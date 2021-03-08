И у вас получится. Суровый мужской салатик для самой любимой на 8 Марта

Ну что, парни, уже придумали, что будете дарить милым дамам на 8 Марта? Как это вы о нем забыли? Нет, остановитесь, не бегите в магазин. Цветов и конфет там наверняка уже не осталось. Да и места в каком-нибудь ресторанчике уже не найти. Но у нас есть для вас идея получше: бомбический романтичный ужин дома. Тем более что быстрые, простые и вкусные рецепты мы уже подыскали за вас. И даже протестировали: журналисты amic.ru Саша Соколов и Слава Мельников вооружились камерой, ножом, продуктами и отправились на кухню.
Наш финальный рецепт – роскошный салатик, который удивит любую даму. Конечно, удивит ее не сам салатик, а то, что вы способны приготовить такое чудо. Мы смогли, значит и у вас получится.
Кстати, как и любой романтический ужин, одним только салатом мы не ограничились. Смотрите наши другие рецепты, как пожарить для любимой сырное чудо и освежить ее бомбическим смузи.
Комментарии
Вот это озвучка... Лучше бы Гоблина пригласили.
Ну начало не плохое нужен сериал
Аааааааа, это шедевр!
Вот, что-что, а нормальный шеф-нож и умение делать нарезку, для мужика, как балонник и умение менять колесо, я щщитаю.
Мужики, научитесь хотя бы пользоваться ножом на кухне!
Посмотрел пару видосов по нарезке, купил шеф-нож, извел десяток огурцов и морковок, пару раз порезался, зато теперь, я - главный на кухне! Без меня ни один салат не будет сделан, т.к. я лучше и быстрее всех делаю нарезку продуктов!
Один день можно на кухне постоять. Зы
С ножом умею обращаться, рыбу почистить, гриб в лесу срезать, ну и не только гриб при необходимости...
На 8 марта закажу пиццу, порежу ее так и быть на более мелкие кусочки
Кусман сала на кусман черняшки! А дальше-баня самогон девки!