слышим: что не дадим вырубить вот эти 15 кленов. В компенсацию этих 15 кленов будет очень много сделано: будет и зимний сад внутри корпуса, на крыше планируем поставить деревья – зеленый уголок, смотровую площадку". Что сделает вуз, чтобы оправдать вырубку деревьев.

08:20 "Я с большим уважением отношусь к Валентине Дмитриевне (Мансуровой). Хорошо знаю ее, как большого профессионала. Но мне кажется, что в некоторых моментах она немножко сгущает краски". Правда ли, что преподаватели АлтГУ пишут дипломные работы за студентов-платников.

09:45 "Бывают истории. Это же жизнь, это же люди. Не сошлись характерами. Возникли конфликты личные". О том, кого отчисляют из АлтГУ и кому идут навстречу.

12:04 "Они стимулируют и рынок труда, и потребительский спрос. По оценкам РАНХиГС, в среднем один иностранный студент порядка 16000 рублей в месяц тратит. Умножьте на количество. Это часть городской экономики". О том, зачем Барнаулу и Алтайскому краю студенты-иностранцы.

13:34 "С чем связано приобретение образования? Во-первых, образуются новые связи в мозгу. Для того чтобы они образовались, надо человека поставить в такую ситуацию, когда он вынужден обучаться!" О том, изжило ли себя высшее образование и нужно ли его получать в современном мире.

19:26 "Биологов, физиков и химиков, безусловно, поменьше. Прежде всего это связано с тем, что ребят, которые склонны именно к естественным наукам, действительно меньше, чем гуманитариев". О самых массовых и непопулярных факультетах.

21:42 "Процесс аккредитации – это всегда стресс. Профессионал отличается от обывателя тем, что он тренируется и в стрессовой ситуации срабатывает нормально". О том, как АлтГУ проходил аккредитацию и как ее получил.

23:24 "У нас есть своя лаборатория космического мониторинга, которая работает совместно с МЧС и проводит круглосуточный мониторинг территории не только Алтайского края, прежде всего для предупреждения различных чрезвычайных ситуаций". О топовых направлениях университета (даже с точки зрения мировой науки).

26:11 "Взяв образцы на пробу, можно через выяснение ДНК растений сказать, что было положено в основу лекарственного препарата – фальсификат или нет". О научных изобретениях университета.

28:00 "В 2020 году в качестве пилотного вуза в Алтайском крае стал АлтГУ, поэтому мы планируем не менее 10% наших абитуриентов зачислить именно через суперсервис "Поступи онлайн". О том, как дистанционно стать студентом.