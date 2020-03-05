"Одна проблема – прическа портится". Ирина Солнцева о Карлине, кошках и любви к мужу

Еще одна премьера на amic.ru – проект "НеИзвестные". Это цикл историй о том, как живут и чем увлекаются известные люди Алтайского края. Нам хотелось показать тех, кого мы часто видим на экране, такими, какими их мало кто знает. Без пафоса, формы и должностных рамок – домашними, уютными, спортсменами, кулинарами, заводчиками лошадей и голубей. То есть настоящими.
Первым гостем "НеИзвестных" (что особенно символично накануне 8 Марта) стала Ирина Солнцева – душевная и яркая, как ее фамилия. Депутат краевого Законодательного собрания открыто рассказала о конфликте с экс-губернатором Александром Карлиным и о том, как уже почти полвека сохраняет брак, а также поделилась с нами отношением к жизни и мечтой жить у моря. Заодно она объяснила, сколько, по ее мнению, кошек нужно для счастья.
Надеемся, у нас получилось поделиться теплом Ирины Валентиновны. Смотрите проект "НеИзвестные", расскажите и своих впечатлениях и пишите, кого бы вы хотели видеть героями следующих эпизодов.
Комментарии
Самолюбование + самообогащение
А ведь была неплохим врачом.
а неплохо
Из интерьвью:- Всё время думала, что депутаты в замках живут. Вот замок по соседству... Почему не Ваш?
Ну да. У неё халупка маленькая. Тоже "домик" не дешевый. "Лямов" на тридцать потянет. Плюс обстановочка.
P.S. Считать деньги в чужом кармане БУДУ. Так как эта жизнерадостная депутат детей лечить что-то не стала. Видать не очень денежно..
P.P.S. Надеемся, у нас получилось поделиться теплом Ирины Валентиновны.
ответ :- Не ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Лучше о простых работягах расскажите.
Амик, так себе рубрика. Этих людей никто не любит и не сильно уважает. Причины объяснять надеюсь не надо.
Круто сделано!
От какой партии? Одни и те же старые лица в "элите" края. Займитесь уже огородами и внуками.
Не интересны вы нам
Живем рядом с Солнцевыми. Про нее ничего плохого сказать не могу. Домик очень симпатичный. Я не скажу, что прям дорогой дорогой ..
Приятная и умная женщина. Это ее личный выбор был уйти из медицины. Не понимаю, в чем негодование комментаторов. Идите поработайте в нашей медицине - и поглядим, сколько вы продержитесь. Она свою пользу там принесла вполне.
А мне понравилось. Такая спокойная и рассудительная женщина, очень интересно было слушать
Отличное интервью (Спасибо Женя). Крутейшая Ирина Валентиновна!!!
Модераторы, тогда удалите весь мой коммент 12.21. Некрасиво удалять нелицеприятные вещи, оставляя приятные. Прям реклама какая то. Депутат с человеческим лицом.
5.03.2020 12:08
- гость -
Амик, так себе рубрика. Этих людей никто не любит и не сильно уважает. Причины объяснять надеюсь не надо.
За всех не говорите. кто вас уполномочил.
Зауважала еще больше Ирину Валентиновну. Не только целеустремлённый и умный политик, но оказывается еще мягкая, нежная женщина, жена, мама, бабушка. Изумительная женщина. Всего вам самого доброго.
Рубрика интересная, получилась.
Ирина Солнцева не хоче уезжать в Москву на ПМЖ тк с этих хрорм Связей и тёплого места зачем ? В чём сенсация ? А не о чём только просматривается а просто пиар ! А то чтго край нищий и мы бедные есть и её заслуга !