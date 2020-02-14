Когда носки не страшны. Пары с огромным семейным стажем о том, как выжить в браке

Любовь Васильевна Новоселова плохо слышит и просит своего мужа Юрия Григорьевича говорить ей прямо на ухо. И целует его в щеку, когда разговор заходит о продолжительности их семейной жизни. Смеется, вспоминая свадьбу и "банкет" , который и в страшном сне не приснился бы ни одной современной невесте.

Пара вместе 62 года, у них пятеро детей, и они до сих пор любят друг друга. Юрий Григорьевич и Любовь Васильевна – одна из трех пар, которые стали героями этого материала.

Мы попытались понять, как не разлюбить за длинную семейную жизнь, нужно ли идти на уступки, что меняется в семье с появлением детей и во что превращается любовь, когда пары вместе так много лет. Смотрите.