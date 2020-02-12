Сергей Писарев: Сколько стоит тигр и как прокормить 300 животных в частном зоопарке

В "Переговорке" на amic.ru Сергей Писарев, директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка", одного из двух частных зоопарков России. Сергей Писарев рассказал в интервью Александру Михельсону как удается содержать без государственных дотаций более 300 животных 44 видов, почему нельзя дарить животных и о том, как меценаты и просто неравнодушные люди помогают зоопарку.

4:33 "... и определили, что у нас не амурский тигр, а помесь юго-восточного с амурским. Поэтому мы сменили табличку. Теперь там написано, что это просто тигр".

5:24 "Многие говорят: ну, что там, взял какие-то отходы мясопереработки и привез. Ничего подобного, вы не имеете права кормить животных отходами. Вы должны кормить животных по стандарту. Должен быть сертификат на любой продукт питания, которыми вы кормите животных".

9:43 " А у нас заявляют – неэффективно тушить лесные пожары. Неэффективно спасать животных. Это же глупо! Это бред! И поэтому такая ситуация в некоторые умы так и заходит – зоопарки нужно закрыть. Я категорически против этого, потому что зоопарк – это возможность сохранить на планете Земля многих животных".

14:30 " Были по этому поводу судебные разбирательства. Я, как видите, на свободе, но я всегда говорил и говорю посетителям: то, что позволено мне, им делать категорически запрещено!"

22:43 "И вот тогда мы попробовали первый раз запустить детей в это пространство. Мы пожалели, в этот же день все было прекращено, потому что по окончании рабочего дня мы обнаружили восемь трупиков кроликов".

31:20 "Я пока не буду раскрывать карты, но два серьезных предпринимателя уже составили проекты на строительство двух вольерах для двух очень красивых животных. В этом году будет 10 лет нашему зоопарку, и в десятилетие они обещают, что сделают вот такой замечательный подарок".