"Одна проблема – прическа портится". Ирина Солнцева о Карлине, кошках и любви к мужу

Еще одна премьера на amic.ru – проект "НеИзвестные". Это цикл историй о том, как живут и чем увлекаются известные люди Алтайского края. Нам хотелось показать тех, кого мы часто видим на экране, такими, какими их мало кто знает. Без пафоса, формы и должностных рамок – домашними, уютными, спортсменами, кулинарами, заводчиками лошадей и голубей. То есть настоящими.

Первым гостем "НеИзвестных" (что особенно символично накануне 8 Марта) стала Ирина Солнцева – душевная и яркая, как ее фамилия. Депутат краевого Законодательного собрания открыто рассказала о конфликте с экс-губернатором Александром Карлиным и о том, как уже почти полвека сохраняет брак, а также поделилась с нами отношением к жизни и мечтой жить у моря. Заодно она объяснила, сколько, по ее мнению, кошек нужно для счастья.

Надеемся, у нас получилось поделиться теплом Ирины Валентиновны. Смотрите проект "НеИзвестные", расскажите и своих впечатлениях и пишите, кого бы вы хотели видеть героями следующих эпизодов.