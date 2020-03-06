И у вас получится. Суровый мужской салатик для самой любимой на 8 Марта

Ну что, парни, уже придумали, что будете дарить милым дамам на 8 Марта? Как это вы про него забыли? Нет, остановитесь, не бегите в магазин. Цветов и конфет там наверняка уже не осталось. Да и места в каком-нибудь ресторанчике уже не найти. Но у нас есть для вас идея получше: бомбический романтичный ужин дома. Тем более что быстрые, простые и вкусные рецепты мы уже подыскали за вас. И даже протестировали: журналисты amic.ru Саша Соколов и Слава Мельников вооружились камерой, ножом, продуктами и отправились на кухню.

Наш первый рецепт – роскошный салатик, который удивит любую даму. Конечно, удивит ее не сам салатик, а то, что вы способны приготовить такое чудо. Мы смогли, значит и у вас получится.

Кстати, как и любой романтический ужин, одним только салатом наши рецепты не ограничатся. На закуску мы приготовили для вас... Продолжение в следующей серии, завтра на amic.ru.