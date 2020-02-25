"Деньги надо тратить красиво". Как дедушки в 70 лет гоняют до Парижа на ретроавто

Участников легендарного ралли Пекин – Париж называют миллионерами-пенсионерами. Раз в три года 70-летние романтики проезжают минимум 12 тысяч километров на автомобилях, которым тоже не меньше 70, а то и больше 100 лет. Сергей Поспелов, общественник, участник ретроралли Пекин – Париж, организатор Алтайской федерации автомобильного спорта объяснил в "Переговорке" на amic.ru, как проходят уникальные соревнования, которые стоят баснословных денег (на минуточку – в 2019 году за стартовый взнос отдавали 46 тысяч фунтов стерлингов, а это почти 3,8 млн рублей). А еще он рассказал об "уникальном старикашке" из Австралии, который проехал 14 тысяч км на авто 1974 года и победил (трижды!).

02:10 "В 2019 году в ралли принимал участие трицикл 1907 года выпуска, которому 112 лет. Он не просто ехал – он доехал до Парижа". Сергей Поспелов о том, как проходят соревнования на выносливость и регулярность движения.

06:01 "В жизни есть удовольствие гораздо большее, чем просто наличие денег. Их надо еще красиво потратить". О том, кто такие миллионеры-пенсионеры.

06:33 "В 13 году стартовый взнос стоил 40 тыс. фунтов стерлингов. Взнос – это право участия. Туда входят гостиницы, отели, ремонт, медицина, форма, буклеты… Для российского экипажа это обошлось в 6 млн рублей". О деньгах, финансовой помощи и кредитах.

08:12 "В 2019 году стартовый внос стоил 46 фунтов стерлингов". Но это еще не все. На что еще нужны деньги участникам ралли.

11:52 "2019 год – 14 тысяч км, 12 стран, 8 часовых поясов и 800 миль непростых дорог". О том, по каким дорогам едут участники ралли Пекин – Париж.

14:07 "Языковой барьер. По-русски до сих пор никто ничего не говорит. Максимум "до свидания" или "спасибо". С чем сталкиваются автомобилисты в другой стране.

16:21 "Большинство участников со страхом представляли, как в России может быть. Сломаться и потеряться. Медведи сидят с автоматами в кустах, кругом пьяные люди". О том, что думают иностранцы о России до ралли и после.

20:58 "Никто не верил, что он вообще доедет". Как "Москвич" 1975 года выпуска не просто доехал до Парижа, но и занял 10-е место в общем зачете.

23:38 "В 2019 году уникальный автомобиль, который всех поверг в шок, – это паровой автомобиль 1914 года выпуска. Грубо говоря, паровоз на колесах. Он побил мировой рекорд как самый длительный пробег на паровом автомобиле". О редких и единственных машинах ретроралли.

26:38 "Победителем гонки 2019 года стал участник, которому 84 года. И он сам сидел за рулем". Об "уникальном старикашке", который четыре раза участвовал в ралли и три раза победил.