"Инвесторы толком не подтягиваются". Бизнесмен Саламатов о развитии туризма на Алтае

Говорят, Алтай – самое красивое место в мире. И недешевое: летом цены в гостиницах там почти как в Европе. Почему, несмотря на инвестиции, Алтай все равно считают неконкурентоспособным, нужна ли ему европейская инфраструктура и вообще как правильно развивать туризм в Горном Алтае? Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассуждал Алексей Саламатов, инвестор в комплексе дорожного сервиса "Горная страна", путешественник, фотограф и член Русского географического общества. Заодно он рассказал, чем заниматься на Алтае осенью и зимой, и о том, как фотографы раскрутили Лебединое озеро.

05:15 "Многие хотят, чтобы Алтай оставался первозданным, и все было как раньше. Но очень много людей едут дальше. Развивается структура, как говорят, "Зачикетамании". Даже в конце Чуйского тракта, в Кош-Агаче можно прекрасно, с комфортном разместиться. А когда мы раньше туда ездили, то в юртах ночевали". О том, как люди открывают для себя Алтай.

06:21 "Надо отдать должное Александру Богдановичу Карлину. Он, несмотря на некоторые недостатки как губернатора (может быть), о тризме беспокоился. Он добивался". О том, почему "Бирюзовая Катунь" – это хорошо, несмотря на то, что туристов там нет.

07:00 "Из негативного – Республика Алтай. Там проект должен был быть очень амбициозный. Там и озеро должно было быть в несколько раз больше, чем на "Бирюзовой Катуни". Отели премиального класса должны были быть. Где они?"

07:28 "То, что там (на "Бирюзовой Катуни") никого нет – это большая проблема от сезонности алтайского туризма. Это действительно очень серьезно". Что не так с "Бирюзовой Катунью" и почему этот вопрос не к инвесторам.

08:31 "Иду по Белокурихе. И когда я вижу ту же "Жемчужину Белокурихи" – огромное, прекрасное здание, в которое инвестировали для здешних мест серьезные деньги. А там вечером горит три окна. И мне очень грустно становится". О том, почему все инвестиции последних лет были не то чтобы не нужны, а, скорее, неоправданны.

10.32 "Инвесторы пока толком не подтягиваются. Но государственные-то инвестиции не были впустую. Сами говорите: прекрасная живописная дорога (к "Белокурихе-2") сама по себе уже стала туристическим объектом". О том, почему инвесторам нецелесообразно вкладываться в развитие туризма на Алтае.

11:32 "На всех сейчас платежеспособного спроса не хватает". О главных причинах трудностей алтайского туризма.

12:45 "Алтай – для релакса. Для отдохновения души, для отвлечения от городской суеты". О том, что делать на Алтае зимой (спойлер: то же, что и летом).

14:33 "Меня очень сильно раздражает, когда Алтай называют сибирской Швейцарией, когда его сравнивают с Альпами". О роскоши Алтая – самом красивом месте в мире.

15:43 "Для тех, кто любит Алтай, инфраструктура европейская, может быть, и не особо нужна. Она нужна тем, кто ездит в район Нижней Катуни, извините, побухать, попариться и в Катунь пописать". О том, почему условия на Алтае нужны, но не первостепенны.

19:06 "Прошло время инфраструктурных проектов. Мне представляется эволюционное развитие в сторону круглогодичного туризма". О том, как должен развиваться туризм на Алтае.

19:57 "Люди жалуются, что там дорого. Это же понятно: летом спрос в тех местах на размещение заметно превышает предложение. Зимой дорого: надо же все отапливать". О том, почему Алтай дорогой, а в гостиницах цены почти как в Европе.

21:46 "Первыми, кто понял всю ценность этих мест, были фотографы". О том, как Лебединое озеро стало популярным благодаря фотографам и почему им должно помогать государство.