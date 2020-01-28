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"Это же жизнь, это же люди". Ректор АлтГУ о стройке нового корпуса и платных студентах

, ИА "Амител"
Новый корпус Алтайского госуниверситета предполагает подземную парковку и что-то еще, компенсирующее вырубку "15 кленов"

Новый корпус АлтГУ предполагает трехэтажную подземную парковку, зимний сад и смотровую площадку. О том, зачем вузу еще одно здание и что именно там будет находиться, в "Переговорке" на amic.ru Александру Михельсону рассказал ректор АлтГУ Сергей Бочаров. Он объяснил, что думает о противниках строительства, как университет компенсирует вырубку деревьев и как увеличение площадей повлияет на образование в Алтайском крае. А еще он ответил на обвинения Валентины Мансуровой в искусственном удержании студентов-платников.

01:27 "Нужны ли современные образовательные площади для города?" О новом корпусе АлтГУ.

01:46 "Мы буквально задыхаемся от отсутствия площадей". Почему студентам неудобно учиться в две смены.

03:42 "Мы где-то что-то арендуем. Где-то там у нас ребята учатся. Ну это ж ненормально". О том, зачем же АлтГУ новый корпус.

04:27 "Камень преткновения, на мой взгляд, заключается в том, что просто многие из тех, кто выдвигают контраргументы, просто до конца не разобрались". О том, что думает о критике.

05:05 "А эти кустики, о которых все говорят, что они нужны, используются в основном... ну сами понимаете... для физиологических нужд. Мы на самом деле никаким образом не ломаем архитектурный ландшафт". О спорах вокруг строительства и критике целесообразности нового корпуса вуза.

06:24 "В наших планах подземка – три этажа, восемь этажей – надземная часть и 18 тыс. кв.м". О том, каким будет новый корпус университета.

06:48 "У нас есть разрешение на проектирование, которое подписано Министерством науки и высшего образования. Оно подтверждено. Там говорят: пожалуйста, разрабатывайте документацию и заявляйтесь на финансирование".

07:15 "Аргумент-то один слышим: что не дадим вырубить вот эти 15 кленов. В компенсацию этих 15 кленов будет очень много сделано: будет и зимний сад внутри корпуса, на крыше планируем поставить деревья – зеленый уголок, смотровую площадку". Что сделает вуз, чтобы оправдать вырубку деревьев.

08:20 "Я с большим уважением отношусь к Валентине Дмитриевне (Мансуровой). Хорошо знаю ее, как большого профессионала. Но мне кажется, что в некоторых моментах она немножко сгущает краски". Правда ли, что преподаватели АлтГУ пишут дипломные работы за студентов-платников.

09:45 "Бывают истории. Это же жизнь, это же люди. Не сошлись характерами. Возникли конфликты личные". О том, кого отчисляют из АлтГУ и кому идут навстречу.

12:04 "Они стимулируют и рынок труда, и потребительский спрос. По оценкам РАНХиГС, в среднем один иностранный студент порядка 16000 рублей в месяц тратит. Умножьте на количество. Это часть городской экономики". О том, зачем Барнаулу и Алтайскому краю студенты-иностранцы.

13:34 "С чем связано приобретение образования? Во-первых, образуются новые связи в мозгу. Для того чтобы они образовались, надо человека поставить в такую ситуацию, когда он вынужден обучаться!" О том, изжило ли себя высшее образование и нужно ли его получать в современном мире.

19:26 "Биологов, физиков и химиков, безусловно, поменьше. Прежде всего это связано с тем, что ребят, которые склонны именно к естественным наукам, действительно меньше, чем гуманитариев". О самых массовых и непопулярных факультетах. 

21:42 "Процесс аккредитации – это всегда стресс. Профессионал отличается от обывателя тем, что он тренируется и в стрессовой ситуации срабатывает нормально". О том, как АлтГУ проходил аккредитацию и как ее получил.

23:24 "У нас есть своя лаборатория космического мониторинга, которая работает совместно с МЧС и проводит круглосуточный мониторинг территории не только Алтайского края, прежде всего для предупреждения различных чрезвычайных ситуаций". О топовых направлениях университета (даже с точки зрения мировой науки).

26:11 "Взяв образцы на пробу, можно через выяснение ДНК растений сказать, что было положено в основу лекарственного препарата – фальсификат или нет". О научных изобретениях университета.

28:00 "В 2020 году в качестве пилотного вуза в Алтайском крае стал АлтГУ, поэтому мы планируем не менее 10% наших абитуриентов зачислить именно через суперсервис "Поступи онлайн". О том, как дистанционно стать студентом.

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Комментарии

28.01.2020 11:23
гость

Снесите старый, стройте новый. В чём проблема?
Город задыхается от зданий!
Не пройти, не проехать. Площадь Советов огромная, стройте ФОКи, здание для АлтГУ, Radisson.

НИКТО В НАШЕМ ГОРОДЕ НИЧЕГО НЕ ВОССТАНОВИЛ ВЫРУБЛЕННОЕ! Включая Лесной бор.

28.01.2020 11:23
-гость-

С после таких высказываний путь застраивают все площадь Сахарова, и гостиницами и прочим, только кто автомобильными пробками разбиратся будет.

28.01.2020 11:27
гость

Снесли дом купца Михайлова, почему эту землю отдали под строительство прокуратуры?
Если такая востребованность в земле для социальных объектов?
Учебный корпус это же социальный объект, пусть тогда прокуратура остаётся без нового здания либо переносите для них строительство, где два недостороя около налоговой..

28.01.2020 11:28
Маня

Да, горожане не разобрались!
Смешно.
В городе полно пустующих площадей, закрывались коммерческие вузы.
Покупайте чужие, перестраивайте свои корпуса.
Но очевидно, что так денег не отмыть.
На строительстве можно хорошо нажиться.
И сквер в этом деле не помеха. Судьба решена. Снесут и нас с вами не спросят.

28.01.2020 11:42
гость


28.01.2020 11:28
Маня
Но очевидно, что так денег не отмыть.
На строительстве можно хорошо нажиться.

Так и хочется им сказать "постройте" на бумаге, только уже не трогайте последние зелёные пятачки города.

Город себя показал, что может только вырубать, доказательство этому, отказались озеленить пустырь: ул-. Взлетная- ул. Ускова. Вот она реальность!

28.01.2020 11:49
- гость -

21век можно обучать дистанционно.

28.01.2020 11:50
гость

Про озеленение, оголили Павловский тракт, рядом с Аксиомой понастроили маленькие коробочки различные автосалоны, и оголили практически всю полосу(((, всё вырубили вдоль дороги, только около Аксиомы остались несколько деревьев.
Вот такое будущее у города!

28.01.2020 12:10
Вообще против

Я вообще против ВУЗов в центре города. Любой ВУЗ по сути это замкнутая эко-система, в которой студенты живут в общежитиях и учатся в учебных корпусах. Зачем всё это тащить в исторический и деловой центр города? Вот и стройте на окраинах не очередной квартал с малосемейками, а ВУЗ. Где студенты будут и жить и учиться. Сейчас в вузовских общагах живет малое число обучающихся, основная масса снимает квартиры из разряда "подальше-подешевле", и создают ежедневную давку в общественном транспорте, стекаясь со всех окраин в центр на занятия.

28.01.2020 12:18
- гость -

Я вообще не понимаю о каком обсуждении может идти речь и при чем тут вообще какие то активисты? Земля имеет своего собственника, назначение участка согласно ПЗЗ соответствуют намерениям собственника. Кто или что может остановить собственника в его охраняемом Законом праве? Только суд. Но и суд не может принимать решение исходя из соплей и слюней каких то мутных активистов. Кстати, кто они? Кем уполномочены? Это их личное мнение? Тогда спасибо за мнение, и идите мимо. Адрес можем подсказать. Суд не вправе ограничить собственника. Поэтому, все что сейчас происходит, это просто цирк.
И если с Рэдиссоном вам удалось нагнать волну, и застройщику выделили участок на полкилометра ниже по Соцу, то здесь все требования соблюдены.

28.01.2020 12:26
- гость -

Зачем он там нужен? То гостиницу решили воткнуть, теперь еще корпус. Скоро площадь Сахарова застроят. А по лицу человека видно, что строительство корпуса очень выгодное дело) Ночей не спит, о студентах думает

28.01.2020 12:31
- гость -

28.01.2020 12:18
- гость -
ты откуда такой умный взялся ?

28.01.2020 12:36
- гость -

Гость в 12:31
Да оттуда же, откуда и ты.
Ещё вопросы? Или что то по теме можешь вякнуть?

28.01.2020 12:39
Гость

Больше зданий больше платников будет. Не факт, что после появления нового корпуса студенты все также будут учится в две смены

28.01.2020 12:45
гость

А что обязательно корпус в самом центре ставить, ну спуститесь чуть ниже на интернациональную, даже партизанскую, там еще полно частных домов, в Барнауле итак нет зеленых зон, а здесь такой красивый сквер, народ любит гулять здесь, куда вообще администрация смотрит, хотя они гуляют в особых зонах

28.01.2020 12:46
Маня

28.01.2020 12:18
- гость
Вот именно про это я и написала выше.
Решат и нас с вами не спросят.
Помните, как снесли кинотеатр Первомайский? Нет?
Его снесли ночью. Как бандиты.
Когда снесли дом купца Морозова?
Его снесли в выходные, когда город стоял пустой.
Здесь будет то же самое.

Человек, давший комметарий в 12:18 и 12:36 нам показал истинное лицо тех, кто рулит процессом.

28.01.2020 12:54
Гость

Ещё вопросы? Или что то по теме можешь вякнуть?(с)

Как некультурно для сотрудника АлтГУ!

28.01.2020 12:56
- гость -

28.01.2020 12:18
- гость -
Я вообще не понимаю о каком обсуждении может идти речь и при чем тут вообще какие то активисты? Земля имеет своего собственника,
------
Единственный собственник подобной земли - это горожане.

28.01.2020 12:58
Панночка

про туалеты в кустах - это проблема доступных уличных санузлов, а не проблема озеленения.

28.01.2020 12:59
Панночка

про обучение в две смены и сто это неудобно - вообще полный бред

28.01.2020 13:03
АлтГУ

Человек, давший комметарий в 12:18 и 12:36 нам показал истинное лицо тех, кто рулит процессом.

Человек зарплату отрабатывает, опасаясь как бы не выгнали с насиженного места

28.01.2020 13:07
- гость -

28.01.2020 12:36
- гость -
ты мне это лично повторить сможешь?

28.01.2020 13:17
- гость -

28.01.2020 12:18 - гость -
Понятно, что ты по разнарядке отправлен поддерживать хотелки руководства.
Но все же. У нас много, где глупо нарезаны участки. Много, где общественные территории попали на частные участки. Попробуй подумать, что будет с городом, если все начнут свои права собственности реализовывать.

28.01.2020 13:22
- гость -

Маня, и в чем состоит истинное лицо? Что вам конкретно не понравилось? Про адрес? Так вы спросите, и я укажу.
12:54 Мимо, не сотрудник АГУ.
12:56 Нет такого собственника - горожане. Есть земельный кадастр, там указан земельный участок, его границы, и собственник.
13:03 А вы то кто такой, чтобы делать предположения о моих мотивах? Я тогда могу предположить, что вы эксгибиционист и просто защищаете ареал своего обитания, а вас может привлечь к ответственности надо. И основания для такого предположения у меня аналогичные вашим.
13:07 Легко. Могу прям щас: по теме что то можешь вякнуть? Или есть ещё вопросы?

28.01.2020 13:37
- гость -

Никаких учениев,пусть те 15 клёнов продолжают испускать кислород.Он полезен для здоровья.

28.01.2020 13:57
Комарьин

Человек, давший комметарий в 12:18 и 12:36 имеет имя, фамилию и должность. Кажется его зовут Дима на букву М )))) и он отвечает за пиар универа

28.01.2020 14:00
- гость -

Комарьин, неужели Мидведев?????
Сам??? Денех нету, но вы несцыте?

28.01.2020 14:14
житель


28.01.2020 13:22
- гость -
Если наш уважаемый аноним не из АГУ, но так ратует за проект, значит он потенциальный победитель тендера на проектирование и строительство данного объекта.
В любом случае, как бы денег не хотелось, совесть же есть? Молчит?

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