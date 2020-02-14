Когда носки не страшны. Пары с огромным семейным стажем о том, как выжить в браке

Любовь Васильевна Новоселова плохо слышит и просит своего мужа Юрия Григорьевича говорить ей прямо на ухо. И целует его в щеку, когда разговор заходит о продолжительности их семейной жизни. Смеется, вспоминая свадьбу и "банкет" , который и в страшном сне не приснился бы ни одной современной невесте.
Пара вместе 62 года, у них пятеро детей, и они до сих пор любят друг друга. Юрий Григорьевич и Любовь Васильевна – одна из трех пар, которые стали героями этого материала.
Мы попытались понять, как не разлюбить за длинную семейную жизнь, нужно ли идти на уступки, что меняется в семье с появлением детей и во что превращается любовь, когда пары вместе так много лет. Смотрите.
Комментарии
тронуло до слез.. молодцы..
Вот это любовь а не хреньсобачя
я 23 года с женой. а о таком сроке даже мыслей нет. дожить бы до 60))
Красивые истории. Очень достойные. Спасибо, редакция! Делайте еще!
Так мило! Долгих им лет совместной жизни!
Какое душевное видео! Сразу видно, что эти пары дорожат друг другом) Чтобы у всех так было!
Пойду жену обниму