"Депрессивные фильмы не смотрю": Бедарев о "чернухе", Гарри Поттере и Зеленском

Телеведущий Евгений Бедарев уехал из Барнаула в Москву в начале 2000-х ради работы в кино. Несмотря на то, что его "В ожидании чуда" и "Тариф новогодний" стали народными хитами, деньги для нового проекта Бедареву пришлось искать почти 10 лет. И вот, всего за полгода, можно увидеть сразу два новых фильма режиссера: семейную сказку "Домовой", вышедшую в прокат осенью прошлого года, а с 12 марта – в прокате лента "Счастье в конверте". В новом выпуске "Переговорки" на amic.ru Евгений Бедарев рассказал Вячеславу Кондакову, почему ему нравится снимать фэнтези и сказки, где брать деньги на новые фильмы и творчество каких режиссеров его вдохновляет.

01:30 "Сам президент Украины Владимир Зеленский был продюсером моего фильма". Евгений Бедарев о проекте "Новогодние сваты" и дружбу с Филиппом Киркоровым.

04:05 "Идея была не моя". С 12 марта в прокат выходит фильм "Счастье в конверте", сценарий к которому написал Евгений. Он объяснил, почему не сел в режиссерское кресло.

06:45 Вячеслав Кондаков считает, что Евгений Бедарев – российский Гильермо Дель Торо (кто не знает – автор "Формы воды", "Хэллбоя", "Тихоокеанского рубежа", "Лабиринта Фавна"). О том, почему нашего земляка так интересует жанр фэнтези и связано ли это с комплексами из детства.

10:00 Всего два фильма за 12 лет. Почему так мало и где искать деньги на новые проекты.

11:00 "Полное вымораживание себя". Режиссер говорит, что не хочет снимать рекламу. Тогда чем он зарабатывает себе на жизнь?

12:00 В советское время снимали около 30 фильмов в год для детей. Сейчас – всего несколько. О том, почему все так плохо в этом жанре. Также немного поговорили о сказке "Морозко", которую Стивен Спилберг назвал величайшим фильмом своего времени.

13:17 "Гарри Поттер – шикарное произведение". О том, почему Альфонсо Куарон сделал из "Узника Азкабана" (уверен, что вы тоже с этим согласны) лучший фильм франшизы.

14:20: Вячеслав Кондаков, как Юрий Дудь, спрашивает у Евгения Бедарева о трех лучших в мире (нет, не рэперах) режиссерах. Гильермо Дель Торо среди них нет, зато есть гений монтажа Баз Лурман.

15:15 "Мне не интересно вскрывать социальные проблемы". Об образе современной России в кино. Бедарев объясняет, как относится к "чернухе", почему ему не нравится творчество таких авторов, как Андрей Звягинцев и Юрий Быков.

18:35 "Депрессивные фильмы не смотрю даже за деньги", – девиз Бедарева. И вот почему.

20:00 Также режиссер не смотрит новости, где сплошной негатив. В том числе бесконечные истории об угрозе коронавируса.

20:20 "Алтайский край нашим чиновникам не нужен". Почему киностудии не снимают фильмы в регионах России, а экс-губернатор Александр Карлин похлопал режиссера при встрече по плечу.

22:20 "У нас никого не насилуют, руки не отрубают". "Счастье в конверте" – доброе кино для всей семьи. И вот почему такое кино нужно посмотреть именно сейчас.

24:00 Можно ли получить деньги на новый проект, если прошлые провалились? (Никита Сергеевич Михалков подтвердит, что легко).

24:30 Возрастной рейтинг сверхдоброго фильма "Счастье в конверте" 12+. Минкульту не понравились курящие в кадре ветераны войны. Бедарев, как и все здравомыслящие люди в нашем кино, негодует по поводу цензуры.

26:40 Чем круты кинокомиксы.

27:40 "Вывески уродуют город". О том, что не нравится режиссеру в Барнауле по сравнению с Москвой.

29:00 "Это фильм о чуде". Евгений Бедарев всех зовет в кино на свою новую картину "Счастье в конверте".