"Без башки абсолютно". Кавээнщик Дмитрий Никулин о съемках на ТНТ и Галустяне

"Я стал меньше смотреть КВН", – с грустной улыбкой говорит Дмитрий Никулин, звезда команды "Дети лейтенанта Шмидта" и сериала "Бородач". О том, как он попал на ТНТ, как относится к Михаилу Галустяну, сколько зарабатывает и куда тратит, актер и известный кавээнщик рассказал Александру Михельсону в "Переговорке" на amic.ru. А еще объяснил, зачем Сибири свой театр эстрады, и вспомнил, как свой 41-й день рождения отмечал вверх ногами.

01:58 "Мы попросту начали конкурсные программы представлять по всем регионам. Начали там всех выигрывать. Все призы получать". О том, с чего начинался КВН для "Детей лейтенанта Шмидта".

02:27 "Из Томска там было всего три человека. Большинство – барнаульские. Но… В свое время мы обращались к нашим властям: помогите нам. Сказали: нет". О том, почему фактически барнаульская команда КВН стала представлять Томск.

05:51 "Сброд актеров, которые собрались и назвались командой КВН. Это был просто эксперимент – для разнообразия, для расширения кругозора". О том, как вообще появилась команда "Дети лейтенанта Шмидта".

07:28 "Раньше сколько было юмористических проектов на телевидении? И вообще, сколько каналов было? Как в супермаркете: соков, марок очень много, выбирай, какой тебе нравится". О том, почему КВН уже не тот.

09:00 "В Одессу приезжаешь – там есть "Маски шоу". У них есть свой театр. И некоторые специально приезжают в этот город. Это бренд". О том, зачем Барнаулу нужен театр эстрады и есть ли шансы его создать именно в столице региона.

09:35 "Хорошее настроение у человека появилось. Просто он посмотрел… Когда хорошее настроение появляется, это уже что-то". О том, как Томенко ходил на выступление кавээнщиков.

09:54 "Мы настойчивые. Все равно – мы ни с этого края, так с другого края зайдем".

11:39 "Очень большой опыт приобрел. Безбашенный проект... Без башки абсолютно. Трюковых съемок было очень много". О том, как Никулин попал в сериал "Бородач" на ТНТ.

12:49 "Быстрее снимайте, я сейчас посинею весь. Висим, висим. И я говорю: "Мишка, не поверишь. Никогда не думал в жизни, что в свой 41-й день рождения я буду висеть вверх ногами". О том, как проходили съемки сериала "Бородач".

13:44 "У него проблема звездная, не болезнь". О том, как на самом деле живет Михаил Галустян и почему он человек-шинель.

14:34 "Я не стараюсь себя позиционировать везде, вылазить". О звездной болезни и проблеме узнаваемости.

15:14 "Я вам еще раз говорю: у меня пятеро детей. Я не успеваю считать. Я не откладываю. У меня не получается так. Ну, честное слово". О том, сколько зарабатывает Никулин и куда тратит деньги.

16:10 "Вот я сейчас после вашей съемки – бегом-бегом, тык-дык-тык-дык… на репетицию". О том, чем занимается Никулин без КВН и почему он боится лететь в Норильск.

17:40 "Актерство – это работа, которая нравится. Но это очень сложная работа. Ребята, девчата. Если кто-то решит заниматься актерством – дай Бог, чтобы вам повезло. Надо, чтобы поперло. У кого нет везения в этой профессии – очень плохие бывают последствия". Как это – быть актером.

18:54 "Я абсолютно не понимаю людей, которые ходят в фитнес-зал. Считаю это прожиганием времени". О том, чем занимается Никулин в свободное время.

22:32 "Лишь бы везло. Лишь бы недаром". О том, чем занимаются сыновья Никулина.