Чтобы тело не толстело. Как правильно есть блины на Масленицу

Развеселую Масленицу принято праздновать широко. Но самый богатый стол нужно будет накрыть в воскресенье. А это значит, что нас ждут блины, пироги и много другой вкусной и очень калорийной еды.

Что же делать, если отпраздновать Масленицу блинами хочется, а портить фигуру – нет? Amic.ru обратился за советом и рекомендациями к известному барнаульскому нутрициологу Илье Казюре.

Илья – мастер спорта международного класса, а также автор методики правильного питания. И он точно знает, как спасти фигуру, не отказываясь от праздника.