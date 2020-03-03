"Инвесторы толком не подтягиваются". Бизнесмен Саламатов о развитии туризма на Алтае

Говорят, Алтай – самое красивое место в мире. И недешевое: летом цены в гостиницах там почти как в Европе. Почему, несмотря на инвестиции, Алтай все равно считают неконкурентоспособным, нужна ли ему европейская инфраструктура и вообще как правильно развивать туризм в Горном Алтае? Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассуждал Алексей Саламатов, инвестор в комплексе дорожного сервиса "Горная страна", путешественник, фотограф и член Русского географического общества. Заодно он рассказал, чем заниматься на Алтае осенью и зимой, и о том, как фотографы раскрутили Лебединое озеро.
05:15 "Многие хотят, чтобы Алтай оставался первозданным, и все было как раньше. Но очень много людей едут дальше. Развивается структура, как говорят, "Зачикетамании". Даже в конце Чуйского тракта, в Кош-Агаче можно прекрасно, с комфортном разместиться. А когда мы раньше туда ездили, то в юртах ночевали". О том, как люди открывают для себя Алтай.
06:21 "Надо отдать должное Александру Богдановичу Карлину. Он, несмотря на некоторые недостатки как губернатора (может быть), о тризме беспокоился. Он добивался". О том, почему "Бирюзовая Катунь" – это хорошо, несмотря на то, что туристов там нет.
07:00 "Из негативного – Республика Алтай. Там проект должен был быть очень амбициозный. Там и озеро должно было быть в несколько раз больше, чем на "Бирюзовой Катуни". Отели премиального класса должны были быть. Где они?"
07:28 "То, что там (на "Бирюзовой Катуни") никого нет – это большая проблема от сезонности алтайского туризма. Это действительно очень серьезно". Что не так с "Бирюзовой Катунью" и почему этот вопрос не к инвесторам.
08:31 "Иду по Белокурихе. И когда я вижу ту же "Жемчужину Белокурихи" – огромное, прекрасное здание, в которое инвестировали для здешних мест серьезные деньги. А там вечером горит три окна. И мне очень грустно становится". О том, почему все инвестиции последних лет были не то чтобы не нужны, а, скорее, неоправданны.
10.32 "Инвесторы пока толком не подтягиваются. Но государственные-то инвестиции не были впустую. Сами говорите: прекрасная живописная дорога (к "Белокурихе-2") сама по себе уже стала туристическим объектом". О том, почему инвесторам нецелесообразно вкладываться в развитие туризма на Алтае.
11:32 "На всех сейчас платежеспособного спроса не хватает". О главных причинах трудностей алтайского туризма.
12:45 "Алтай – для релакса. Для отдохновения души, для отвлечения от городской суеты". О том, что делать на Алтае зимой (спойлер: то же, что и летом).
14:33 "Меня очень сильно раздражает, когда Алтай называют сибирской Швейцарией, когда его сравнивают с Альпами". О роскоши Алтая – самом красивом месте в мире.
15:43 "Для тех, кто любит Алтай, инфраструктура европейская, может быть, и не особо нужна. Она нужна тем, кто ездит в район Нижней Катуни, извините, побухать, попариться и в Катунь пописать". О том, почему условия на Алтае нужны, но не первостепенны.
19:06 "Прошло время инфраструктурных проектов. Мне представляется эволюционное развитие в сторону круглогодичного туризма". О том, как должен развиваться туризм на Алтае.
19:57 "Люди жалуются, что там дорого. Это же понятно: летом спрос в тех местах на размещение заметно превышает предложение. Зимой дорого: надо же все отапливать". О том, почему Алтай дорогой, а в гостиницах цены почти как в Европе.
21:46 "Первыми, кто понял всю ценность этих мест, были фотографы". О том, как Лебединое озеро стало популярным благодаря фотографам и почему им должно помогать государство.
Комментарии
А что Алтай перестал быть частью РФ? Зачем инвестору эти приключения? Инвестору нужны независимые суды, гарантия прав частной собственности, верховенство права. А пока всё, что способно генерировать кэш, держат за горло чекисты, забудьте про частные инвестиции. В эту страну не хочет инвестировать сама власть, выводя деньги за рубеж, почему это должен делать частный инвестор?
В связи с коронавирусом обсуждение развития туризма крайне актуально.
Кто сюда будет инвестировать??? Вообще отдых на алтае дороже, чем заграницей-на море
Увеличение туристического потока сопровождается ростом количества насекомых. Откуда они приезжают в наш город, ведомо должно быть санэпиднадзорным службам. Но Барнаул стал этаким маленьким Парижем. Недавно молодой коллега пожаловался, что их чистенькую, качественно отремонтированную 1,5 года назад квартирку, оккупировали полчища клопов. Искусали годовалого ребенка. Пришлось вызывать спецов, за 2800 р. провели обработку, через 2 недели рекомендовали повторить.
Что это за напасть? Как-то раньше не доводилось слышать о такой беде. Между тем, клопы являются настоящим бактериологическим оружием, переносчиками смертельно опасных заболеваний, гепатита и других.
"Инфраструктура нужна тем, кто едет побухать и попариться", – считает инвестор и объясняет, как продвигать путешествия на Алтай
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Люди много и интенсивно работают. Для сохранения психологической стабильности необходима разгрузка. Надо учитывать этот фактор.