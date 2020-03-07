Жарить с любовью. Суровый рецепт сырных рулетиков от мужчин amic.ru

Взялись готовить романтический ужин, но нашего бомбического салатика вам мало? Великий повар внутри вас (и ваша голодная девушка) желает закусок? Не переживайте, об этом мы позаботились. Встречайте: невероятно вкусные и запредельно сырные рулетики в лаваше. И не бойтесь, что у вас не получится: корреспондент amic.ru Саша Соколов вообще готовил впервые в жизни, вышло у него весьма неплохо.

Поэтому хватайте лаваш, сыр, куриное яйцо и начинайте творить. Конечно же, по нашему рецепту. И помните, что эти рулетики как отношения: чем горячее, тем лучше.