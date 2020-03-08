"Разные, разнообразные и немножко скверные". Идеальные женщины глазами барнаульцев

Стройная и полненькая, верная и скверная (что бы это ни значило), умная и... образованная – такими качествами должна обладать идеальная женщина по мнению идеальных (иногда слегка выпимших) барнаульских мужчин.

Накануне 8 марта журналисты amic.ru вышли на улицы Барнаула и спросили прохожих о том, как они относятся к Международному женскому дню и каких женщин они считают идеальными. Ответы оказались разными, но в одном мнения мужчин сошлись – любимая женщина всегда идеальна.

Смотрите и не забывайте делать комплименты нашим прекрасным дамам. Особенно в их "профессиональный" праздник.