Воскресенье, 8 Март, 09:08

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 67,52
€ 75,84
-10°
Обь
3см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 мартаВеликий пост-2020Изменение Конституции
видео

"Разные, разнообразные и немножко скверные". Идеальные женщины глазами барнаульцев

, ИА "Амител"
Нет в мире женщины лучше любимой

Стройная и полненькая, верная и скверная (что бы это ни значило), умная и... образованная – такими качествами должна обладать идеальная женщина по мнению идеальных (иногда слегка выпимших) барнаульских мужчин.

Накануне 8 марта журналисты amic.ru вышли на улицы Барнаула и спросили прохожих о том, как они относятся к Международному женскому дню и каких женщин они считают идеальными. Ответы оказались разными, но в одном мнения мужчин сошлись – любимая женщина всегда идеальна.

Смотрите и не забывайте делать комплименты нашим прекрасным дамам. Особенно в их "профессиональный" праздник.

Материалы по теме

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
08:40
Дорогое удовольствие. Сколько стоит красивая женщина. Инфографика 0
08:02
"Разные, разнообразные и немножко скверные". Идеальные женщины глазами барнаульцев 0
07:31
Восьмое марта: ожидание и реальность 4
07:16
Клубничка на 8 марта. Легкий и освежающий смузи по рецепту от мужчин amic.ru 0
07:06
Женщины сейчас и 50 лет назад 0
06:44
Печальный кексик. Суровый мужской рецепт, как НЕ надо готовить к 8 марта 0
06:33
Почему мы отмечаем 8 Марта и откуда взялся этот "женский день" 0
06:03
Холод и сильный ветер. Какой будет погода на Алтае в Международный женский день 0
23:59
Бийчане возмущены горами мусора рядом с домами 0
22:30
Умер актер Дэвид Пол, сыгравший роль в культовой комедии "Няньки" 1
21:40
Медики рассказали, сколько яиц можно съедать без вреда для здоровья 0
20:59
Российского депутата поймали за организацию подпольного казино 1
20:31
В России зарегистрировали четыре новых случая коронавируса 1
19:56
Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медицинских работников 3
19:26
Алтай вошел в рейтинг самых желанных направлений для экстремального отдыха 0
18:51
Массовое ДТП произошло на улице Попова в Барнауле 2
18:31
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие 0
17:59
В Алтайском крае заработали горячие линии по коронавирусу 3
17:34
Эксперт рассказал, какими будут зимы в Сибири через 30 лет 6
16:57
Илон Маск назвал панику вокруг коронавируса тупостью и был раскритикован 4
16:31
Жительница Иванова объяснила желание выйти замуж за Путина 5
15:59
В Сбербанке объяснили, от чего будут зависеть ипотечные ставки 2
15:34
Предприимчивый подросток украл семь мешков кедровых орехов на Алтае 3
14:51
Почти 50 человек скончались от коронавируса в Италии за последние сутки 10
14:32
Комитет по образованию проверит школу № 134 Барнаула из-за котлет с бумагой 2
13:59
Средняя стоимость аренды загородного дома выросла до 10 тысяч рублей в Барнауле 1
13:33
Мошенники похитили 200 тысяч у жительницы Барнаула, которая хотела стать брокером 3
12:54
Японцы восхищены творожными сырками из России 3
12:26
Одни из самых активных путешественниц проживают в Алтайском крае 2
11:53
Бийчанка продает корягу за два миллиона рублей 9
11:13
На Хайнане начинают снимать карантин  3
10:36
Учащимся барнаульской школы подали на завтрак котлеты с бумагой 9
10:05
Яркие, нежные, точно сирень: поздравления с 8 Марта в стихах 0
09:23
Жители Алтайского края жалуются на дефицит медицинских масок в аптеках 11
09:02
Можно ли крестить ребенка во время Великого поста? 11
08:34
"Ты в журналах увидала": как в Барнауле выбирали новую "Королеву красоты" 16
08:05
Жарить с любовью. Суровый рецепт сырных рулетиков от мужчин amic.ru 2
07:34
Котики, куклы и одеяла. Фестиваль по лоскутному шитью открылся в Барнауле 0
07:12
Язык цветов в инфографике. Как правильно составить букет для своей женщины? 0
06:40
Власти Барнаула объяснили, из-за чего проиграли в суде крупному перевозчику 12
06:02
Ночью в Алтайском крае похолодает до -24°C 0
23:57
Жителей Рубцовска предупредили о повышении цены проезда 1
23:30
В России создали приложение, которое не даст водителю заснуть за рулем 3
22:43
Олег Тиньков рассказал, что болен раком 8
22:02
В Барнауле водитель такси сбил девушку и скрылся 3
21:41
В Иваново девушка попросила Путина взять ее замуж 7
21:18
Диагнозы детей с подозрением на рак будут перепроверять в Москве 0
20:44
Подросток на перемене ударил ножом школьника на Алтае 4
20:02
Депутаты АКЗС срочно соберутся, чтобы принять поправки в Конституцию 2
19:46
С одноглазой девочки в Москве сняли инвалидность 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.