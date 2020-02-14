Танцы и еще раз танцы. Стартовал конкурс среди хореографических коллективов Алтая

"Алтайские россыпи" – конкурс, проводимый раз в два года среди юных танцоров Алтайского края. Соревнования стартовали 13 февраля в ДК города Барнаула и продлятся до 15 февраля.

Свое мастерство покажут более 70 детских и юношеских коллективов из Бийского, Благовещенского, Волчихинского, Мамонтовского, Павловского, Первомайского, Поспелихинского, Тальменского, Тюменцевского районов; а также из Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска, Заринска, Камня-на-Оби, Новоалтайска, Рубцовска, Ярового и ЗАТО Сибирский. Коллективы, удостоенные звания Гран-при и Лауреатов смогут принять участие в молодёжных Дельфийских играх России, в профильной смене "Детство. Здоровье. Талант" 2020 года.

В этом году региональный конкурс посвящен 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.