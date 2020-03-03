Как правильно питаться в пост и оставаться здоровым. Советы от фитнес-тренера

В понедельник, 2 марта, начался Великий пост. С этого дня и до 19 апреля православным христианам рекомендуется отказаться от употребления продуктов животного происхождения, чтобы очистить себя перед Светлой Пасхой. Однако такая вынужденная диета не всегда идет на пользу нашему организму.

Как правильно восполнить белок и полезные жиры во время поста, amic.ru рассказал известный барнаульский нутрициолог, автор методики правильного питания и мастер международного класса Илья Казюра.