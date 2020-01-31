"Ситуация раздута". Как коронавирус влияет на туризм и стоит ли лететь на Хайнань

Как вспышка коронавируса влияет на туристическую отрасль и что происходит с теми, кто именно сейчас отдыхает на Хайнане? Когда же нормализуется ситуация, что будет с ценами на Хайнань этой весной и куда можно лететь в феврале-марте, если не в Китай, а на море сильно хочется? Об этом в спецвыпуске "Переговорки" на amic.ru Александру Михельсону рассказала директор по выездному туризму компании "Авиафлот" Ольга Шевлякова. А заодно она объяснила, можно ли лететь в Египет и когда вернут египетские чартеры.

02:24 "Ухань – город, который больше связан с бизнес-поездками или обучением. Но с целью туризма его рассматривают крайне редко. Если говорить про Китай, то большинство туристов летят либо в Пекин, либо на Хайнань, либо в Урумчи". О городе, где вспыхнул коронавирус.

02:56 "Это явление временное". О том, как влияет вспышка смертоносного вируса на туризм и когда возобновят полеты в Китай.

03:56 "Туристы на острове Хайнань продолжают отдых". О том, что происходит с путешественниками в Китае и будут ли их эвакуировать.

04:21 "На острове Хайнань паники, в принципе, нет. Паника основная здесь, в России, в Алтайском крае в частности. Мы считаем, ситуация больше раздута". О том, как туроператоры относятся к шумихе вокруг вируса и что предлагают своим клиентам взамен Китая.

05:25 "Туристы имеют право отказаться от забронированного тура в Китай без каких-либо удержаний и выбрать другое направление. Либо забрать деньги". О том, что делать с путевками в Китай и как быть тем, кто планировал лететь в Таиланд (или Вьетнам), но тоже испугался.

06:47 "В первую очередь, могу посоветовать Таиланд". Куда лететь этой весной, если так хочется на море.

07:40 "В Египет ехать можно. Другое дело, что добираться туда проблематично". О том, когда вернут чартеры в Египет.

09:27 "Выжидают, когда спадет эта массовая истерия"|. О том, как китайские коллеги по туризму реагируют на панику и есть ли спрос на путевки в высокий сезон.

10:22 "Уровень цен упадет. Стоимость путевки может снизиться на 10-15%". О ценах на Китай и о том, будут ли туроператоры снижать стоимость на другие направления.

11:52 "Мы пока советуем воздержаться от поездок". О том, что же делать.